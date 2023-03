El cartel con un error alevoso en inglés que vuelve locos a muchos en TikTok

escuchar

Los juegos mentales ayudan a ejercitar la estructura cerebral, practicar estrategias cognitivas, desarrollar la memoria, entre otros grandes beneficios. No obstante, no siempre son fáciles de distinguir, porque las personas suelen enfocarse en otros detalles antes de descifrar el “truco”. Eso fue lo que ocurrió con un reciente video publicado en TikTok, en el que se muestra cómo dos mujeres luchan por descubrir el supuesto error en un cartel.

El usuario @houseofhighlights fue quien posteó un clip para dar a conocer qué tan hábiles mentalmente eran las dos mujeres a las que puso a prueba. En la grabación apareció un cartel con la pregunta: “¿can you find the the mistake?” (”¿puedes encontrar el el error?”). Debajo había números escritos del uno al nueve.

Ese último elemento era solo para distraer, dado que el verdadero detalle es que estaba escrito dos veces “the”. Sin embargo, las mujeres jamás se dieron cuenta. Desde el primer momento, se enfocaron en otros aspectos de las letras en lugar de lo que decía el texto. “Parece que esto es lo que está mal escrito, pero así es como se escribe, entonces no es eso”, dijo una de ellas al señalar la palabra “mistake”.

El reto que dos mujeres no lograron descifrar

Estuvieron así por algunos minutos en el intento de descifrar el acertijo, hasta el grado de llegar a la desesperación. “¿Tiene algo que ver con los colores? Porque ese es el orden numérico correcto”, comentó una de ellas. Al mismo tiempo, la otra intentó encontrar algún truco. “¿Es porque ‘error’ está escrito con tinta más fuerte?... ¿Estás seguro de que sí hay un error?”, le preguntó al creador de contenido.

Por su parte, el hombre les dio varias palabras de ánimo. “Es simple”, les dijo. Sin embargo, las dos participantes insistieron con la ayuda y terminaron sin adivinar la respuesta correcta. “Esto es salvaje”, escribió el tiktoker en la descripción del clip.

Esta anécdota se volvió viral y acumuló millones de reproducciones en la red social. También recibió miles de comentarios de personas que se mofaron de la situación: “Supe que era una palabra doble en dos segundos”; “Es sencillo”, dejaron algunas. No obstante, fueron más las que coincidieron con la dificultad del reto y se solidarizaron con las dos mujeres: “No lo vi hasta que me metí a los comentarios”; “Es tan divertido cómo el cerebro corrige cosas como esta. Lo encontré, pero definitivamente me tomó un poco”; “Me tomó más tiempo del que me gustaría admitir”, escribieron.

Este era el mensaje escrito en donde debían encontrar el error @houseofhighlights/TikTok

¿Cómo mejorar la habilidad mental?

Mayo Clinic, un portal especializado en salud, dice que el cerebro humano es un músculo que puede modificar sus habilidades si se ejercita, al igual que el resto del cuerpo. Por eso, sugiere a las personas que se pongan a sí mismas desafíos difíciles de cumplir. “Dale a tu cerebro nuevos retos. Aliméntalo con nuevos conocimientos y enfócalo durante períodos más largos. Estos ejercicios crean nuevas y más densas conexiones de neuronas, que harán que tu cerebro sea más poderoso. Además, pregúntate si consideras que los desafíos son una oportunidad o una amenaza”, señala uno de sus artículos.

LA NACION