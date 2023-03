El conmovedor encuentro de una madre y su hija, dada en adopción hace 29 años

escuchar

Desde su aparición, las redes sociales fueron, para muchos, una oportunidad de reconectar con amigos de la infancia, colegas y antiguos vecinos o compañeros de escuela a quienes se les había perdido el rastro. En algunos casos, incluso se han llegado a reunir familias. Eso fue lo que le ocurrió a una mujer estadounidense, que se reencontró nada menos que con su hija, a quien había dado en adopción 29 años atrás.

Una usuaria, @allieseabock, posteó la conmovedora historia entre madre e hija -una joven llamada Jamee- y emocionó a todos. Según explicó, la mujer, que radica en Utah, tenía 19 años cuando se enteró de que estaba embarazada, en un momento en el que, sabía, no podría hacerse cargo de su bebé.

Aunque dejó a la recién nacida en adopción, todos los días pensaba en su bienestar. “Me preocupaba a diario si ella era feliz, si era amada... Pero no me sentía culpable, porque sabía que tendría una vida mejor que la que yo hubiera podido darle, siendo una madre soltera adolescente”, cuenta la mujer en uno de los clips.

Una mujer dio en adopción a su hija y se reencontró con ella muchos años después

Por tres décadas ambas continuaron con su vida, hasta que Jamee tuvo la inquietud de conocer a su madre biológica. Fue así que emprendió la búsqueda en redes sociales y luego se realizó una prueba de ADN. Después, cuando supo quién era su madre, decidió contactarla por Facebook.

La noticia le alegró la vida a la mujer, ya que siempre esperó poder reencontrarse con su primogénita: “Desde el primer día esperaba que me encontrara. Quería que fuera su decisión. No quería nada forzado, pero rezaba a diario para que me encontrara”, remarcó sobre el mensaje que recibió de su hija, quien le escribió para preguntarle si era posible que fuese su madre biológica.

El emotivo reencuentro entre madre e hija

Una vez que mantuvieron contacto a través de las plataformas digitales, Jamee y la mujer pactaron una visita. Fue la primera quien viajó hasta la casa de su progenitora para conocerla después de 29 años. En el video compartido en TikTok, las dos mujeres se fundieron en un abrazo de varios segundos, mientras rompían en llanto. “Un día especial para nuestra familia”, decía la descripción.

Una joven dada en adopción creció quiso conocer sus orígenes y se reencontró con su madre biológica, después de 29 años @allieseabock/TikTok

A partir de ese momento tomaron la decisión de recuperar el tiempo perdido y ahora se ven cada vez que pueden, ya que viven a miles de kilómetros de distancia, comentaron. También mantienen contacto por las redes sociales y por llamadas de vez en cuanto. “Verla y saber que está sana, contenta, que tiene una familia, es un alivio. Me quitó un gran peso en encima saber que está feliz y que sabe cuánto la amaba”, concluyó la madre tras el reencuentro.

