El condado de Houston busca privatizar el DMV por falta de trabajadores: “No tenemos a nadie disponible”

El condado de Houston, en Minnesota, inició el proceso para dejar de operar directamente los servicios del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) debido a la falta de personal suficiente para mantener abierta la oficina. La decisión fue adoptada por unanimidad por la Junta de Comisionados y contempla una transición hacia un operador privado, aunque el gobierno local mantendrá el servicio bajo su responsabilidad mientras se define una alternativa.

Condado de Houston: falta de personal y un solo trabajador en el centro de licencias

La decisión fue tomada durante la reunión de la Junta de Comisionados del condado de Houston, Minnesota del 18 de agosto, cuando los funcionarios aprobaron comenzar formalmente el procedimiento para dejar de desempeñarse como registrador adjunto y agente de licencias de conducir.

La medida fue aprobada por la Junta de Comisionados el pasado 18 de agosto imagen illustrativa generada con IA

El problema central está relacionado con la dotación de trabajadores del License Center, donde recientemente se produjo la salida de dos empleados: uno se jubiló y otro dejó su puesto.

La situación redujo al mínimo la capacidad del condado para garantizar la atención habitual. De acuerdo con la información publicada por Hometown Source, el gobierno local tiene dificultades para encontrar personal que pueda cubrir las tareas necesarias y mantener las puertas abiertas de manera constante.

El coordinador del condado y director de Recursos Humanos, Brent Parker, explicó que existe además una restricción que limita las posibilidades de reasignar trabajadores dentro de la administración.

“No tenemos a nadie disponible para dotar de personal al lugar. Aunque tenemos auditores-tesoreros adjuntos trabajando, no pueden desempeñarse en el Centro de Licencias porque son ellos quienes emiten los pasaportes. No se puede emitir un pasaporte y una licencia de conducir, por lo que a veces realmente tenemos problemas para mantener las puertas abiertas y contar con personal”, señaló Parker.

Houston County inicia el proceso para transferir la operación de su centro de licencias

La resolución aprobada por los comisionados, identificada como Resolution No. 26-21, establece el comienzo del proceso para que el condado deje de prestar directamente estos servicios. El documento contempla una coordinación con el estado, la continuidad de la atención durante el período de transición y el trabajo conjunto para transferir las funciones a un nuevo operador.

El detonante de la escasez en el License Center fue la salida reciente de dos empleados clave de la dotación Imagen creada con IA

La medida también deja establecido que el condado no estará obligado a proporcionar al eventual sucesor un espacio perteneciente al gobierno, equipamiento, empleados ni respaldo financiero, salvo que la Junta de Comisionados apruebe expresamente ese tipo de asistencia en una decisión separada.

El escenario no sería completamente nuevo para Minnesota, donde existen oficinas de licencias de conducir administradas por entidades privadas.

“Hay interés en abrir entidades privadas para ofrecer servicios del DMV aquí”, afirmó Parker, quien agregó que por esa razón las autoridades confían en que la transferencia pueda concretarse. “El objetivo es mantener los servicios del DMV aquí, pero hacerlos más eficientes”, agregó el funcionario.

El condado anticipa filas y demoras en el DMV por la falta de trabajadores

Uno de los principales efectos inmediatos de la falta de trabajadores será la reducción de la capacidad de atención. Parker confirmó que la persona que todavía trabaja en el DMV administrado por el condado conservará su puesto durante el proceso.

El director de Recursos Humanos, Brent Parker, explicó que la normativa impide que los auditores-tesoreros adjuntos cubran los puestos vacantes porque su función exclusiva es la emisión de pasaportes Imagen ilustrativa generada con IA

El comisionado Eric Johnson pidió que los residentes sean informados de la situación para evitar expectativas que la oficina actualmente no puede cumplir. “Creo que debemos hacerle saber al público que nos queda una sola persona haciendo este trabajo. Va a haber filas, va a haber esperas, y simplemente pedimos la colaboración del público”, manifestó durante la reunión.

La comisionada Cindy Wright también remarcó que el funcionamiento continuará sin modificaciones hasta que se produzca formalmente la transferencia.

La Junta de Comisionados aprobó el comienzo de la transición de manera unánime, aunque su presidente, Greg Myhre, no estuvo presente en la reunión. La decisión representa así un cambio en la forma en que el condado de Houston pretende administrar uno de los servicios públicos que requieren atención presencial.