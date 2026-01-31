Nueva York busca conductores de autobús escolar: cómo aplicar, los requisitos y el salario

Una nueva oportunidad laboral está disponible para los neoyorquinos. El gobierno estatal informó que enfrenta una escasez de conductores de autobús escolar en distritos de toda la entidad. Frente a ese escenario, las autoridades impulsaron un llamado a postulantes para cubrir ese puesto.

Quiénes pueden trabajar como conductores de autobús escolar en Nueva York

Según informó el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés), varios distritos escolares se encuentran en un proceso de reclutamiento activo y cuentan con programas especiales para asistir a los postulantes en la etapa de calificación. La oferta está publicada en el sitio web oficial del organismo.

La nueva oferta laboral publicada por el DMV de Nueva York dmv.ny.gov

El llamado está dirigido a personas que ya cuentan con una licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés). Sin embargo, también alcanza a quienes buscan obtenerla.

Según la plataforma Indeed, el salario promedio de un conductor de autobús en el estado de Nueva York es de US$24,26 por hora. Los ingresos más bajos parten de US$18,88 y los más altos alcanzan US$31,17. La cifra se ubica 10% por encima del promedio nacional y surge de 1800 salarios relevados en avisos laborales publicados en los últimos 36 meses.

Licencia CDL: qué recaudos especiales se necesitan para conducir un autobús escolar

Para conducir un autobús escolar, la licencia CDL debe incluir dos endosos obligatorios: el “S” y el “P”. Este último es requerido para el transporte de pasajeros. Pero el endoso “S” es obligatorio para choferes de autobús escolar en Nueva York. La normativa define como “autobús escolar” a los vehículos con capacidad para 16 o más adultos, incluido el conductor.

La convocatoria está dirigida tanto a personas con Licencia de Conducir Comercial (CDL) como a quienes buscan obtenerla Freepick

La solicitud del endoso se realiza en una oficina del DMV y exige el pago de las tasas correspondientes. Para aplicar al “S”, la persona debe tener primero el “P” o solicitarlos de manera simultánea.

¿Cómo postularse para ser chofer escolar si ya se tiene una CDL?

Quienes ya cuentan con una licencia comercial deben completar la encuesta de candidatos a conductor de autobús escolar del DMV.

Luego deben comunicarse con su distrito escolar local o con un contratista de transporte escolar de su área para consultar oportunidades de empleo.

El salario promedio de un conductor de autobús en Nueva York es de US$24,26 por hora, un 10% por encima del promedio nacional Freepick

¿Qué cambia para quienes no tienen CDL?

Para atender la necesidad urgente de conductores, el estado modificó el proceso de obtención de la licencia comercial.

Se eliminó el período de espera de 14 días entre el examen escrito del permiso y la prueba práctica. Esta medida permite avanzar con mayor rapidez hacia la habilitación.

Paso a paso para sacar la licencia CDL en Nueva York

Para rendir el examen de la CDL, la persona debe contar previamente con una licencia del estado de Nueva York Clase D, Clase E o No CDL C. Las personas que quieran obtener este permiso deben seguir cinco pasos, según el DMV.

Paso 1: Prepararse para el examen escrito

El trámite comienza con el estudio del Manual de Conductor Comercial del Estado de Nueva York (CDL-10). El material explica las clases de licencia, los endosos y las restricciones según el tipo de CDL solicitada.

Paso 2: Reunir la documentación

Antes de aplicar, se deben reunir los documentos exigidos para el permiso. Las oficinas del DMV solo aceptan solicitudes de personas que sean ciudadanas estadounidenses o residentes permanentes legales.

Paso 3: Rendir el examen y obtener el permiso

Los exámenes escritos se toman únicamente en oficinas del DMV. La tasa de solicitud es de US$10 y permite rendir todas las pruebas escritas en la misma instancia. Las evaluaciones están disponibles en inglés, español, chino y ruso. La prueba para el endoso de materiales peligrosos se ofrece solo en inglés.

El DMV informó que muchos distritos escolares están en pleno proceso de reclutamiento y ofrecen programas de apoyo para nuevos postulantes Freepick

Paso 4: Prepararse para la prueba práctica

Con el permiso aprobado, la persona debe practicar conducción supervisada. El manual oficial detalla las habilidades evaluadas durante esta instancia.

Paso 5: Programar y rendir la prueba práctica

La prueba se agenda a través del sistema oficial del DMV. El tipo de vehículo utilizado puede generar restricciones en la licencia. La prueba práctica tiene un costo de US$40 y debe abonarse antes de programarla.

¿Cuánto se demora el DMV en emitir la licencia CDL?

Luego de rendir el examen práctico, los resultados se publican el mismo día después de las 18 hs (horario de Estados Unidos).

Si la persona aprueba, puede acudir a una oficina del DMV para actualizar su licencia. El organismo emite un permiso temporal válido por 60 días y envía la habilitación definitiva por correo en un plazo de tres a cuatro semanas.