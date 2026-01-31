Nueva York busca conductores de autobús escolar: cómo aplicar, los requisitos y el salario
La convocatoria está destinada tanto a personas que ya cuentan con una habilitación comercial como a quienes buscan obtenerla
- 4 minutos de lectura'
Una nueva oportunidad laboral está disponible para los neoyorquinos. El gobierno estatal informó que enfrenta una escasez de conductores de autobús escolar en distritos de toda la entidad. Frente a ese escenario, las autoridades impulsaron un llamado a postulantes para cubrir ese puesto.
Quiénes pueden trabajar como conductores de autobús escolar en Nueva York
Según informó el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés), varios distritos escolares se encuentran en un proceso de reclutamiento activo y cuentan con programas especiales para asistir a los postulantes en la etapa de calificación. La oferta está publicada en el sitio web oficial del organismo.
El llamado está dirigido a personas que ya cuentan con una licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés). Sin embargo, también alcanza a quienes buscan obtenerla.
Según la plataforma Indeed, el salario promedio de un conductor de autobús en el estado de Nueva York es de US$24,26 por hora. Los ingresos más bajos parten de US$18,88 y los más altos alcanzan US$31,17. La cifra se ubica 10% por encima del promedio nacional y surge de 1800 salarios relevados en avisos laborales publicados en los últimos 36 meses.
Licencia CDL: qué recaudos especiales se necesitan para conducir un autobús escolar
Para conducir un autobús escolar, la licencia CDL debe incluir dos endosos obligatorios: el “S” y el “P”. Este último es requerido para el transporte de pasajeros. Pero el endoso “S” es obligatorio para choferes de autobús escolar en Nueva York. La normativa define como “autobús escolar” a los vehículos con capacidad para 16 o más adultos, incluido el conductor.
La solicitud del endoso se realiza en una oficina del DMV y exige el pago de las tasas correspondientes. Para aplicar al “S”, la persona debe tener primero el “P” o solicitarlos de manera simultánea.
¿Cómo postularse para ser chofer escolar si ya se tiene una CDL?
Quienes ya cuentan con una licencia comercial deben completar la encuesta de candidatos a conductor de autobús escolar del DMV.
Luego deben comunicarse con su distrito escolar local o con un contratista de transporte escolar de su área para consultar oportunidades de empleo.
¿Qué cambia para quienes no tienen CDL?
Para atender la necesidad urgente de conductores, el estado modificó el proceso de obtención de la licencia comercial.
Se eliminó el período de espera de 14 días entre el examen escrito del permiso y la prueba práctica. Esta medida permite avanzar con mayor rapidez hacia la habilitación.
Paso a paso para sacar la licencia CDL en Nueva York
Para rendir el examen de la CDL, la persona debe contar previamente con una licencia del estado de Nueva York Clase D, Clase E o No CDL C. Las personas que quieran obtener este permiso deben seguir cinco pasos, según el DMV.
Paso 1: Prepararse para el examen escrito
El trámite comienza con el estudio del Manual de Conductor Comercial del Estado de Nueva York (CDL-10). El material explica las clases de licencia, los endosos y las restricciones según el tipo de CDL solicitada.
Paso 2: Reunir la documentación
Antes de aplicar, se deben reunir los documentos exigidos para el permiso. Las oficinas del DMV solo aceptan solicitudes de personas que sean ciudadanas estadounidenses o residentes permanentes legales.
Paso 3: Rendir el examen y obtener el permiso
Los exámenes escritos se toman únicamente en oficinas del DMV. La tasa de solicitud es de US$10 y permite rendir todas las pruebas escritas en la misma instancia. Las evaluaciones están disponibles en inglés, español, chino y ruso. La prueba para el endoso de materiales peligrosos se ofrece solo en inglés.
Paso 4: Prepararse para la prueba práctica
Con el permiso aprobado, la persona debe practicar conducción supervisada. El manual oficial detalla las habilidades evaluadas durante esta instancia.
Paso 5: Programar y rendir la prueba práctica
La prueba se agenda a través del sistema oficial del DMV. El tipo de vehículo utilizado puede generar restricciones en la licencia. La prueba práctica tiene un costo de US$40 y debe abonarse antes de programarla.
¿Cuánto se demora el DMV en emitir la licencia CDL?
Luego de rendir el examen práctico, los resultados se publican el mismo día después de las 18 hs (horario de Estados Unidos).
Si la persona aprueba, puede acudir a una oficina del DMV para actualizar su licencia. El organismo emite un permiso temporal válido por 60 días y envía la habilitación definitiva por correo en un plazo de tres a cuatro semanas.
Otras noticias de Agenda EEUU
Seguro Social en Florida. El calendario y de cuánto será el pago en febrero 2026
Elecciones en Texas. Los candidatos y aliados de Greg Abbott que se preparan para el debate a Fiscal General
En Florida. Gestaron a una bebé en un tratamiento de fertilidad, pero descubrieron que no tienen vínculo genético
- 1
Horror en Miramar: violaron en la playa a una turista de 16 años
- 2
Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general para los presos políticos y el cierre del Helicoide en Venezuela
- 3
Trump amenaza con atacar Irán: por qué la capacidad de respuesta del régimen genera temores en todo Medio Oriente
- 4
3 alimentos de consumo diario que afectan a los riñones