Tenía 19 años en EE.UU., permiso de trabajo y esperaba la green card: cómo el ICE liberó al padre de un marine

Luis Manuel Aviles Roa, de 48 años, de origen nicaragüense y padre de un militar activo, fue liberado de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado martes 25 de agosto. El migrante llevaba 19 años en Estados Unidos, tenía permiso de trabajo y esperaba la green card, pero había sido arrestado el sábado anterior tras salir de su casa para llevar su automóvil al mecánico.

Detenido por el ICE: liberaron al padre de un militar activo de EE.UU.

Aviles Roa, padre de un miembro de la Marina de Estados Unidos desplegado a bordo del USS Abraham Lincoln, fue liberado por las autoridades de inmigración, según confirmó su hijo Joshua Aviles en un mensaje publicado en redes sociales.

Los agentes del ICE detuvieron a varios familiares directos de miembros de las Fuerzas Armadas desde la asunción de Trump en enero de 2025 ICE Flickr

“Luis ha sido devuelto a nuestra familia”, escribió la familia del joven militar en su cuenta de Facebook. Luego, aclararon que Joshua se encontraba rumbo de regreso a Estados Unidos a bordo del USS Abraham Lincoln, tras un despliegue de nueve meses que incluyó operaciones en Medio Oriente.

“En este momento, nuestra familia se está tomando tiempo para estar juntos. Mientras esperamos el regreso de nuestro orgulloso miembro de la Armada, le pedimos amablemente su comprensión y respeto”, concluyeron desde las redes sociales.

El arresto de Luis Manuel Aviles Roa que generó indignación en EE.UU.

El sábado pasado, el hombre que trabaja como personal de mantenimiento en Key West, Florida, fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza durante una parada de automóviles cuando salió de su casa para llevar su vehículo al mecánico, según informó Associated Press. Luego, fue transferido a la custodia del ICE.

En su respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que Aviles Roa había ingresado a Estados Unidos de manera irregular y quedó sujeto a un proceso migratorio.

A pesar de esta versión, un juez de inmigración desestimó su caso pocas horas después de que fuera ingresado en un centro de detención en Miami, según consta en los registros del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

El arresto provocó una fuerte reacción pública debido a la situación de su hijo, quien acumulaba nueve meses de despliegue ininterrumpido en Medio Oriente al momento de la detención de su padre.

Joshua Aviles Castillo, marinero activo de la Armada estadounidense, se enteró de la detención de su padre durante su noveno mes de despliegue en Medio Oriente a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln Facebook/Joshua Aviles

El USS Abraham Lincoln superó los 240 días consecutivos en el mar, un récord moderno para este tipo de despliegue, en medio de preocupaciones por la salud mental de la tripulación y la disponibilidad de suministros. Joshua, cuyas tareas incluyen mover aeronaves en el portaaviones, realizaba jornadas de más de 12 horas diarias.

“Acabo de recibir una llamada de que mi padre fue detenido por el ICE. Esto me parte el corazón. No sé cómo voy a poder seguir trabajando más de doce horas al día sabiendo que está en algún lugar siendo tratado como un criminal. El único ‘delito’ de mi padre fue venir a este país para darnos a mis hermanos y a mí una vida mejor”, expresó en aquel momento el oficial de la Marina a través de su cuenta de Facebook.

Margaret Stock, abogada de inmigración especializada en familias de militares, calificó la rápida sucesión de cargos presentados y desestimados como “sumamente inusual”.

Lo anunció el ICE: agentes migratorios usarán un nuevo elemento para generar descargas eléctricas y facilitar detenciones

Los arrestos del ICE de familiares de militares en aumento en EE.UU.

En una investigación publicada recientemente, AP identificó a más de 50 padres y cónyuges de integrantes en servicio activo detenidos desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump.

Al menos seis fueron deportados, uno abandonó el país norteamericano por cuenta propia y ocho permanecen bajo custodia migratoria federal.

Si bien el DHS no lleva un recuento de estos arrestos, el medio reconstruyó 52 casos mediante expedientes judiciales federales, coberturas periodísticas y entrevistas con abogados y parientes.

El DHS indicó al medio que al menos siete de esas personas ya habían sido expulsadas anteriormente, ocho tenían órdenes de deportación y dos tenían condenas por delitos relacionados con drogas o por conducir bajo los efectos del alcohol.

El organismo sostuvo que el servicio militar de un familiar no concede automáticamente un estatus legal ni exime del cumplimiento de las normas migratorias.

Anteriormente, los padres y cónyuges de miembros de las Fuerzas Armadas estaban generalmente protegidos frente a la deportación. Sin embargo, una política implementada en abril de 2025 establece que el servicio militar, por sí solo, no exime a una persona de las consecuencias de infringir las leyes migratorias.