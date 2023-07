El conmovedor mensaje de un piloto para una pasajera en pleno vuelo que hizo llorar a todos: “Sin querer”

escuchar

Lo que comenzó como un vuelo común y corriente para todos, se convirtió en un escenario emotivo. El piloto de uno de los aviones de la aerolínea chilena Sky Airline, sorprendió a los presentes cuando se dirigió a través del parlante hacia una de las pasajeras y reveló que tenía un motivo de viaje muy especial.

Sus declaraciones iban para una mujer que recientemente finalizó las últimas etapas del tratamiento contra un cáncer. Según se visualizó en el video que trascendió en TikTok, Melanie Gutiérrez, una de las hijas con las que viajaba para regresar a su hogar y celebrar su estado de salud, le avisó al piloto sobre la situación y él decidió darle una bienvenida que la conmovió por completo.

El vuelo que emocionó a todos

“Tenemos una mención especial para la pasajera que se encuentra en el asiento 13A, la señora/señorita Laura Mejías Contreras, quien hoy finalizó su tratamiento contra el cáncer”, introdujo, bajo la atención de quienes se encontraban en sus asientos.

Las palabras del empleado de la aerolínea la tomaron por sorpresa. “Ha sido dada de alta y ha ganado esta dura batalla, la que también ha enfrentado toda su familia”, concluyó. La protagonista se mostró feliz y con una sonrisa agradeció a los pasajeros que, por su parte, le dedicaron aplausos para festejar que estaba curada.

La publicación dio pie para que miles de personas expresen mensajes de apoyo en relación con los duros meses que enfrentó por la enfermedad. “Te amo mamá, esposa, nona, amiga, tía de alguien. No sé quién sos, pero me alegro tanto por vos mujer”, escribió una usuaria. “Sin querer estuve en ese vuelo y fue un gran momento para todos los pasajeros, en especial para tu mami. Muchas felicidades”, agregó una de las pasajeras que presenció el acto.

Otras mujeres se animaron a compartir la complicada experiencia que viven o vivieron con la enfermedad: “Felicidades. Me llenó de amor y esperanza tu video, mi mamá pasa por lo mismo y sé que se va a recuperar al igual que la tuya”; “También tuve la fortuna de volver con mi mamá sana y salva. Tuvo una cirugía programada y por suerte salió todo bien. Pido que el camino de las demás sea igual al de tu mamá, cómo se le ilumina el rostro, tan linda. Abrázala muy fuerte de mi parte” y“Esto fue muy motivador, me llevó a las lágrimas. Espero ser tan afortunada y que mi abuela se cure. Esta publicación me hizo sentir muy feliz por todas ustedes”, fueron algunos de los mensajes más destacados en torno a este punto.

Algunas de las reacciones por parte de los usuarios en el posteo TikTok

En 24 horas el posteo recibió 482 mil Me gusta y 2 millones de visualizaciones. Contreras ahora se encuentra con toda su familia y muestra detalles de sus paseos en sus redes sociales.

Si bien en un primer momento su hija compartió el video por el simple hecho de dar a conocer la anécdota, lo cierto es que las imágenes provocaron un sentimiento positivo y esperanzador en quienes las vieron.

