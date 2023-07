Qué es de la vida de PSY, el creador del mega hit “Gangnam Style”

escuchar

Cuando la viralidad de un contenido comenzaba a tomar importancia dentro de la industria del entretenimiento, un hombre coreano, bonachón y elegantemente vestido de nombre PSY, rompió las redes sociales con el pegajoso ritmo de su canción “Gangnam Style”, la cual se escuchó por todos los rincones del mundo; pero a 11 años de ese fenómeno la historia es diferente para este artista.

Era 15 de julio de 2012 el tema “Gangnam Style” se da a conocer y en poco tiempo se convertía en el primer video en llegar a los mil millones de vistas, llevando a su intérprete a la cima de la fama y poniendo finalmente al K-pop como uno de los géneros musicales más populares a nivel mundial.

Psy - "Gangnam Style"

PSY comenzó a presentarse en escenarios de los cinco continentes y a alternar con leyendas de la música como Madonna, pero como todo en la vida, la fama es efímera y la presión por alcanzar un éxito parecido comenzó a hacer estragos en el artista, quien encontró se adentró en el consumo de alcohol.

“Si estoy feliz bebo, si estoy triste bebo, si hay sol bebo, si hace frío bebo, si hace calor bebo. El vodka coreano es mi mejor amigo. También bebo whisky, vodka, tequila, lo que sea, Bebo en cada momento del día”, dijo en su momento PSY en una entrevista para el Sunday Times.

Psy llegó con su "Gangnam Style" y revolucionó el mundo musical

Al año siguiente lanzó el tema “Gentleman”, con el cual alcanzó en una semana más de 149 millones de vistas, a la fecha supera el billón de reproducciones, pero no pasó a más, tampoco el que haya tenido una colaboración con Snoop Dogg en 2014 con la canción “Hangover”.

Después del éxito de “Gangnam Style”, PSY grabó cinco discos más sin que haya logrado la popularidad de antaño, incluso el cantante lleva un bajo perfil abajo del escenario, ya que asegura que sin lentes nadie lo reconoce.

"Gangnam Style" fue un tema cantado en todo el mundo

Pero no se quedó de brazos cruzados, ya que en 2018 se independizó de YG Entertainment y creo su propio sellos discográfico PNation, donde no sólo produce sus propios discos, también tiene firmadas a otras bandas, como TNX.

“Si vuelve a suceder lo de Gangnam Style, genial. Si no, que así sea. Por ahora, haré lo que hago en el lugar que me corresponde”, declaró al The New York Times.

El Universal (México)