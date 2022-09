Se curó de cáncer y el piloto le dejó un mensaje en pleno vuelo que la conmovió: “Luchó valientemente”

Lo que comenzó como un vuelo común para todos, terminó entre lágrimas de emoción. El piloto de uno de los aviones de Southwest Airlines, que cubre la ruta a Hawái, sorprendió a todos cuando se dirigió a través del parlante hacia una de las pasajeras, y reveló que tenía un motivo de viaje muy especial.

Sus palabras iban dirigidas a Jyrl Oldham, una mujer que recientemente sobrevivió al cáncer de mama y ahora se encuentra en remisión. Al parecer, una de las amigas con las que viajaba para celebrar su estado de salud le comunicó al piloto la situación y él decidió darle una bienvenida personalizada que la hizo llorar: “Me gustaría dar una bienvenida especial a un invitada en el vuelo de hoy. Tenemos una pasajera con nosotros que se dirige a Hawái después de vencer el cáncer de mama en etapa avanzada”.

Las palabras del piloto tomaron por sorpresa a Oldham, quien escuchaba atentamente las indicaciones del vuelo antes de la bienvenida especial. “Ella luchó valientemente y ahora está libre de cáncer... Aquí, en el contexto actual, simplemente es especial que podamos compartir ese vínculo humano y cuidarnos unos a otros. Todo el mundo es una gran familia ahí fuera. Bienvenida a bordo”, añadió el comandante para destacar su carácter frente a la adversidad de una enfermedad.

Jyrl Oldham lloró y con una sonrisa agradeció a los pasajeros que le dedicaron una ronda de aplausos para celebrar que estaba curada. El emotivo clip fue compartido por una de sus amigas, Valeri Jones, en Instagram, donde han recibido miles de comentarios hasta de la aerolínea que también le deseo un gran viaje: “¡Southwest es maravillosa! Hicieron lo mismo por mi hija. Felicidades por tu batalla contra el cáncer, estoy muy feliz por ti!”, “Lloré viendo esto, soy una sobreviviente de cáncer de mama. Felicidades”, comentaron un par de usuarias.

Otras mujeres se animaron a compartir la difícil experiencia que viven o vivieron con la enfermedad: “Wow, felicidades. Actualmente estoy luchando contra el cáncer de mama. Estoy en tratamiento y tengo una cirugía programada para la próxima semana. Pido que mi camino sea tan exitoso como el tuyo”, “fui diagnosticada en la fase 3 y estoy empezando mi camino. Esto fue muy motivador, me llevó a las lágrimas. Felicidades pink sister”, “Me encantó, mi mamá no fue tan afortunada y esta publicación me hizo sentir muy feliz por todas ustedes”, “Asombroso, mi mamá recibió esa noticia esta semana. Felicidades”, fueron algunos de los testimonios.

Jyrl Oldham viajó a Hawái con sus amigas para celebrar que se curó de cáncer

Su amiga Valeri Jones compartió una fotografía de hace un año junto a Jyrl y celebró tener una amiga tan valiente que ha despertado millones de muestras de amor a partir de la viralización del video más allá de los Estados Unidos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés), el cáncer de mama es el tipo más común y en 2020 se registraron 2,2 millones de casos. Los especialistas insisten en su prevención, con controles anuales o con la periodicidad que indique el médico.