El contundente gesto de Justin Theroux a Jennifer Aniston, luego de sus dichos sobre la maternidad

La razón por la que Jennifer Aniston no tuvo hijos siempre ha sido un tema recurrente en los portales de espectáculos. Algunas veces, incluso buscaban señales de embarazo por la ropa que elegía, algo que la llevó a estar bajo un constante escrutinio público.

En una sincera entrevista con Allure que se publicó esta semana, la actriz habló sobre esos rumores que la acosaron por años y reveló que detrás de toda esa especulación había una lucha secreta contra la infertilidad.

Quien dio vida a Rachel Green en la exitosa serie Friends dejó el miércoles varias fotografías de su sesión de fotos con Allure en su cuenta de Instagram, que causaron revuelo y miles de reacciones, entre ellas sobresalió el cálido comentario de su exesposo Justin Thereoux, quien le dejó un choque de puños y un emoji de corazón. Ambos estuvieron casados entre 2015 y 2017.

El ex de Jennifer Aniston le dejó un comentario de apoyo luego de que la actriz se sinceró en una entrevista con Allure @jenniferaniston

Aniston tuvo una vida romántica muy comentada y los cuestionamientos sobre si se convertiría en madre fueron constantes en los llamados “tabloides” (o “revistas del corazón”) y en los programas de espectáculos. Esta vez, contó por primera ocasión que se sometió a tratamientos de fecundación in vitro hace años. “La maternidad fue un camino muy dificil para mí”, resumió.

Jennifer Aniston y Justin Theroux se conocieron en 2012, se casaron en 2015 y tres años después sellaron el divorcio

En contraparte a esa lucha silenciosa, el mundo no dejaba de hablar: “Todos esos años y años de especulación... Fue algo realmente duro. Intenté la fecundación in vitro, bebí tés chinos, lo que sea. Hice de todo. Daría cualquier cosa por que alguien me hubiese dicho en ese momento: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo pensé y aquí estoy hoy. Ese barco ha zarpado”, reflexionó con crudeza la actriz.

Brad Pitt y Jennifer Aniston atravesaron una separación repleta de rumores, algunos muy ofensivos para la actriz SAG

El asunto se tornó peor con su divorcio de su entonces esposo Brad Pitt en 2005, tras cinco años de matrimonio. En ese entonces aparecieron rumores de que él quería ser padre y que ella se había negado “Fue una mentira absoluta”, expresó ahora Aniston y añadió: “[Dijeron] que solo me importaba mi carrera… Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo. Todos decían que la razón por la que mi marido me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le di un hijo”, recordó.

A pesar de todo aseguró que, a sus 53 años, no hay arrepentimientos y aunque el barco de la maternidad ya zarpó, se siente aliviada de no tener que pasar por todo eso: “Y ahora ya todo me importa un carajo”, cerró.

La vez que Jennifer Aniston ya no pudo más

Esta no es la primera vez que Aniston se refiere al constante acoso mediático que sufrió respecto a su vida privada y a su presunta maternidad. En 2016 escribió un artículo en el que suplicaba que se detuvieran las historias, mensajes y publicaciones que le preguntaban si estaba embarazada.

Jennifer Aniston se sinceró sobre la razón por la que no tuvo hijos Instagram: @jenniferaniston

“La gran cantidad de recursos que se gastan en este momento para descubrir si estoy o no embarazada (por billonésima vez...) apunta a la perpetuación de esta noción de que las mujeres de alguna manera están incompletas si no están casadas y tienen hijos“, escribió para el Huffington Post.

“Podemos decidir por nosotras mismas, eso es lo bello cuando se trata de nuestros cuerpos. Esa decisión [la maternidad] es nuestra y solo nuestra. Tomemos esa decisión por nosotros mismas y por las mujeres jóvenes que nos ven como ejemplos. No necesitamos estar casadas y ser madres para ser felices. Tenemos que determinar nuestro propio ‘feliz para siempre’ nosotras mismas”, reflexionó.

