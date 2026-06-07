Nuevo golpe al permiso de trabajo de migrantes: el DHS quiere limitar quiénes pueden renovarlo

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) publicó el 5 de junio una propuesta regulatoria que modifica las condiciones para obtener y renovar determinadas autorizaciones de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) . Además, incorpora nuevos requisitos para acceder y conservar la autorización laboral.

Permiso de trabajo en EE.UU.: quiénes quedarían bajo nuevas exigencias del DHS

El DHS plantea que algunas personas que soliciten la renovación de estos permisos deberán demostrar que trabajan o buscan empleo con una empresa estadounidense que participe y se encuentre en regla dentro del sistema E-Verify.

Algunas categorías migratorias deberán cumplir nuevos requisitos para extender su autorización laboral Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

La exigencia alcanzaría a estos grupos:

Parole otorgado por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo.

Beneficiarios de acción diferida.

Ciertos extranjeros con órdenes finales de deportación que permanecen en el país norteamericano bajo una orden de supervisión.

Este requisito se sumaría a las condiciones que actualmente deben cumplir para acceder a la renovación.

Renovación del EAD: los requisitos económicos y laborales que propone el DHS

Además del requisito vinculado con E-Verify, el DHS propone reforzar las condiciones de elegibilidad para algunas de estas categorías migratorias.

En el caso de los extranjeros con órdenes de supervisión y de las personas beneficiadas con parole, la agencia pretende exigir una demostración formal de necesidad económica. Para ello, los solicitantes deberán presentar el Formulario I-765WS y documentación que respalde su situación financiera.

Entre los documentos mencionados por la agencia figuran comprobantes de ingresos, gastos y activos, además de otra evidencia que permita acreditar la necesidad de trabajar. El DHS señala que quienes puedan mantenerse económicamente por sus propios medios no serán elegibles para recibir una autorización laboral.

Controles del DHS: biometría, antecedentes y revisión discrecional para permisos laborales

El borrador también amplía los mecanismos de revisión utilizados durante el análisis de las solicitudes. Uno de los cambios contempla la presentación obligatoria de datos biométricos para quienes soliciten autorizaciones laborales discrecionales.

El DHS indica que esta información será utilizada para verificar la identidad de los solicitantes y para realizar controles de antecedentes penales mediante consultas al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Beneficiarios de parole, acción diferida y ciertas personas bajo supervisión serían los más afectados Inmigration Council

La iniciativa también refuerza el análisis discrecional que realiza Uscis antes de aprobar una autorización laboral. La agencia explica que podrá considerar distintos factores del historial del solicitante, incluidos arrestos, cargos, acusaciones formales o condenas penales.

Además, el DHS solicita que, salvo que haya razones de interés público significativo que justifiquen lo contrario, generalmente no se ejerza favorablemente la discreción para otorgar autorizaciones laborales a personas arrestadas, acusadas o condenadas por delitos.

El mismo criterio alcanzaría a quienes admitan haber cometido delitos violentos o peligrosos y a personas respecto de las cuales exista evidencia de pertenencia a pandillas u organizaciones terroristas.

¿Qué cambios afectarían a las personas con órdenes de supervisión?

La iniciativa establece que la autorización laboral quedaría reservada para personas cuya remoción resulte impracticable porque los países requeridos no hayan emitido los documentos de viaje necesarios para concretar su salida de Estados Unidos. Además de acreditar necesidad económica, estos solicitantes deberán:

Presentar una copia de la decisión de inmigración que demuestre la existencia de una orden final de deportación.

Presentar el formulario I-220B correspondiente a la orden de supervisión.

Registros que acrediten el cumplimiento de las condiciones impuestas por las autoridades migratorias.

El planteo también incorpora nuevas causales de terminación automática del permiso de trabajo. Entre ellas figuran la finalización de acuerdos de cooperación con organismos encargados de investigaciones o procesos penales y la obtención de los documentos necesarios para ejecutar la deportación del extranjero.

La aplicación de la propuesta del DHS

El documento establece que los cambios se aplicarían únicamente a solicitudes iniciales y renovaciones presentadas después de la entrada en vigor de la norma, en caso de que sea aprobada de forma definitiva. Por el momento, todas las medidas permanecen en etapa de propuesta regulatoria.