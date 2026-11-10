El DHS y la DEA arrestan en EE.UU. a un presunto miembro del Cartel de Sinaloa: incautaron drogas y US$100.000

Agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) arrestaron el 3 de noviembre de 2026 en Ecorse, Michigan, a Ernesto Rodríguez-Castruita, un mexicano de 46 años señalado como presunto miembro del Cartel de Sinaloa. Según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el detenido tenía antecedentes penales y múltiples deportaciones previas. Durante el operativo, las autoridades incautaron aproximadamente dos libras de cocaína, US$100.000 en efectivo y un arma de fuego.

Cómo fue el arresto del presunto miembro del Cartel de Sinaloa en Michigan

Según informó la CBP en un comunicado oficial, la intervención estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia del Sector de Detroit de la Patrulla Fronteriza, con asistencia de la DEA. El procedimiento ocurrió en Ecorse, una localidad del condado de Wayne, dentro del área metropolitana de Detroit, de acuerdo con el comunicado oficial y la cobertura de MLive.

El operativo estuvo a cargo de Unidad de Inteligencia de la Patrulla Fronteriza CBP

La droga decomisada equivale a aproximadamente dos libras ( 907 gramos). La CBP informó que también se secuestró dinero y un arma.

El vínculo de Rodríguez-Castruita al Cartel de Sinaloa figura como una sospecha atribuida a las autoridades federales. La información difundida no describe las pruebas que sustentan esa petenencia ni identifica una función específica del detenido dentro de la organización.

Qué antecedentes penales y deportaciones previas informó la CBP

Según la agencia, Rodríguez-Castruita había sido condenado en Arizona por homicidio involuntario, delito identificado en inglés como manslaughter, y recibió una sentencia de 14 años de prisión. El comunicado también menciona condenas previas por suplantación de identidad y posesión de contrabando durante su encarcelamiento.

La agencia federal afirmó que el ciudadano mexicano se encontraba en situación migratoria irregular y que había sido expulsado de Estados Unidos en múltiples ocasiones.

Qué cargos federales podrían seguir al arresto en Ecorse

La CBP informó que el caso sería remitido para un procesamiento federal y que podrían caerle cargos por posesión de un arma por una persona en situación migratoria irregular, reingreso después de una deportación y provisión de apoyo material a terroristas.

La referencia al terrorismo tiene un antecedente: según otra comunicación oficial de la CBP, el Departamento de Estado anunció el 20 de febrero de 2025 la designación del Cartel de Sinaloa como organización terrorista extranjera. Ese antecedente aporta contexto a la acusación mencionada por la agencia, aunque el comunicado del arresto no explica qué conducta concreta la sustentaría.

La autoridad fronteriza también anticipó que Rodríguez-Castruita será deportado, sin informar cuándo sucederá. La presentación de cargos y las actuaciones judiciales posteriores deberán precisar el alcance penal del caso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.