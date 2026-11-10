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Ajuste de estatus del DHS y la regla que se aplicará para la residencia permanente en noviembre 2026

Quienes tengan una fecha de prioridad anterior al corte de su categoría pueden pedir la green card dentro del país, pero la visa se aprueba solo cuando haya cupo

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Uscis fija la tabla Dates for Filing para pedir la green card familiar desde EE.UU. en noviembre de 2026
Uscis fija la tabla Dates for Filing para pedir la green card familiar desde EE.UU. en noviembre de 2026Fotomontaje editado con IA

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), estableció que un grupo de inmigrantes latinos con familiares nacionalizados debe usar la tabla “Dates for Filing” para presentar su ajuste de estatus durante noviembre de 2026.

Fechas de acción final del Uscis y cuál sirve para presentar el formulario I-485

  • La indicación del Uscis alcanza a todas las categorías de preferencia familiar.
  • A la fecha, la aprobación final depende de que haya visas disponibles, según las fechas de acción final del Departamento de Estado.
La renovación de la green card demora una mediana de 7,9 meses en 2026
La renovación de la green card demora una mediana de 7,9 meses en 2026Fotomontaje realizado con IA
  • De acuerdo con el Uscis, el Departamento de Estado publica dos tablas por categoría: las fechas de acción final, cuando una visa puede emitirse, y las fechas para presentar solicitudes, las más tempranas para iniciar el trámite.
  • Si la fecha de prioridad es anterior al corte, o la categoría figura como vigente (“C”), el solicitante puede presentar el formulario I-485, siempre que cumpla los demás requisitos.

Fechas de corte de la green card familiar para mexicanos y demás países

  • Según el Boletín de Visas de noviembre de 2026 del Departamento de Estado, México tiene una columna propia. Los demás países de América Latina, incluido Cuba, figuran en la columna general.
  • F1, hijos solteros de ciudadanos, de 21 años o más: 1 de febrero de 2021 en la columna general y 1 de diciembre de 2008 para México.
  • F3, hijos casados: 1 de noviembre de 2015 y 1 de diciembre de 2002, respectivamente.
  • F4, hermanos de ciudadanos: 1 de noviembre de 2012 y 30 de abril de 2001.

Green card para familiares inmediatos de ciudadanos: sin espera de cupo

  • Cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres de ciudadanos tienen visas disponibles sin esperar un cupo anual, aunque deben cumplir los demás requisitos.
  • Para pedir a sus padres, el ciudadano debe tener al menos 21 años.
La nueva regla sobre carga pública entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026 y el DHS aclaró cómo evaluará las solicitudes de green card presentadas antes y después de esa fecha
La nueva regla sobre carga pública entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026 y el DHS aclaró cómo evaluará las solicitudes de green card presentadas antes y después de esa fechaFotomontaje editado con IA

Petición familiar cuando el patrocinador se naturaliza en EE.UU.

  • La petición de un cónyuge o hijo menor de un residente permanente puede convertirse en una de familiar inmediato y conservar la fecha de prioridad.
  • La de un hijo adulto soltero normalmente pasa de F2B a F1, aunque el beneficiario puede pedir por escrito permanecer en F2B.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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