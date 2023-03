Cómo era el caza ruso que interceptó al dron norteamericano

escuchar

Este jueves, el Pentágono publicó las imágenes de la interacción entre un dron MQ-9 Reaper de Estados Unidos y un caza ruso Sukhoi SU-27 sobre el Mar Negro y calificó la acción de la aeronave como “insegura” y “poco profesional”.

Esta interacción supuso el primer contacto físico directo entre aviones militares rusos y estadounidenses después de que Moscú invadiera Ucrania. De acuerdo con un comunicado del comandante de las Fuerzas Áreas de EE.UU. en Europa y África, James B. Hecker, el dron operaba sobre aguas internacionales cuando un caza ruso Su-27, que volaba con otra nave igual, maniobró intencionadamente delante del avión no tripulado y le arrojó combustible varias veces.

¿Cómo es el Sukhoi SU-27?

El Sukhoi SU-27, involucrado en este incidente por parte de Rusia, también se denomina Flanker y es uno de los cazas más exitosos en las filas de ese país. Su historia se remonta a principios de los años 70, cuando fue diseñado como respuesta a la versión F-15 estadounidense, con el objetivo de tener una aeronave que sea fácil de maniobrar en misiones de defensa contra los bombardeos y que también pueda ser utilizada como escolta.

Aviones Su-27 actúan durante un espectáculo aéreo en el Salón Internacional de la Aviación y el Espacio MAKS 2021, en Zhukovsky, a las afueras de Moscú, el 20 de julio de 2021 DIMITAR DILKOFF - POOL

Entró en servicio en 1985 y su diseño fue base para los cazas posteriores. Incluso su plataforma se usa en la versión más moderna, Su-35, que fue añadida a la Fuerza Área Rusa en 2014. La longitud del Su-27 es de 21,9 metros. Asimismo, sus motores Saturn con postquemador permiten que alcance una velocidad de 2500 kilómetros por hora.

Rusia derribó un dron de EE.UU.

También está equipada con armamento, el principal es la ametralladora de 30 milímetros de calibre y 150 cartuchos, Gryazev-Shipunov. La aeronave puede trasladar cohetes, algunos modelos de misiles y bombas de ataque. Asimismo, tiene sistemas de guerra que varían según su versión.

¿Cómo era el dron estadounidense?

Un dron MQ-9 Reaper durante una maniobra de entrenamiento EUCOM - EUCOM

El MQ-9 Reaper puede volar hasta 50.000 pies de altura y tiene sensores y capacidades para hacer tareas de reconocimiento por largos períodos, por lo que fue el modelo elegido para seguir los movimientos en el mar Negro, según información de las Fuerzas Áreas.

Desde el incidente, la nación norteamericana criticó el comportamiento de Rusia. Su portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, lo calificó como “poco profesional” e “inseguro”.

Por su lado, Rusia sostuvo que su avión no colisionó contra el dron y que este se estrelló por sí solo. Ambos países señalaron que están interesados en recuperar el artefacto del mar Negro.

¿Qué pasará tras el incidente entre Rusia y Estados Unidos?

A pesar de que el Pentágono publicó las imágenes, el gobierno de Biden no anunció hasta el momento medidas contra Rusia. Un alto funcionario estadounidense citado por CNN dijo que el video “confirma absolutamente” que hubo una colisión física y vertido de combustible, pero que no prueba la intención del piloto.

El miércoles otros dos funcionarios le dijeron a mismo medio que altos cargos del Ministerio de Defensa ruso dieron la orden de que los cazas rusos acosaran a un avión no tripulado estadounidense sobre el mar Negro. Sin embargo, por el momento no hay indicios de que los altos líderes políticos de Rusia conocieran antes de la agresión planeada, según alegó uno de los funcionarios estadounidenses. Por su parte, John Kirby dijo en CNN This Morning el miércoles que no estaba seguro de que EE.UU. pudiera recuperar el dron.

LA NACION