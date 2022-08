El error que le impidió a Anne Heche protagonizar un éxito junto a Tom Cruise y que siempre lamentó

Anne Heche perdió la vida hace algunos días a causa de un accidente vehicular en Los Ángeles y, a partir de ese momento, resurgieron algunos recuerdos sobre su carrera, como aquella vez en la que estuvo a punto de protagonizar una película junto a Tom Cruise. Ella misma admitió que había cometido algunos errores a lo largo de su trayectoria y que hablar más de lo que debía frente al director de un filme fue uno de ellos. Sus palabras le quitaron la oportunidad de compartir cámara junto a quien es en la actualidad el actor más rentable de Hollywood.

Fue hace algunos meses que la actriz reveló en el podcast Behind the Velvet Rope with David Yontef, que en 1996 acudió a un casting para la comedia romántica Jerry Maguire, con el objetivo de obtener el papel de Dorothy Boyd. Sin embargo, una imprudencia podría haberle costado el personaje, según consideró ella misma en la entrevista.

Detalló que en una de las pruebas de pantalla que regularmente hacen las producciones en un casting, quizá agredió con sus palabras al director por sus opiniones sobre la cinta. Aunque nunca se confirmaron sus sospechas, ella siempre sintió que no la habían aceptado por ese detalle. “Yo estaba como, ‘No entiendo quién es ella porque la verdad es que él no está realmente enamorado de ella, así que no entiendo esta película’. Él no la amaba, pero ella deseaba que fuese así (....)”, recordó Anne.

Tom Cruise en la película Jerry Maguire, donde Anne Heche fue rechazada en el casting Archivo

La actriz especificó que consideraba que no tenía sentido el hecho de que la protagonista de la película no fuera 100% amada por el otro personaje involucrado, ya que se trataba de una trama romántica. Le dijo al director que no le parecía en lo absoluto cómo se desenvolvía la pareja en la historia y después de eso la rechazaron para formar parte del elenco. “Y mi agente me llamó después y me dijo: ‘¿Estás loca? ¿Acabas de decir que esta película no tiene ningún sentido?’ Y yo contesté, ‘Sí’... Y yo dije: ‘Bueno, pero no puedes hacer una historia de amor en la que el chico no esté realmente enamorado de la chica’”, añadió Heche.

Dorothy Boyd fue finalmente interpretada por Renée Zellweger y Jerry Maguire se convirtió en un éxito de aquella década. Recibió críticas increíbles, obtuvo cinco nominaciones al Oscar y otras tres al Globo de Oro. Algunos de sus actores ganaron galardones, como Cuba Gooding Jr., quien se llevó el Oscar a mejor actor de reparto, mientras que Tom Cruise obtuvo el Globo de Oro como mejor actor

Anne Heche dijo que no haber obtenido la película junto a Tom Cruise fue uno de los peores errores que cometió VALERIE MACON - Archivo / AFP

Anne supo todo esto y se dijo arrepentida de haber cometido esa imprudencia. A pesar de que se consideraba una mujer sin filtros, admitió que aprendió a mesurar sus emociones. “Si algo no tiene sentido, tengo el poder de hacer la pregunta y aprender”, explicó. Y después continúo: “Estos son errores que he cometido en mi vida. Son cosas que estoy dispuesta a admitir en mi programa de 12 pasos para admitir cosas estúpidas que he hecho: Dile a Cameron Crowe que su película no tiene sentido”.

La actriz enfatizó que nunca volvió a ver a Tom Cruise después de aquel casting y que coincidir con él otra vez era uno de sus deseos. Aunque eso quedó solo en un sueño, ya que un accidente en un barrio de Los Ángeles la dejó en coma y posteriormente sin vida debido a una muerte cerebral.