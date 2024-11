El ex de Martha Stewart contraataca después de que ella lo acusara de “infiel” en un documental: “Abusiva”

A sus 83 años, la reconocida empresaria Martha Stewart volvió a ser el centro de la escena por el documental que estrenó este año en Netflix, donde acusa a su exmarido, Andrew Stewart, de haber sido infiel durante su matrimonio. Ahora él, quien fue esposo de Martha durante 29 años, rompió el silencio. En una publicación afirmó que su relación fue “dolorosa y abusiva”.

Martha Stewart y un documental que remueve el pasado

En el documental titulado Martha, que se puede ver en Netflix, la empresaria aseguró que el detonante de su matrimonio fueron las constantes infidelidades de su entonces esposo, Andrew. Contó que en los 29 años que estuvieron casados, su ex tuvo “muchas novias diferentes” y que incluso mantuvo una relación con Robyn Fairclough, su exasistente, quien vivía en su casa en Connecticut.

Andrew Stewart lleva casi 40 años divorciado de la empresaria mediática Facebook: Shyla Nelson Stewart

Martha fue más allá en sus comentarios sobre el comportamiento de Andrew. “Si estás casada y crees que estás felizmente casada, y tu marido empieza a engañarte, es un pedazo de m... Míralo como un pedazo de m… y sal de ahí, sal de ese matrimonio”, dijo en el documental que lleva su nombre.

La respuesta de Andrew Stewart al documental: “Matrimonio doloroso y abusivo”

A raíz de la polémica que desató la producción de su exesposa, Andrew decidió hacer su descargo. Lo hizo a través de la cuenta de Facebook de su actual esposa, Shyla Nelson Stewart, donde afirmó que el documental es “sensacionalista” y cuestionó la veracidad de los dichos de Martha.

En el texto, Shyla defendió a su esposo y lo describió como “uno de los hombres más gentiles, de voz más suave y de buen corazón” que conoció en toda su vida. “Antes de este capítulo feliz de su vida, Andy tuvo algunos capítulos oscuros, incluido un matrimonio doloroso y abusivo con Martha, que terminó hace casi 40 años”, señaló el 12 de octubre. Y añadió que mientras su esposo “siguió adelante y avanzó en silencio con su vida, parece que Martha continúa hablando públicamente el matrimonio”.

Adrew Stewart y su esposa Shyla Facebook: shylanelsonstewart

En su mensaje, Shyla y Andrew dijeron tener un “matrimonio amoroso” y “lleno de alegría” en el que “todos los días expresamos abiertamente nuestra gratitud por nuestro amor y por nuestra vida juntos”. Y concluyeron: “Deseamos a todos, incluida la propia Martha, la experiencia de amar y ser amada profundamente y plenamente, y la paz que proviene de tal amor”.

El juicio y la prisión de Martha Stewart, otros puntos del documental

El documental no solo aborda el matrimonio de Martha y Andrew, sino también otros episodios polémicos de la vida de la empresaria, como su juicio y encarcelamiento en 2004 por cargos de conspiración y obstrucción de la justicia. “Era obsceno. Tenía que mantener la cabeza erguida y no llorar. Recordemos que las mujeres en los negocios no lloran”, dijo sobre el juicio.

Martha Stewart fue sentenciada en Manhattan en 2004, por uso de información privilegiada en un negocio bursátil

Asimismo, Stewart arremetió contra la periodista que había cubierto su caso para el New York Post: “Había escrito cosas horribles durante todo el juicio, pero ahora está muerta, gracias a Dios”. Sin embargo, la cronista, quien sigue viva, respondió con un provocador titular desde el mismo medio: “Hola Martha Stewart, te regodeaste por la muerte de un columnista”.