Revés para Trump en Nueva York: fuerzan el pago de US$30 millones y se reactiva el túnel del río Hudson

Para acatar una orden judicial, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que destinar más de 30 millones de dólares al proyecto del túnel del río Hudson, en Nueva York. Las autoridades aseguraron que se trata del primer pago de US$205 millones retenidos desde octubre. A principios de febrero, las oficinas de Kathy Hochul y Mikie Sherrill habían demandado a la administración para desbloquear los fondos.

A la vera de la Gran Manzana corre el río Hudson, de 507 kilómetros de longitud, que fluye en dirección sur​ hasta convertirse en un estuario y formar la frontera entre Nueva York y Nueva Jersey. Allí, pronto los gobiernos de ambos estados avanzarán con la construcción del Túnel Gateway Hudson, que contará con una importante inversión federal.

El presidente Donald Trump destinó US$30 millones al proyecto del túnel en el Río Hudson de Nueva York para cumplir con la orden judicial Alex Brandon - AP

Desde octubre del año pasado, los fondos destinados a las obras habían permanecido estancados. El viernes pasado, el gobierno federal desembolsó US$30 millones luego de la decisión de la jueza federal de distrito Jeannette Vargas. La administración Trump había apelado la orden, pero ese recurso expiró el jueves.

En su fallo, Vargas sostuvo que retener los fondos perjudicaría el interés público. “Gracias a nuestros esfuerzos, el Departamento de Transporte finalmente entrega los fondos del proyecto Gateway que ha estado congelando ilegalmente durante meses", declaró la Fiscal General Interina de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, en un comunicado. “Cuando luchamos, ganamos”, concluyó.

En qué consiste el túnel del Río Hudson en Nueva York

La obra, que según Hochul apoya a unos 1000 trabajadores sindicalizados y sirve a aproximadamente 200 mil viajeros que dependen de los trenes de NJ Transit y Amtrak que pasan por los túneles afectados, hará dos mejoras cruciales a la red ferroviaria nacional, de acuerdo con su sitio web oficial:

Construcción de nueve millas (14,4 kilómetros) de nueva vía férrea para pasajeros entre Nueva York y Nueva Jersey , lo que incluye casi cinco millas (ocho kilómetros) de túnel perforado para construir un nuevo acceso de dos tubos bajo el río Hudson.

, lo que incluye casi cinco millas (ocho kilómetros) de túnel perforado para construir un nuevo acceso de dos tubos bajo el río Hudson. Rehabilitación del túnel de North River, que ha estado en servicio desde 1910 y es una fuente de retrasos crónicos para cientos de miles de pasajeros diarios.

El proyecto construirá nueve millas (14,4 kilómetros) de nueva vía férrea para pasajeros en el Río Hudson entre Nueva York y Nueva Jersey Getty Images vía AFP

Antes del último fallo judicial, los trabajos se suspendieron, lo que provocó la pérdida de empleo de 1000 personas. Con la nueva inversión, se espera que las tareas se reanuden y los trabajadores vuelvan a sus puestos. El costo total estimado para el proyecto asciende a US$16.000 millones.

Revés para Trump en Nueva York: el dinero destinado al túnel del río Hudson

Los funcionarios de Nueva York y Nueva Jersey remarcaron que el envío de los US$30 millones representa la primera cuota de US$205 millones retenida desde octubre. Desde su lugar, Hochul exigió al gobierno federal que presente un informe ordenado por el tribunal para detallar el estado de los fondos restantes.

Mientras esperan la liberación del dinero, a principios de febrero se presentaron dos demandas para que esto ocurra. Los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey realizaron una denuncia y la Comisión de Desarrollo de Gateway presentó la otra.

Los estados de Nueva York y Nueva Jersey presentaron una demanda conjunta contra la administración de Donald Trump para desbloquear US$15.000 millones en fondos federales destinados al proyecto ferroviario Gateway Fotomontaje: X de Hochul, Trump y Sherrill

En una publicación del lunes por la tarde en Truth Social, el mandatario republicano criticó las obras. “Me opongo al futuro despilfarro conocido como ‘Gateway’, en Nueva York/Nueva Jersey, porque costará muchos miles de millones de dólares más de lo proyectado o anticipado”, argumentó.

En esa línea, agregó que “el proyecto será financieramente catastrófico para la región, a menos que se trabaje duro y se haga una planificación adecuada”.

Al conocer esta reacción, el senador Andy Kim calificó los comentarios como “un berrinche completamente desquiciado de alguien que no se salió con la suya”. La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, prometió impugnar legalmente a Trump hasta que entregue los fondos.

“Hasta que sus acciones ilegales obligaron a cerrar el proyecto, dejaron sin trabajo a 1000 hombres y mujeres trabajadores y amenazaron los desplazamientos diarios de 200.000 personas, Gateway cumplía con los plazos y el presupuesto”, aseguró en un comunicado.