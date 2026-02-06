Cachetazo a Trump: la demanda conjunta de Nueva York y Nueva Jersey que involucra US$15.000 millones

Un nuevo frente judicial se abrió contra Donald Trump y su administración, esta vez con un impacto económico y laboral de enorme magnitud para el noreste de Estados Unidos. Nueva York y Nueva Jersey presentaron una demanda conjunta para frenar lo que consideran una maniobra ilegal del gobierno federal: la retención indefinida de fondos ya comprometidos para una de las obras de infraestructura ferroviaria más importantes del país norteamericano. El conflicto pone en juego US$15.000 millones.

Nueva York y Nueva Jersey demandan a Trump por fondos del proyecto Gateway

El reclamo judicial fue anunciado el 3 de febrero de 2026 desde Albany, cuando ambos estados confirmaron que llevaron a la administración Trump ante la Justicia federal por bloquear fondos federales destinados al proyecto Gateway.

La acción judicial, radicada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, solicita una medida de emergencia para obligar al Departamento de Transporte (DOT) a levantar el congelamiento de los recursos ya comprometidos Archivo

Según el comunicado de prensa difundido por las autoridades estatales, se trata de recursos ya comprometidos por el Gobierno nacional para la construcción de nuevos túneles y la rehabilitación de los existentes bajo el río Hudson, una conexión ferroviaria vital entre el norte de Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York.

La presentación se realizó ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y solicita una medida de emergencia para obligar al Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) a levantar el congelamiento de fondos. El argumento central es que la decisión federal carece de sustento legal y genera daños inmediatos y graves, tanto económicos como sociales, para ambos estados.

El proyecto Gateway y el conflicto por fondos federales con la Casa Blanca

El eje de la disputa es el proyecto Gateway, considerado una pieza estratégica de la infraestructura nacional. La iniciativa busca modernizar y ampliar el cruce ferroviario del río Hudson mediante la construcción de nuevos túneles y la rehabilitación de los actuales, que soportan una de las mayores cargas de tránsito ferroviario del país norteamericano.

El proyecto Gateway es considerado una pieza estratégica nacional que contempla la construcción de nuevos túneles bajo el río Hudson Alex Brandon� - AP�

Según explicaron Nueva York y Nueva Jersey en su demanda, la paralización del financiamiento amenaza con detener obras que ya están en plena ejecución. Esto no solo afectaría el cronograma de obras ya en ejecución, sino que pondría en riesgo inversiones previas realizadas por ambos estados, tanto en términos de dinero como de cesión de tierras para el desarrollo del proyecto.

Empleos y transporte en riesgo por el freno al proyecto Gateway

Uno de los puntos más sensibles del reclamo es el efecto directo sobre el empleo y la movilidad cotidiana. Las autoridades estatales advirtieron que, sin una intervención rápida de la Justicia, las consecuencias serían inmediatas y profundas.

La retención indefinida de estos fondos federales provocaría la pérdida inmediata de 1000 puestos de trabajo shutterstock - Shutterstock

Entre los principales efectos señalados se destacan:

La pérdida inmediata de 1000 puestos de trabajo si las obras se detienen, según detalló el gobierno de Nueva Jersey.

El riesgo para miles de empleos sindicalizados vinculados directa e indirectamente al proyecto.

La amenaza a los desplazamientos diarios de aproximadamente 200 mil usuarios del sistema ferroviario que dependen de este corredor para llegar a sus trabajos y actividades cotidianas.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, fue especialmente dura al describir la situación. “La gira de venganza de Donald Trump contra Nueva York amenaza con descarrilar uno de los proyectos de infraestructura más vitales que este país ha construido en generaciones”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que están en juego “miles de empleos sindicales y miles de millones de dólares en beneficios económicos”, además de la confiabilidad del transporte para cientos de miles de pasajeros.