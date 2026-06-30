Kathy Hochul celebra el fallo de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento: “Nueva York siempre estará de su lado”

Este martes 30 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó una interpretación amplia del derecho a la ciudadanía por nacimiento, lo que supone un revés para una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que establecía que los hijos nacidos de padres que se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal o temporal no son ciudadanos estadounidenses. Kathy Hochul reaccionó a la decisión y recordó el pasado migrante de su familia.

La reacción de Hochul en Nueva York por el fallo contra la restricción de ciudadanía por nacimiento

"Como nieta de inmigrantes irlandeses, me alegra ver la decisión de la Corte Suprema que rechaza el cruel ataque de la administración Trump contra la ciudadanía por derecho de nacimiento“, celebró la gobernadora de Nueva York sobre la histórica decisión que mantuvo la interpretación de la Decimocuarta Enmienda y dejó sin efecto una orden ejecutiva que buscaba excluir de ese derecho a los hijos de personas que se encuentran en el país norteamericano de manera irregular o con un estatus migratorio temporal.

Hochul indicó que “durante generaciones, los inmigrantes han llegado a Nueva York en busca de libertad y oportunidades, ayudando a construir el estado más fuerte y vibrante de la nación”. Asimismo, sostuvo: “La Estatua de la Libertad se yergue con orgullo en nuestro puerto, y Nueva York siempre estará del lado de aquellos que buscan la promesa de América“.

Kathy Hochul se mostró conmovida tras la negativa de la Corte Suprema a restringir la ciudadanía por nacimiento en EE.UU. X: @GovKathyHochul

Qué dice la Enmienda 14 de EE.UU. sobre ciudadanía por nacimiento

La Constitución de Estados Unidos, en su Sección 1 de la Enmienda 14 señala que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”. Esa disposición, aprobada después de la Guerra Civil, es la base legal del principio de ciudadanía por nacimiento.

Además de definir quiénes son ciudadanos estadounidenses, la misma sección también prohíbe a los estados aprobar leyes que limiten los privilegios o inmunidades, privar a cualquier persona de “vida, libertad o propiedad” sin el debido proceso legal, o negar la “igual protección de las leyes” a quienes estén bajo su jurisdicción.

La Enmienda 14 contiene otras disposiciones relevantes:

La Sección 2 regula cómo se distribuyen los representantes entre los estados según la población.

regula cómo se distribuyen los representantes entre los estados según la población. La Sección 3 impide ejercer cargos públicos a personas que hayan participado en insurrecciones luego de haber jurado defender la Constitución.

impide ejercer cargos públicos a personas que hayan participado en insurrecciones luego de haber jurado defender la Constitución. La Sección 4 protege la validez de la deuda pública de Estados Unidos y rechaza obligaciones vinculadas con rebeliones contra el país norteamericano.

protege la validez de la deuda pública de Estados Unidos y rechaza obligaciones vinculadas con rebeliones contra el país norteamericano. La Sección 5 otorga al Congreso la facultad de aplicar la enmienda mediante legislación adecuada.

Tres jueces que votaron a favor de restringir la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

La sentencia recibió la aprobación por mayoría de la Corte Suprema. Del tribunal, compuesto por nueve jueves, seis votaron a favor y tres en contra.

Los miembros del máximo tribunal que se manifestaron en disidencia pertenecen al ala conservadora consideraron que las limitaciones promovidas por Donald Trump debían aplicarse. Se trata de:

Clarence Thomas

Samuel Alito

Neil Gorsuch

Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, los aliados de Donald Trump en la Corte Suprema J. Scott Applewhite / Julia Demaree Nikhinson

Estos magistrados quedaron en minoría frente a la decisión del resto del tribunal, que mantuvo el criterio según el cual toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana, salvo excepciones muy limitadas establecidas desde hace décadas.