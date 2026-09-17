Es oficial: el ICE confirma más de 20.000 salvadoreños detenidos en redadas migratorias durante la era Trump

Entre el 20 de enero de 2025 y el 6 de agosto de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) registró más de 24.000 arrestos de ciudadanos de El Salvador. La cifra coloca a los migrantes de este origen entre las nacionalidades latinoamericanas con mayor presencia en las redadas y detenciones durante el segundo mandato de Donald Trump.

Cuántos salvadoreños arrestó el ICE desde enero de 2025

De acuerdo con Deportation Data Project, la actualización publicada el 24 de agosto reunió registros oficiales del ICE hasta el 6 de agosto de 2026. El proyecto recibió los conjuntos de datos el 21 de agosto y publicó la información después de una revisión inicial.

Los 24.548 registros salvadoreños representan cerca del 4,5% de los 548.645 arrestos contabilizados en el período analizado Deportation Data Project

La base general incorporó todos los encuentros, pedidos de detención, arrestos, ingresos a centros de detención y expulsiones registrados desde el 1° de octubre de 2022. Para medir el período de la era Trump, el recorte comienza el 20 de enero de 2025 y toma únicamente los registros de arrestos administrativos.

En ese tramo, la base contabiliza 548.645 arrestos, 24.548 correspondientes a ciudadanos de El Salvador. La cifra representa cerca del 4,5% del total y coloca a esa nacionalidad detrás de México, Guatemala, Honduras y Venezuela entre las principales afectadas.

Qué nacionalidades concentran más arrestos del ICE

El desglose de arrestos por nacionalidad muestra una diferencia amplia entre los primeros grupos. México encabeza el registro con 213.894 arrestos, seguido por Guatemala, con 79.174; Honduras, con 60.152; y Venezuela, con 35.704.

En el universo general, el 88% de los arrestos correspondió a hombres y el 12% a mujeres Imagen creada con IA

El Salvador, con 24.548 detenciones, quedó en el quinto lugar. A la vez, el volumen salvadoreño equivale a poco más de uno de cada 22 arrestos contabilizados desde el inicio del segundo mandato de Trump.

El desglose general también muestra una diferencia por género, aunque ese dato corresponde al conjunto de todas las nacionalidades y no solo a los salvadoreños. Del total de 548.645 registros, el 88% correspondió a hombres y el 12% a mujeres.

El perfil de los arrestados por el ICE durante la gestión Trump

Los datos generales también muestran un cambio en el perfil de los arrestados. Desde septiembre de 2025, la cantidad de personas sin cargos penales superó a la de quienes tenían condenas.

Agentes del ICE intentan entrar por la fuerza en negocios locales en California

El cambio en los perfiles latinos detenidos aparece también en los registros mensuales. En julio de 2026, alrededor de uno de cada cuatro arrestados tenía una condena por un delito.

El alcance territorial también muestra una concentración de las acciones de la agencia. Texas acumuló 124.601 arrestos, Florida 57.715, California 46.711, Georgia 21.060 y Nueva York 19.042 desde el comienzo del segundo gobierno de Trump hasta el 6 de agosto de 2026.

Cómo se obtuvieron los datos sobre los arrestos del ICE

Deportation Data Project explicó que obtuvo la nueva entrega mediante una demanda bajo la Ley de Libertad de Información. El codirector del proyecto, David Hausman, impulsó el litigio con representación del Law Office of Amber Qureshi y del National Immigration Project.

La actualización también sumó por primera vez un campo con la ciudad de cada arresto. El proyecto advirtió que personal del ICE parece cargar ese dato de forma manual y que el mismo nombre de una ciudad puede aparecer con grafías distintas.

Por ese motivo, recomendó revisar ese campo antes de realizar comparaciones locales. La organización indicó además que cerca del 4% de las observaciones desde 2025 no contienen información sobre la ciudad.