El futbolista mexicano al que lapidaron en redes por hablar “como español” en una entrevista

El pasado fin de semana, el delantero mexicano César Montes, quien busca su lugar dentro del fútbol español, anotó un gol de chilena que sorprendió a los espectadores del partido. A pesar de su maniobra, su equipo no hizo lo suficiente para triunfar, como él mismo reconoció en una entrevista posterior, en la cual se volvió el foco de las críticas por parte de los usuarios, quienes consideraron que había hablado con un acento muy marcado al dar sus declaraciones.

Montes, originario de Hermosillo, México, viajó hasta el continente europeo en diciembre pasado para integrarse a las filas del RCD Espanyol de Barcelona. Luego de algunos meses, este sábado logró concretar su primera anotación y lo hizo de una manera que llamó la atención. El mexicano marcó el gol con una chilena ante el Real Betis. Su peculiar hazaña no le dio el triunfo a su equipo, pero sí los salvó de terminar con un marcador en cero. El tablero quedó 3-1.

El delantero mexicano hizo un gol de chilena durante un encuentro con el Betis, el fin de semana pasado Instagram/ cjasib

Al finalizar el partido, una reportera cuestionó a Montes. “César, has marcado un golazo de chilena, no sé si recuerdas cómo ha sido, pero me imagino que es lo de menos. Es tu primer gol en la liga, aunque no sirvió para una victoria”, le dijo. Ante esto, el delantero contestó que había sido una anotación inolvidable para él, por ser la primera, pero que lamentaba que no hubiera sido suficiente para ganar. “Un poco dolido por el resultado, como bien comentas, de poco ayuda para el equipo, que es lo más importante en este momento, y bueno, trabajaremos para el siguiente”, concluyó.

El clip de la entrevista fue compartido en la cuenta de Twitter del medio deportivo DAZN y los usuarios reaccionaron de inmediato, aunque no por su “golazo” ni por la derrota del RCD Espanyol, sino por un aspecto lingüístico. Los miembros de la comunidad virtual aseguraron que el mexicano había adoptado un acento español demasiado rápido. “Ni un año en España y ya habla como Sergio Ramos”; “Ni siquiera Messi, que estuvo muchos años en el Barcelona”; “Quince días en España y ya habla como español”; “Se comenta más sobre cómo habla que sobre su chilena”, ironizaron en los comentarios.

Un futbolista mexicano fue criticado por su manera de hablar durante una entrevista

La opinión de un lingüista

Sobre los factores que influyen en que algunas personas adopten los acentos y que otras puedan conservar el suyo, Javier Cuétara Priede, profesor de lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró en una entrevista para Verne en 2016 que: “Si se busca pertenecer a una comunidad (o dejar de pertenecer a ella), se adopta un acento determinado, de manera voluntaria (...). Para hacerse entender, se adoptan formas lingüísticas de la población en la que uno se encuentra. Si estoy en España, por ejemplo, y me quiero dar a entender, pido un culín para un vaso de vino (una expresión coloquial) o un cortado por un café espresso con leche”, detalló.

Según el experto, esto también puede ocurrir de forma involuntaria. “El acento dialectal, sobre todo cuando es muy marcado, es muy fácil de adoptar de manera inconsciente. Esto, cuando se trata de una variante de la propia lengua materna. Ambas maneras, consciente o inconsciente, son respuestas de nuestro sistema para mejorar nuestra interacción con otros”, señaló para el medio citado.

