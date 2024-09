El gracioso momento de Sofía Vergara junto a Heidi Klum y Michael Bublé en el final de “America’s Got Talent”

Sofía Vergara es adorada por todos, y ella lo sabe. Su carisma y simpatía le han ganado el cariño de sus colegas y del público, desde los días de la icónica serie “Modern Family”. Sin embargo, aunque todos la quieren, no siempre sus compañeros desean tomarse fotos con ella, lo cual no representa un problema para Sofía. La actual jurado de “America’s Got Talent” recientemente añadió su toque único a una foto que la modelo Heidi Klum, también jurado del programa, quiso tomarse junto al canadiense Michael Bublé.

El cantante de “Just Haven’t Met You Yet” asistió al programa “America’s Got Talent”, donde subió al escenario para interpretar, con la orquesta en vivo, su tema “L.O.V.E.”. Cuando terminó, el jurado compuesto por Howie Mandel, Heidi Klum, Sofía Vergara y Simon Cowell, lo aplaudió de pie. Se trató del final de la décima novena temporada del programa. Durante una pausa de la transmisión, Heidi Klum, aprovechó para sacarse una foto con el invitado del día.

El divertido momento visto en una imagen

Lamentablemente, el “modo fan” de Klum fue interrumpido por Vergara, quien no dudó en hacer un gracioso gesto que cambió por completo el tono de la imagen. En la foto, se puede ver a Klum y Bublé sonriendo y posando, pero lo que más llama la atención es la presencia de Vergara en el fondo, saludando de manera divertida. Su espontaneidad añadió un toque de humor a la foto, convirtiéndola en un recuerdo aún más memorable.

Sofía Vergara protagonizó un divertido momento en el America’s Got Talent. Instagram Heidi Klum

Heidi Klum, siempre activa en redes sociales, no perdió tiempo y subió la divertida foto en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 12 millones de seguidores. En la publicación, Klum expresó su cariño por Michael Bublé con un mensaje entusiasta: “¡Te adoramos, Michael!”. Además, etiquetó tanto al famoso cantante canadiense como a su compañera del jurado, Sofía Vergara.

Michael Bublé, por su parte, no tardó en responder al gesto de Klum. Compartió la misma imagen en sus historias de Instagram, añadiendo varios emojis de corazones para mostrar su aprecio. La interacción entre los tres famosos no solo entretuvo a sus seguidores, sino que también destacó la camaradería y el buen humor que reina entre los miembros del jurado de “America’s Got Talent”.

Cierre de temporada en “America’s Got Talent”

El cierre de la temporada 19, con la participación de Bublé, fue un evento lleno de estrellas. El programa presentó actuaciones impresionantes de figuras destacadas como la gimnasta olímpica Simone Biles, el famoso cantante Steve Aoki y el comediante Gabriel Iglesias, entre otros. En cuanto al ganador, Richard Goodall, expresó en su discurso final su deseo de inspirar a otros a seguir persiguiendo sus sueños. Recordó que audicionó para AGT en 2009, una ocasión en la que no tuvo éxito y destacó como, más de una década después, logró alzarse con el título de ganador.

Aunque aún no hay un anuncio oficial sobre el lanzamiento de la próxima temporada, parece que la preparación ya está en marcha. En el sitio agtauditions.com se informa que las audiciones para el programa estarán abiertas del 19 de octubre al 6 de diciembre. Normalmente, cada nueva temporada se estrena en mayo, por lo que, si todo sigue igual, la temporada 20 debería comenzar en mayo de 2025. Mientras tanto, puedes revivir todos los momentos de la temporada 19 de America’s Got Talent en NBC, Hulu y Peacock.

LA NACION