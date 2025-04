Debutó en cine a los 19 y se convirtió en una sex symbol, pero pateó el tablero y el tiempo no le pasa

“What a feeling”. Esas tres palabras que, traducidas al español significan “qué sentimiento”, tienen un significado muy especial para los fanáticos del cine, pero sobre todo para los amantes de los musicales. Es el resumen de una película que marcó a toda una generación, Flashdance, de 1983, que hizo que las bailarinas quisieran usar las mismas polainas negras y el buzo gris de Alex Owens y se aprendieran de memoria la icónica coreografía que hizo en su audición con el tema de Irene Cara de fondo, el cual ganó el Premio Oscar a la mejor canción original. Si bien el film pasó a considerarse un clásico del cine de la década del ochenta, su protagonista Jennifer Beals tuvo un destino completamente diferente. Así como a los 18 años brillaba en la pantalla grande, hoy, a los 61, se desarrolla en el mundo de la literatura y acaba de publicar su primer libro.

Con 18 años, Jennifer Beals interpretó a Alex Owens en Flashdance (Foto: IMDb)

Flashdance fue una de esas películas que generó opiniones divididas. La crítica le bajó el pulgar y el público la aclamó. La historia dirigida por Adrian Lyne (Atracción fatal) tuvo en vista a varias candidatas para el papel de la joven bailarina de la ciudad Pittsburgh, Alex Owens: Demi Moore, Leslie Wing y Jennifer Beals. Según Vanity Fair, también fueron consideradas Melanie Griffith, Jamie Lee Curtis y Daryl Hannah.

Con 18 años y con una escasa experiencia (solo tuvo una pequeña aparición en Mi guardaespaldas protagonizada por Adam Baldwin y Matt Dillom) Beals fue seleccionada para el rol protagónico junto a Michael Nouri, quien interpretó a su jefe Nick Hurley.

La escena de "What A Feeling" de Flashdance

Aunque Beals inspiró a muchos artistas con su interpretación, lo cierto es que se vio envuelta en serias controversias por un particular motivo: las escenas de danza que encantaron al público no fueron realizadas por ella. Fue la actriz francesa Mariane Jahan quien se hizo cargo de las coreografías, mientras que, para grabar la escena de “What A Feeling” se utilizaron a cuatro personas. Las críticas no tardaron en llegar y a pesar de que fue nominada al Globo de Oro a mejor actriz de comedia o musical y ganó el Premio NAACP Image a la mejor actriz, tras filmar la película, decidió seguir con su plan original: ser una estudiante universitaria.

Beals junto a la cantante Irene Cara en la entrega de los Premios Oscar de 1984, en la que "What A Feeling" ganó como mejor canción original (Foto: Instagram @thejenniferbeals)

“Filmé Flashdance cuando ya me habían aceptado en Yale; continuar mi educación en la universidad parecía el siguiente paso lógico. Ni siquiera dudé un segundo. Por el contrario, estaba emocionada porque quería volver a estudiar”, sostuvo Jennifer en una entrevista años atrás. Estudió literatura americana en la mencionada casa de estudios, en New Haven, Connecticut, donde coincidió con los actores Jodie Foster y David Duchovny, y se graduó en 1987. Aunque volvió a tener algunos proyectos en el cine como La prometida (The Bride) de 1986 y Besos de vampiro (Vampire’s Kiss) de 1990, no logró recuperar el éxito que tuvo a principios de la década y abocó parte de su tiempo a su vida académica.

Entre 2004 y 2006 la actriz interpretó a Bette Porter en la serie The L Word (Foto: IMDb)

Si bien participó de algunos proyectos tanto en cine como en televisión, en 2004 volvió al mundo del espectáculo en la piel de Bette Porter en la serie The L Word, que se emitió hasta 2009. Una década después retomó el personaje para la secuela de la historia The L Word: Generation Q, que estuvo al aire hasta 2023. En diciembre de 2024, el sitio Deadline anunció que la actriz terminó de grabar Hello Out There, una película dramática de Otis Blum sobre extraterrestres ambientada en Nueva México, junto a Chloe Bennet y Phil Dunster.

Beals estudió Literatura americana en Yale y escribió un libro sobre su paso por la serie The L Word (Foto: Instagram @thejenniferbeals)

Actualmente, con 61 años, Jennifer Beals desarrolla a pleno su costado literario. Este mes presentó The L Word: A Photographic Journal al que definió como “un diario fotográfico repleto de recuerdos en forma de fotos analógicas, entrevistas y recuerdos preciados del L Word original”. El libro incluye más de 400 fotos que Beals tomó durante las grabaciones de las seis temporadas de la serie, además de sus recuerdos y comentarios del elenco original.

Esta semana Jennifer lanzó la venta mundial de su libro The L Word: A Photographic Journal (Foto: Instagram @thejenniferbeals)

Originalmente, armó el libro como un recuerdo personal y después decidió regalárselo a sus compañeros de la serie. Pero, tras participar de una convención de fans de The L Word, impulsada por sus coprotagonistas Kate Moenning y Leisha, decidió hacer público el material. “Soy bastante tímida, pero me dijeron ‘tenés que ir, es una experiencia increíble’. Así que fui y los fans fueron increíbles. Estaban muy interesados ​​en cada aspecto del programa. Fueron muy amables y entusiasmados. Y pensé ‘creo que probablemente les interesaría algo así’”, le contó Beals a la revista People. Habilitó la venta del libro por un tiempo hasta que, a partir de la insistencia de sus fans (es muy activa en Instagram y tiene más de medio millón de seguidores), encontró una editorial y amplió sus escritos. Este 15 de abril finalmente abrió la venta para todo el mundo.

Irina Repetto Por