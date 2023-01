El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 12 de enero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 12 de enero para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios; para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Tendrás suerte en los juegos de azar, así que no está demás que inviertas en uno. Eso sí, cuida que no sea todo tu dinero. En cuestiones del amor, debes darle a tu pareja lo mismo que ella te brida a ti. Recuerda que las relaciones deben ser recíprocas.

TAURO

No puedes avanzar en tu trabajo si los demás elementos del equipo no lo hacen. Hoy te enfrentarás a una situación estresante y la recomendación es que encamines a todos a ir en un orden específico. Con el caos no se logrará nada.

GÉMINIS

Tu guía será más necesaria que nunca en un proyecto. Eres la única persona capaz de salir de las crisis y tus superiores lo reconocerán. Por otro lado, llegó la hora de que te desprendas de tu pareja. Son seres individuales y cada uno tiene su vida y sus ocupaciones.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy

CÁNCER

No esperes a que tu gerente te deje la puerta abierta para poner en práctica tus ideas. Si no te es posible llevar tu talento a tu trabajo, quizá sea hora de emprender. Los astros te dicen que todo está de tu parte para lograrlo.

LEO

Será un día de mucha reflexión e introspección. Aprenderás de los errores que cometiste en el pasado y sabrás qué es lo que ya no tienes que volver a hacer. Los pequeños gestos que tengas con tu pareja podrían hacer la diferencia en su relación.

VIRGO

No hagas esa inversión sin antes analizar todos los factores. Hasta el más experto se equivoca, así que evita perder tu dinero. Las últimas decisiones que tomaste no fueron las mejores, por lo que debes tener más calma.

LIBRA

Sueles distraerte con las redes sociales y eso te impide cumplir con tus obligaciones. No permitas que el ocio predomine en tu día a día. En relación con el amor, se impone que seas sincero con tu pareja y le digas todo lo que te preocupa.

ESCORPIO

Tienes que aprender a dejar ir, no solo a personas con las que tienes una relación sentimental. Los socios o compañeros de trabajo también cumplen un ciclo en tu vida. Cuando ya no funcionen como equipo, lo mejor es decir adiós.

SAGITARIO

Has tenido pérdidas monetarias y todo es causa de tu mala organización. Por eso, es vital que ahora hagas un recuento de quiénes tienen contacto con tu dinero y ahí encontrarás la respuesta. También es un buen día para darle una sorpresa a tu pareja.

CAPRICORNIO

Tendrás un problema en tu área laboral y tú eres quien tendrá la razón, no tus superiores. Te regañarán injustamente, pero tú sabrás cómo salir de esa situación. Solo debes estar prevenido. Por otro lado, tu pareja te propondrá que hagas negocio con un amigo suyo.

Las predicciones de Mhoni Vidente para hoy

ACUARIO

Tu idea no será bien recibida por otras personas, pero eso no te debe desilusionar. Aun si no hay nadie que te apoye sigue adelante. Los planetas te dicen que tendrás éxito con esa apuesta. No permitas que tus problemas amorosos avancen porque se harán interminables.

PISCIS

Llegó el momento de que te replantees tu futuro. Tienes muchos logros a nivel profesional, pero debes analizar si vas por el camino que quieres. En cuestiones amorosas, la recomendación es que no discutas hoy con tu pareja porque todo podría salirse de control. Espera a que la tensión disminuya.

LA NACION