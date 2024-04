Estos son los trabajos con los mejores salarios en EE.UU.: no se necesita un título universitario

Escuchar

Hay quienes consideran que no graduarse en la universidad cierra las puertas de los empleos con mejores remuneraciones económicas. No obstante, son cada vez más los jóvenes que rechazan la idea de estudiar carreras largas, en las que hay que invertir no solo mucho tiempo, sino también dinero. En este contexto, muchas de las personas sin título universitario en Estados Unidos eligen trabajos de oficio, ya que tienen una gran demanda y buenos salarios.

Un estudio realizado por la consultora McKinsey & Co asegura que “la industria manufacturera y la construcción en Estados Unidos enfrentan una escasez de contratación de trabajadores calificados como carpinteros, electricistas, soldadores y plomeros”. Esta tendencia en el mercado laboral generó que los sueldos promedio de este sector crecieran más de un 20% desde que comenzó la pandemia de Covid-19.

Los trabajadores de la construcción en Estados Unidos son cada vez más requeridos y mejor remunerados Jeriden Villegas / Unsplash

“Dos tendencias importantes del lado de la oferta están disminuyendo el número de trabajadores calificados en la fuerza laboral estadounidense: el envejecimiento de la población estadounidense y el hecho de que muy pocos jóvenes ingresan a los oficios”, asegura McKinsey & Co en su informe, en el que señala que se abre una enorme oportunidad en este rubro para millones de personas que quieran aprender estos nuevos oficios.

Desde la consultora afirman que la demanda de la industria se mantendrá alta debido a las necesidades de infraestructura, aumento en la reurbanización inmobiliaria y construcciones para la transición energética. “Está previsto que los niveles de gasto de la Ley Bipartidista de Infraestructura (BIL, por sus siglas en inglés) y las consiguientes necesidades de mano de obra alcancen su punto máximo alrededor de 2027-28″, sostienen.

El envejecimiento y la no renovación generacional de estos oficios lograron que aumenten los sueldos Unsplash

Los trabajos sin título universitario que ofrecen los mejores sueldos

Nadie hubiese apostado que la Generación Z, en plena evolución tecnológica, tendría que colgarse el cinturón de herramientas. Sin embargo, esta es una tendencia que crece en EE.UU. Lejos de considerar que la soldadura, la construcción, la plomería y los arreglos de los hogares son “trabajos sucios”, esos oficios se están reinventando con el desarrollo tecnológico y se convierten en una oferta interesante para muchos jóvenes a nivel salarial.

Según datos exclusivos que proporcionaron Payscale y ZipRecruiter a CNBC Make It, el salario medio de un superintendente de construcción se ubica en US$84.600 al año. Por su parte, quienes trabajan como gerentes de producción manufacturera reciben US$71.800 anuales. Por su parte, los plomeros obtienen salarios de US$61.500.

De acuerdo a estas consultoras, otros empleos para los que no se necesita un título universitario y que son bien remunerados son gerentes de flotas (encargados de supervisar vehículos y conductores), con una media de US$64.400, y electricistas oficiales, con un promedio de US$62.600.

Una oportunidad para la Generación Z en los trabajos de oficio Freepik

Soldadores, cortadores, braseros, obreros y ayudantes de la construcción, electricistas, plomeros, gasistas son otros de los oficios más demandados para el futuro que no requieren título, ni embarcarse en una carrera universitaria durante años. La alta demanda de estos puestos comienza a reunir a empleadores, educadores y gobiernos locales para trabajar juntos en nuevas estrategias pedagógicas y programas educativos, que sean cortos y sencillos, para formar estos talentos que se necesitan con urgencia en el mercado laboral.