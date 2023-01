Trabaja en ESPN, es modelo de Playboy y OnlyFans y revela lo que dicen de ella en la escuela de su hijo

escuchar

Sara Blake Cheek decidió dejar los estereotipos a un lado para convertirse en modelo de OnlyFans. Desde hace algún tiempo eligió ir detrás de su propia definición del “sueño americano”. Vive en Florida y siempre tuvo la intención de darles una mejor calidad de vida a sus hijos, así que cuando tuvo la oportunidad de incursionar en el mundo del contenido explícito no lo dudó. El lado negativo es que ahora tiene que lidiar con las críticas y los malos tratos de las madres de los compañeros de escuela de sus hijos.

Todo comenzó en la pandemia, cuando tuvo que cerrar su salón de belleza por las complicaciones de salud y económicas. Poco a poco comenzó a generar más ganancias con su contenido, al grado de volverse millonaria y vivir en un rancho valuado en un millón de dólares en Estados Unidos. A pesar de que sus finanzas mejoraron, su vida social se vio duramente afectada.

Tras ser protagonista de la portada de Playboy y de que su cuenta de contenido para adultos se viralizara, la gente dejó de hablarle. Los padres de familia ahora le envían mensajes privados para ofenderla por su nueva ocupación: “Algo nuevo que enfrento es que las mamás me ignoren. Se unen y hablan de mí en la esquina”, dijo en un intercambio para el medio Daily Star.

Sara Blake ganó fama en Onlyfans, pero sus relaciones personales se afectaron @thesarablake

En ese sentido, ser una estrella de las plataformas digitales le ha traído una experiencia agridulce. Por un lado, salió de la crisis económica y por otro está en juego la estabilidad social de su familia: “Mi hijo tuvo una fiesta de cumpleaños e invité a todo su equipo deportivo. Algunos padres vinieron, pero otros ni siquiera respondieron el mensaje. No sé si piensan que estaré en un bikini tipo tanga sentada en el regazo de sus esposos mientras les canto feliz cumpleaños a mis hijos o qué… Nuestro vecino ni siquiera aceptaría un regalo de inauguración de mi mano”, relató.

Más allá de los grupos sociales, la autoestima de la modelo empezó a ir declive por discriminación. En muchas ocasiones tiene que salir a la calle vestida con ropa que a los demás no les parezca provocadora: “Yo también me minimizo, nunca me visto elegante y uso sudaderas y ropa holgada sin maquillaje con un moño desordenado para que se sientan cómodos. Aun así, me miran mientras hablan con mi esposo”.

La modelo de OnlyFans tiene otros talentos

Además de aparecer en la portada de Playboy, Sara también es locutora de radio para ESPN. Allí tiene una sección deportiva en la que hace análisis sobre el fútbol americano. Todos los días intenta dejar las críticas de lado para concentrarse en su carrera dentro del mundo del espectáculo.

Para la influencer ser modelo de OnlyFans es un trabajo digno de respetar, como cualquiera @thesarablake

En ese sentido, les envió un mensaje a todas las madres que se suscribieron a su OnlyFans solo para preguntarle si coqueteaba con sus maridos: “Mi día consiste en salir de un programa de ESPN, correr al hockey, planificar el video sexual que haré con mi esposo y tengo un millón de seguidores a los que respondo todos los días. Confía en mí, el papá del pequeño Tommy no estaba en mi lista de cosas por hacer”, aseguró.

Por último, cerró con una tajante declaración: “Este es el nuevo sueño americano. No me voy a acomodar a las inseguridades de la gente”.

LA NACION