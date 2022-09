El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 2 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este viernes 2 de septiembre para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Hoy será el día de las decisiones porque te verás obligado a decidir lo que habías pospuesto. Es mejor que tengas la fuerza mental necesaria. Obsérvate y reconoce que en ocasiones no le hablas bien a tu pareja. No niegues lo que es evidente.

TAURO

Nadie dijo que comenzar desde cero es fácil, pero tú tienes todo lo necesario para hacerlo. Quizá es el momento de cambiar de rubro o ámbito de trabajo. El amor no debe hacer sufrir, es más bien algo ligero y placentero.

GÉMINIS

Aplica toda tu experiencia al momento de resolver un problema en tu área de trabajo. Eres quien más conoce lo que funciona. No permitas que el recuerdo de una persona del pasado ocasione problemas entre tú y tu pareja.

La astróloga cubana Mhoni Vidente Captura de video de YouTube

CÁNCER

Estás cansado de hacer entrevistas y que de ninguna te regresen la llamada, pero hoy podría ser el día en que te llegue una buena noticia. Tu esfuerzo no será en vano. Tu pareja no es una fuente de dinero, busca por otro lado si eso piensas.

LEO

Las malas experiencias siempre van a existir, pero no permitas que eso te quite las ganas de iniciar nuevos proyectos o incluso de rechazar ofertas. Acepta el trato que te ofrecen. No olvides las fechas importantes en tu relación.

VIRGO

Eres innovador y emprendedor por naturaleza, por más que intenten detenerte no lo lograrán. Si algo te causó problemas en el trabajo, hazles ver a tus superiores que era parte de una estrategia. Hoy tendrán consecuencias las decisiones que tomaste sobre tu pareja.

LIBRA

Si amas lo que haces, no habrá límites para comprometerte en tu trabajo. No tienes horarios de descanso porque te encanta trabajar, pero también es necesario que te despejes mentalmente. Escucha a tu pareja porque la tienes olvidada.

ESCORPIO

Esa sensación de vigilancia que tienes sobre los demás son solo ideas tuyas que se pueden convertir en paranoia. Revisa la manera en la que ves a otras personas. Verifica si todo lo que le prometiste a tu pareja lo has cumplido.

SAGITARIO

Si hay algo que no termina de tener un desenlace a tu favor o en tu contra y solo te tiene en incertidumbre, quizá será la hora de dar una ayuda extra. No des por hecho nada sobre tu relación, siempre habla las cosas con tu ser amado.

CAPRICORNIO

Las jugadas que haces podrían salir mal en cualquier momento, no todo saldrá bien siempre. Lo que los planetas te dicen es que no culpes a nadie, sino que aprendas del error para no cometerlo más adelante. No es el fin del mundo.

Mhoni es la astróloga más conocida de México. Muchas de sus predicciones se han cumplido y se ha ganado la credibilidad de muchos. Instagram @mhoni1

ACUARIO

Las reglas de tu negocio también tienes que cumplirlas tú mismo porque confiarte y tomar cosas sin pagarlas podría llevarte a la ruina. Tú y tu pareja deberán romper el silencio sobre un tema que habían evitado discutir.

PISCIS

No has logrado dar con ese método infalible para hacer tu trabajo, pero la solución está en hacer lo que ya conoces. Debes poner pasión en todo lo que haces, esa es la fórmula que siempre te funcionó. Invierte tiempo también en tus seres queridos.