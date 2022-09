Se quedó dormido en el taxi y el chofer le dio una terrible lección: “Me desquité”

Viajar en aplicaciones de transporte requiere de mucho cuidado cuando los sentidos se encuentran aturdidos y un buen ejemplo es el de un hombre que pasó por una experiencia traumática después de tomar unas copas y pedir un Uber para que lo llevara a su casa. No imaginó que al quedarse dormido despertaría en un lugar desconocido y que el chofer no le avisaría. Fue el mismo conductor quien contó la anécdota a través de TikTok y se volvió viral.

La historia quedó registrada en la cuenta @mundo_didi, en donde un hombre narró cómo fue su noche al ser trabajador de esta plataforma. Para el pasajero, su fiesta se volvió una verdadera pesadilla porque gastó mucho dinero. Todo comenzó cuando al chofer le llegó una alerta de una persona que solicitaba sus servicios afuera de un bar de Puebla, en México.

Él no lo dudó, aprovechó a tomarlo porque era un viaje de más de 30 minutos y la aplicación tenía tarifa dinámica de 3.0. Éstas se activan cuando hay mucha demanda de servicio y pocos conductores disponibles, por lo que los precios se disparan, en este caso hasta el triple.

Así fue la historia más cómica de un chofer de Uber

Al llegar, el pasajero discutía con su novia e hizo esperar al conductor por diez minutos. Eso sin contar que, según el relato del hombre, tuvo actitudes muy groseras con él al momento de subir al vehículo. Además de alargar el tiempo de espera permitido por Uber, el usuario estaba alcoholizado, por lo que no se percató de que había puesto mal la ubicación de destino.

“Me aparecía como destino la ciudad de Veracruz (un estado cercano que está a unas tres horas de camino)”, comentó. “Entonces yo le digo: ‘joven usted va para’ y en eso me interrumpe y me dice: ‘¿Qué no sabes leer? ¿No sabes usar la tecnología? Ahí te puse el destino, ¿cuál es el problema?’”, comentó el chofer al narrar que el cliente no se dio cuenta de que había ingresado mal la dirección.

Para desquitarse por las malas actitudes del usuario, el trabajador optó por llevarlo hasta Veracruz. Y, para mala suerte del pasajero, se quedó dormido por las copas que había tomado, así que nunca se percató de que llevaba dos horas de camino hacia otra ciudad.

A punto de llegar a su destino, el joven se despertó y pidió que lo regresaran a su casa. Casi entre lágrimas, le habría implorado al señor que no le hiciera nada malo y que lo llevara de regreso. “De repente se despierta y me dice: ‘Bro bro, a dónde me llevas, qué me hiciste, por favor no me hagas nada’, y yo le dije que íbamos para su destino”, aseguró el chofer.

Al verificar su destino, el usuario vio que él realmente sí puso otro destino en la aplicación

El final devastador

Cuando se dio cuenta de que ya estaba en otra entidad, le preguntó al Uber que cuánto le cobraba por llevarlo de nuevo hacia Puebla, pero el chofer se negó: “Aquí va mi desquite, y yo le comento: sabes qué, me voy a quedar en la playa”. Así que el usuario tuvo que regresar a su casa por sus propios medios.