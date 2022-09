La inédita foto de William Levy en su adolescencia que descolocó a sus fans

William Levy estuvo de fiesta al celebrar su cumpleaños 42 y recibir todas las muestras de apoyo de sus seguidores. Aunque ellos también tuvieron motivos para festejar debido a la fotografía que la mamá del actor les regaló. En ella, ambos aparecen juntos mientras él todavía era un adolescente y generó comentarios de todo tipo, así como una ola de felicitaciones en las que sobresalieron las de los hijos del cubano.

La que se llevó el protagonismo fue Bárbara Levy, la madre del famoso, quien le dedicó un cariñoso mensaje: “Feliz cumpleaños hijo, te amo”, escribió al lado del recuerdo íntimo. El protagonista de Café con aroma de mujer se limitó a darle me gusta al posteo, aunque en sus redes sociales agradeció todos los buenos deseos.

La mamá de William Levy lo felicitó con una foto inédita @barbaralevy49/Instagram

Su respuesta la dio a la distancia, ya que se encuentra en Tenerife, España, en las últimas grabaciones de la telenovela Montecristo. “Me estoy poniendo más madurito... no tengo palabras para agradecerles todo lo que siento. Me hacen sentir una persona muy afortunada y muy bendecida, porque tener el cariño de ustedes me hace especial”, aseguró a través de un video.

William Levy agradece las felicitaciones de cumpleaños

Además de esta sorpresa por parte de su mamá y de sus fanáticos, también recibió otra de la producción con la que trabaja actualmente, algo al estilo muy mexicano, dado que le llevaron mariachi hasta la locación y le cantaron “Las Mañanitas”. Por supuesto, todo fue captado en video por él mismo y por sus acompañantes, así que quedó en evidencia el asombro y la manera en la que le dio la bienvenida a esta nueva vuelta al Sol.

“La edad no está en el pasaporte, sino en el alma y el corazón, en el brillo de tus ojos, en tu sonrisa. Feliz cumpleaños Willy”, “Hoy hace 42 años nacía en Cuba un ángel en la tierra”, “Estás cada día más bello, con toda la madurez y la experiencia que da la vida bien vivida”, “La juventud está en el corazón y lo que tienes allí es lo más importante”, fueron algunas de las felicitaciones que sus más fieles seguidores se apresuraron a escribirle.

La felicitación de sus hijos

Sus queridos hijos, Kailey y Christopher, no podían quedarse atrás en las muestras de cariño. Ellos también compartieron en sus cuentas de Instagram algunas fotografías inéditas al lado de su progenitor y las acompañaron con reflexiones emotivas.

El mensaje de cumpleaños del hijo de William Levy @christopherlevy/Instagram

Christopher, quien actualmente tiene 16 años, publicó una instantánea de cuando era pequeño y, junto a su papá, se pintaron la cara y después fueron captados in fraganti por la cámara. “Feliz cumpleaños al mejor padre que uno podría desear. Gracias por todos tus sacrificios y todo lo que haces por mí y nuestra familia. Gracias por todo y disfruta de tu increíble día. Te amo con todo”, le dedicó.

La hija de William Levy le dedicó un bonito mensaje de cumpleaños @kaileylevy19/Instagram

Por otro lado, su pequeña, a quien considera su princesa, también dejó ver fotografías privadas en las que disfruta de momentos de diversión con su padre. “Feliz cumpleaños papi. Me inspiras más y más cada día, gracias por todo lo que haces. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Espero que tengas un gran día”, le escribió la adolescente de 12 años.