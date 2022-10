El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 13 de octubre

Nana Calistar llegó este jueves 13 de octubre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Habrá posibilidades de que te involucres románticamente con una de tus amistades, pero siempre prioriza ser sincero con esa persona. Si no sientes lo mismo, no tienes por qué seguir con el juego. Podrías lastimar a alguien.

TAURO

Una de tus supuestas amistades te meterá en problemas por algunos chismes. Hoy los astros te revelarán de quién se trata, solo tienes que estar atento a las señales. En los próximos días te llegarán oportunidades laborales.

GÉMINIS

Disfruta cada día como si fuera el último. Lo que tienes hoy es el fruto de tu esfuerzo y es bueno que sepas reconocerlo. Cuídate de problemas de estómago.

CÁNCER

Es importante que inicies de cero en todo, aunque eso implique esforzarte un poco más. Date la oportunidad de crecer porque tienes todo para lograrlo, solo falta que salgas a buscar nuevos horizontes.

LEO

Una de tus amistades solicitará tu apoyo, pero no es obligatorio ayudarle, solo tú sabes si quieres ser parte de sus soluciones. Por otro lado, comenzarás a trabajar en tus sueños sin importarte lo que el mundo piense.

VIRGO

Conocerás a una persona a través de las redes sociales. Solo toma tus precauciones porque podría ser alguien en quien no hay que confiar demasiado. Siempre hay que tener reservas al inicio, hasta ver que todo marcha bien.

LIBRA

Hoy no es momento de perder el tiempo por nadie. Recuerda que eso es algo que no se recupera. Así que sigue tus sueños y no permitas que los obstáculos te paralicen. Aprovecha tu época de cumpleaños.

ESCORPIÓN

Aprende de los errores del pasado para superarte todos los días. Para ser feliz también hay que esforzarse, ya que casi nada llega por arte de magia a tu vida. Regresarán algunas personas de tu pasado a tu vida.

SAGITARIO

No presiones a tu pareja a que te demuestre sus sentimientos. Todos tienen diferentes capacidades de expresarse por la historia de vida que tienen. No toda la gente puede ser tan expresiva y directa como tú.

CAPRICORNIO

Cuídate mucho de enamorarte de personas que ya te demostraron que su cariño no es verdadero. Hay gente que solo quiere sacar provecho de ti y al final sufres. Por otro lado, debes ponerle fina atención a tu salud.

ACUARIO

Hoy recibirás una noticia que no te caerá nada bien, pero a la larga entrarás en razón de que fue mejor que las cosas ocurrieran de esa manera. Deja de preocuparte por situaciones que no están en tus manos. Déjalas ir.

PISCIS

Habrá mejoras económicas y no sabrás qué hacer con tanto. También te llegará un dinero extra de un préstamo que hiciste. Además, tendrás mucha suerte en los juegos de azar, solo cuidado con gastarte todo.

