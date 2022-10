A sus 70 años decidió darle un giro completo a su vida: incursionó, y con mucho éxito, en OnlyFans

Muchas personas dicen que la edad es solo un número y una mujer de 70 años tomó como base esta premisa para catapultar su carrera y descubrir una impensada fuente para conseguir nuevos recursos.

Con edad para jubilarse, y luego de haberse sometido a una operación de cadera, Michelle Hardenbrook decidió sumarse a OnlyFans, plataforma famosa por ofrecer contenidos eróticos para suscriptores,

A diferencia de otras personas, que cuando llegan a esa edad desean disfrutar de todo lo trabajado durante todos los años previos, el caso de Michelle es muy distinto porque debe cuidar a su hijo con discapacidad.

Michelle decidió ignorar las críticas y unirse a la plataforma OnlyFans, donde acumula miles de dólares en ganancias

De acuerdo con su relato al medio Daily Star, Michelle se unió a esta plataforma en enero de 2020 y tan solo en su primer mes se llevó la sorprendente cifra de US$33,217. Todo se debió a que su video inicial se viralizó y desde entonces su página ha aumentado exponencialmente.

De mesera a estrella de OnlyFans

Antes de que su nueva carrera diera un salto tan grande, Michelle, quien vive en Louisiana, trabajaba como secretaria y ganaba 6,50 dólares por hora. Además, era el pilar de su familia, con dos hijos que mantener.

Recuerda que cuando iban al supermercado, ponía los artículos en el carrito, pero luego cuando llegaba a la caja registradora se daba cuenta de que no siempre podía pagar. También cargaba las bolsas hasta su casa tras caminar un kilómetro porque no podía cubrir el costo de un taxi. El momento de más pena para ella, fue cuando acababa de cumplir 56 años y perdió ese trabajo, así que mientras ideaba un plan para sacar adelante a su familia, se dedicó a los mensajes sensuales, el llamado sexting.

Sin planificarlo demasiado, esto la llevó a crear un perfil OnlyFans y ahora usa la plataforma para mantener a su hijo mayor que quedó discapacitado a los 35 años. Luego de haber vivido de forma precaria durante muchos años, la vida parece sonreírle.

La reacción de sus hijos

Aunque para muchas personas su actividad no tiene nada de malo, su familia la vio con otros ojos y así se lo hizo saber. Ella es consciente de que el trabajo que realiza no es el típico de personas de su edad y en ese sentido, destacó: “Soy una rareza y lo sé. No hay muchas mujeres grandes que lo hagan. Hay algunas, pero si miras las categorías de edad de OnlyFans, encontrarás que la mayoría tienen 20 años y mucha gente parece tener la impresión de que ese es el único grupo de edad que debería hacer esto”, agregó quien desde su perfil se presenta como “la GILF de tus sueños”.

A pesar de las críticas que podría recibir, ella está segura de una cosa: “Siento que por fin encontré lo que se me da bien. Nunca supe lo que sería ser mayor. Cuando llegas a los 50 aún no lo sabes y te rompe el corazón”, dijo Michelle y remarcó que su relación con sus dos hijos difiere bastante de un caso al otro.

“Mi hijo mayor está de acuerdo. Siempre he sido muy abierta con mis hijos y mi sexualidad. Ellos eran conscientes de que solía guardar preservativos en la heladera por si iban a ser sexualmente activos, para que estuvieran seguros”, detalló e incluso recordó los episodios cuando tenían que contarle a sus amigos por qué estaban ahí.

“Mi hija, en cambio, no me ha hablado en 20 años y estoy segura de que si se entera de lo que estoy haciendo, sumará más razones para no hablarme. En su mente, cualquier cosa mala que le haya pasado es por mi culpa. En cambio, mi hijo dice que si no fuera por mí estaría muerto. Me dolió mucho en el corazón durante diez años que mi hija se sintiera mal por mí, pero es adulta y puede elegir con quienes se relaciona”, sentenció Michelle. “Es su elección, pero también su pérdida”, afirmó, tajante.

