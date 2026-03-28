Andrés Repetto, analista internacional: “Estamos al borde del abismo”

El analista internacional Andrés Repetto analizó en LN+, la situación crítica en Medio Oriente tras el ataque contra el aeropuerto de Kuwait. La televisión local mostró imágenes de la terminal aérea en llamas dos días después de la ofensiva contra esta infraestructura comercial.

Repetto describió el panorama actual de las hostilidades y el impacto de los proyectiles en diversos puntos estratégicos: “Sigue el conflicto, siguen los misiles iraníes lanzándose a diferentes partes del Golfo”.

Andres Repetto en LN+

Por otro lado, Israel destruyó objetivos específicos lejos de su frontera para disminuir la capacidad de respuesta de Irán. Sobre este punto, sostuvo: “por otro lado el ejército israelí diciendo que destruyeron o que atacaron uno de los principales centros de producción y de lanzaderas de misiles de Irán a 800 kilómetros de Teherán”.

La pérdida de arsenal y la destrucción de sus bases obligó al país a modificar su conducta bélica, ahora prioriza la puntería sobre el volumen de fuego masivo. Repetto explicó: “El cambio de estrategia de Irán, ya no lanzando la cantidad de drones y misiles al mismo tiempo, sino seleccionando porque fueron destruidos muchos de sus sitios, cuentan con mayor precisión. A pesar de que lanza menos, muchísimos menos misiles y drones, el efecto sigue siendo muy duro para los lugares donde impacta”.

El control del tránsito en el estrecho de Ormuz

El dominio del paso marítimo otorga a Irán una herramienta de presión económica fundamental en el comercio global, ya que el flujo de embarcaciones comerciales cayó de forma drástica en las últimas semanas.

“El régimen iraní está diciendo quién pasa y quién no. Pasaban por día 110 barcos por el estrecho de Ormuz, ahora están pagando para pasar, se habla de millones de dólares, hoy pasan diez barcos por día de los 110″, detalló Repetto.

Esta posición dominante permite al régimen manejar los tiempos y los costos de la región, según el especialista: “Irán es quien cierra y abre la canilla” y destacó que el poder de Irán en este punto geográfico persiste a pesar de los asesinatos de sus comandantes militares.

Irán controla los barcos que entran y salen del estrecho de Ormuz AP

La postura de Donald Trump ante la postura de Irán

El presidente de Estados Unidos fijó un plazo para el cese al fuego con fecha límite el 6 de abril y la condición principal consiste en la liberación del estrecho de Ormuz. “El presidente sostiene que estamos al borde del abismo y cuando estamos al borde del abismo, en el sentido de que podemos entrar en una nueva fase del conflicto, frena de golpe y da dos pasos para atrás”, analizó Repetto.

“A Estados Unidos no le conviene llevar a cabo esos ataques porque es Estados Unidos el que ha frenado los bombardeos a la estructura petrolera y de gas, porque sabe que eso va a generar un colapso”, sumó.

El mandatario norteamericano evita ataques directos contra fuentes de generación propias pero vigila de cerca los movimientos en el resto del Golfo Pérsico. Entonces el analista agregó: “De hecho el presidente Trump está diciendo que no va a atacar lo que los iraníes dicen que van a destruir. Por supuesto no, no sus propias fuentes de estructura, de generación, pero sí las del resto del Golfo Pérsico”.

Donald Trump anunció un cese al fuego hasta el 6 de abril Julia Demaree Nikhinson - AP

Ante la tensión, EStados Unidos evalúa la movilización de 10.000 soldados adicionales hacia el Golfo Pérsico, según informó Repetto, con el fin de dominar o frenar la salida del petróleo iraní de la isla de Kharg.

Las posibilidades de un cambio de gobierno en Irán

Al inicio de las hostilidades existían versiones sobre el fin del régimen iraní, en este sentido el especialista recordó: “Cuando comenzó la guerra, se hablaba de la caída del régimen, se hablaba de elegir al Ayatolá. El interrogante era si como una matriz, se podía hacer de una matriz de Venezuela, hacer un sello y hacer lo mismo en Irán”.

El experto marcó diferencias claras entre ambos países y la dificultad de una transición forzada: “La situación no es la misma. Por ahora, parece difícil que Estados Unidos decida poner un gobierno títere como lo tiene en Venezuela”, concluyó.