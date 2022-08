El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 16 de agosto

Nana Calistar llegó este martes 16 de agosto con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Tienes un escudo protector porque la vida te puso pruebas muy difíciles en un pasado, eres desconfiado con la gente porque no quieres que te lastimen y ya no te enamoras tan fácil como antes. No todo el mundo es malo, recuérdalo.

TAURO

Amar sin esperar nada a cambio es una virtud, pero en tu caso se convirtió en un defecto porque siempre dejas que pasen sobre ti. Nunca te conformes con las migajas que te da alguien, tú te mereces mucho más.

GÉMINIS

Agradece por todas las cuestiones que no sucedieron y que muy probablemente fueron por tu bien. No te lamentes por lo que no pudo ser y sigue adelante. Se aproximan cambios en tu trabajo por las vacaciones de algunos compañeros.

Horóscopo de Nana Calistar iStock

CÁNCER

Aprovecha la suerte que tendrás este martes en los juegos de azar. Los astros te dicen que sí juegues, pero tampoco en exceso. No le tengas miedo a los cambios, modificar la rutina no siempre es malo y a veces trae buenas experiencias.

LEO

Cuida tu alimentación o podrás comenzar a notas las consecuencias: hay muchas posibilidades de que subas de peso y no puedas volver a hacer ciertas actividades que te gustan. Ve por tus sueños y que nadie te detenga.

VIRGO

Se aproxima una muy buena fiesta junto a tus amigos en la que te la pasarás increíble. Aquel plan de aumentar tus ingresos económicos te saldrá muy bien, solo necesitas comenzar ya con tu negocio.

LIBRA

Aléjate de esas amistades que en lugar de aportarte algo positivo solo te dañan con sus críticas o comentarios fuera de lugar. Un amigo no solo te invita de fiesta o te incita a hacer cosas malas, tenlo en cuenta.

ESCORPIÓN

En los próximos días, te despertarás con más ganas de hacer cosas y con una felicidad tremenda, así que no permitas que nadie baje tu aura. Aléjate de las personas pesimistas o que solo buscan contagiarte de sus pensamientos.

SAGITARIO

El amor podría florecer en cualquier momento si es que estás soltero, todo llega a su tiempo. Ten cuidado con los gastos innecesarios porque te traerán grandes pérdidas. Te invitarán a salir de viaje, los astros te dicen que aceptes.

CAPRICORNIO

No explotes contra tus seres queridos, aprende a controlar tu carácter para evitar dañar a otros. Date la oportunidad de volver a comenzar en algunos aspectos que tienes detenidos y son importantes: tus sueños y metas.

El horóscopo de Nana Calistar para hoy

ACUARIO

Las dudas no siempre son buenas. En ocasiones, funcionan para analizar todas las oportunidades, pero en otras pueden hacer que te alejes de las personas que quieres. Se potenciará tu sentido romántico y tu pareja lo agradecerá.

PISCIS

Después de la tormenta llegará la calma y en los próximos días verás como la luz regresa a tu vida. Tendrás una serie de buenas noticias, solo debes estar preparado para que no pierdas el piso y las aproveches todas.