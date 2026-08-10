La visa sigue vigente pero el pasaporte venció: el documento que la CBP dice que hay que llevar para ingresar a EE.UU.

Quienes tengan una visa de Estados Unidos válida dentro de un pasaporte que ya expiró no necesitan tramitar otra. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) indica que deben llevar el pasaporte nuevo junto con el anterior y cumplir determinadas condiciones para solicitar el ingreso.

Visa vigente en pasaporte vencido: los requisitos para entrar a Estados Unidos con dos libretas

De acuerdo con el sitio web de la CBP, el pasaporte nuevo debe estar vigente y el anterior tiene que conservar la visa válida. Además, ambos pasaportes deben haber sido emitidos por el mismo país.

La validez de estas pruebas queda sujeta a la discreción del oficial de migración Magnific

El permiso estadounidense, por su parte, debe encontrarse en buenas condiciones y corresponder al motivo del viaje. No se debe intentar retirar la visa para trasladarla a la libreta nueva, ya que está vinculada al pasaporte en el que fue colocada y, si se extrae o se manipula, puede dejar de ser válida para el ingreso.

Al llegar al país norteamericano, el viajero deberá presentar las dos libretas ante el funcionario de la CBP. El agente podrá revisar ambos documentos durante el proceso de admisión. Si el ingreso es autorizado, el registro de admisión se incorporará al documento de viaje vigente. En ese puede aparecer la anotación “Viopp”, una referencia a que la visa se encuentra en otra libreta, según el Departamento de Estado de EE.UU.

No es necesario solicitar un permiso nuevo únicamente porque el pasaporte donde está colocado haya expirado. La situación cambia si la visa también venció o presenta daños que impidan su utilización.

Documentos aceptados para acreditar identidad, residencia y estatus migratorio en EE.UU.

La agencia también contempla diferentes documentos para acreditar identidad, ciudadanía, residencia o determinadas condiciones migratorias. Entre los que pueden servir como prueba figuran:

Una copia del pasaporte estadounidense, incluso si ya está vencido.

Una copia del certificado de nacimiento civil de EE.UU.

El certificado de naturalización o ciudadanía.

La tarjeta de registro de extranjero.

Licencia de conducir.

Recibos de nómina.

Estados de cuenta hipotecarios o de alquiler.

Facturas de servicios públicos.

Los residentes permanentes legales pueden utilizar la Tarjeta de Registro de No Ciudadanos, conocida como formulario I-551, emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). También pueden presentar otra alternativa válida que permita demostrar la condición correspondiente.

En casos específicos, como el de los residentes permanentes o refugiados, se permite el uso de la tarjeta de registro de extranjeros Imagen Ilustrativa generada con IA

Visa vencida dentro de EE.UU.: cómo el formulario I-94 determina la permanencia autorizada

El vencimiento de una visa mientras una persona se encuentra dentro de EE.UU. no significa, por sí mismo, que deba abandonar inmediatamente ese país. La fecha del permiso y el período autorizado de permanencia son conceptos diferentes.

El permiso establece hasta cuándo puede utilizarse ese documento para solicitar la entrada a EE.UU. Una vez admitido el viajero, el tiempo que puede permanecer está determinado por el registro de admisión correspondiente.

Ese período queda asentado en el formulario I-94, denominado registro de entrada/salida, o en el sello de admisión colocado en el pasaporte. La fecha indicada allí establece el límite de permanencia cuando corresponde.

Este registro debe conservarse como comprobante de la permanencia permitida. El I-94 puede indicar una fecha concreta o la expresión “D/S”, correspondiente a la duración del estatus. Si el documento se pierde o es robado, debe gestionarse su reemplazo de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Visa perdida o robada: qué hacer si desaparece el pasaporte antes de viajar a EE.UU.

La situación es diferente cuando el pasaporte que contiene la visa estadounidense se pierde o es robado. En ese escenario, ya no es posible presentar el documento original ante la CBP, por lo que no se aplica el mismo procedimiento previsto para una libreta simplemente vencida.

El documento de viaje debe ser reemplazado y también deben gestionarse los permisos de admisión correspondientes cuando resulte necesario. Para cuestiones relacionadas con la visa, las consultas deben dirigirse a la Embajada o al Consulado de EE.UU. correspondiente.

Si el permiso también se perdió o quedó inutilizado, será necesario solicitar uno nuevo. El proceso implica volver a realizar el procedimiento de solicitud ante una sede diplomática estadounidense fuera del país norteamericano.