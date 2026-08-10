Lo anunció el ICE para agosto 2026: agentes migratorios usarán un elemento clave para documentar detenciones

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tiene previsto finalizar en agosto la incorporación de cámaras corporales para todos sus oficiales y agentes que realizan tareas operativas. La medida busca generar registros audiovisuales de las intervenciones migratorias y establecer un mecanismo adicional para revisar las actuaciones.

¿En qué operativos deberán activarse las cámaras del ICE?

La política establece que las cámaras corporales deberán encenderse al comenzar determinadas actuaciones de control y permanecer activas hasta que finalice la intervención.

deberán de control y la intervención. Cuando un agente no utilice el dispositivo pese a estar obligado a hacerlo, deberá explicar por escrito las razones, salvo que se encuentre dentro de alguna de las excepciones contempladas.

Entre las situaciones que requieren el uso de estos dispositivos figuran:

Arrestos realizados en una comunidad

realizados en una comunidad Cacheos efectuados durante detenciones breves

efectuados durante detenciones breves Ejecución de órdenes de arresto , registro o remoción

, registro o remoción Respuestas a emergencias

Las interacciones con el público que tengan lugar dentro de esas operaciones también quedan comprendidas por la directiva. La normativa, sin embargo, no establece un uso permanente de las cámaras.

El despliegue nacional cuenta con una asignación de US$20 millones incluida en el presupuesto federal correspondiente al año fiscal 2026. Según el director interino del ICE, David J. Venturella, la agencia espera completar la distribución de los dispositivos antes de que termine agosto.

“Este enfoque refleja las políticas de otras agencias federales de aplicación de la ley y es totalmente coherente con la Ley de Libertad de Información y la Ley de Privacidad”, explicó el funcionario en un comunicado.

Las excepciones previstas por la normativa del ICE

De acuerdo con lo que establece la agencia federal, existen circunstancias en las que los oficiales deben mantenerlas apagadas, entre ellas determinadas operaciones encubiertas y contactos con informantes confidenciales.

El dispositivo tampoco debe utilizarse durante determinadas tareas de vigilancia que no formen parte de un operativo previamente establecido. La política contempla además restricciones durante vuelos comerciales y en las actuaciones realizadas en tribunales o centros de salud.

La normativa exige que los oficiales del ICE activen los dispositivos al inicio de cualquier interacción pública o actividad de control Eric Thayer - FR171986 AP

Otra limitación está vinculada con las actividades protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Los agentes no pueden emplear las cámaras solo con el objetivo de registrar protestas políticas u otras expresiones amparadas por esa norma.

Cuándo podrán difundirse las grabaciones de las cámaras del ICE

Las imágenes obtenidas mediante las cámaras pueden utilizarse para reconstruir las circunstancias de una intervención y aportar evidencia en investigaciones o procedimientos. No obstante, que exista una grabación no implica que el material deba hacerse público de manera automática.

El ICE ya realiza capacitaciones internas para instruir a los inspectores regionales sobre el uso de las cámaras corporales Fotomontaje generado con IA

La política establece un procedimiento de revisión acelerada cuando las imágenes están relacionadas con una muerte bajo custodia o una lesión corporal grave. En esos casos, el ICE contempla la posibilidad de divulgar el material dentro de un período de aproximadamente 72 horas o cuando resulte operacionalmente viable, según un informe de Associated Press.

La publicación también está condicionada a otros factores. La agencia puede limitar o retrasar la difusión cuando considere que la entrega de las imágenes podría afectar una investigación en curso, exponer información protegida o comprometer la privacidad de las personas involucradas.