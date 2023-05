El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 16 de mayo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 16 de mayo en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Hay una persona que te falló en el pasado, ya sea un amor o una amistad, en la que volverás a confiar. Te dará motivos para que creas en ella otra vez y, en un principio te resistirás, pero terminarás por ceder porque realmente le quieres.

Tauro

Uno de tus amigos te buscará este martes para pedirte un consejo. Trata de ayudarlo y apoyarlo porque después podrías ser tú quien lo necesite. Aunque lo más importante es que lo hagas de corazón y no por compromiso.

Géminis

Llegará una gran cantidad de cambios a tu vida, por lo que deberás dejar atrás el miedo y enfrentar lo que se te presente. También es preciso que envíes a un lado los comentarios de la gente, te concentres en lo tuyo y no les des importancia.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

Cáncer

Los astros te dicen que tienes que aprender a respetar los diferentes puntos de vista de la gente. No todos piensan igual que tú y no tienen por qué hacerlo. No critiques algo porque no te gusta y evita meterte en problemas.

Leo

La recomendación para el día de hoy es que no actúes ni digas nada antes de pensarlo. Trata de ser más analítico y evita hacer cosas de las que podrías arrepentirte. Tampoco tomes decisiones apresuradas sobre temas de relevancia.

Virgo

Las situaciones que te habían puesto los nervios de punta comenzarán a aclararse y tomar otro rumbo. Ahora estarás más tranquilo y receptivo ante cualquier situación y cambio. Esta nueva racha te ayudará a reencontrarte.

Libra

Es crucial que mantengas tu personalidad intacta y que nunca intentes cambiar por complacer a otras personas. Sé tú mismo y no trates de agradarles a los demás. Quienes te quieran lo harán con tus defectos y virtudes.

Escorpión

La vida es muy corta, así que intenta de no darle importancia a lo que no vale la pena, en especial si es gente que solo busca hacerte daño. Tienes que aprender a diferenciar cuando las personas te hacen críticas constructivas o cuando solo quieren herirte.

Sagitario

Si estás soltero, es probable que en los próximos días conozcas a alguien que va a cambiar tu manera de pensar. Desde el primer momento te deslumbrará y querrás compartir momentos especiales con él o ella. Déjate llevar.

Capricornio

Se aproximan muchos cambios, sobre todo con tus seres queridos. Comenzarás a ver cómo la gente se aleja de ti o te habla de diferente manera. Sin embargo, debes comprender que tienen su propia vida y que no siempre pueden estar al pendiente de ti.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Acuario

Empezarán a solucionarse algunos problemas que creías interminables, principalmente los que están relacionados con tu pasado. También encontrarás la respuesta y conclusión a ciertas situaciones que te quitaban el sueño.

Piscis

Hay algo que podría interponerse entre tú y tu pareja: los celos. Si son de tu parte, trata de calmarte y verificar si realmente tienes razón. Si son de él o ella, también tienes que poner un alto para que el problema no se extienda.

LA NACION