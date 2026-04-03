Bahréin pospuso la votación sobre la resolución de la ONU destinada a poner fin al control que Irán ejerce sobre el estrecho de Ormuz
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Bahréin pospuso la votación sobre la resolución de la ONU destinada a poner fin al control que Irán ejerce sobre el estrecho de Ormuz
Bahréin, nación del Golfo Pérsico que ostenta la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU este mes, pospuso la votación de una resolución destinada a reabrir el Estrecho de Ormuz, la cual había sido considerablemente diluida debido a la oposición de Rusia y China, según informaron dos diplomáticos de la ONU a la agencia AP. Indicaron que la votación se llevará a cabo la próxima semana.
El proyecto de resolución, patrocinado por Bahréin y cuya votación estaba prevista para el sábado, autorizaría medidas defensivas —no acciones ofensivas, como las que inicialmente apoyaron las naciones del Golfo y Estados Unidos— para garantizar el tránsito seguro de los buques por la vía marítima por donde transita una quinta parte del petróleo mundial.
Bahréin ha buscado el apoyo de los 15 Estados miembros del Consejo, y el aplazamiento de la votación indica que el proyecto diluido aún no es aceptable para Rusia y China.
Qué deben hacer los pilotos de EE.UU. para sobrevivir en territorio enemigo
Un miembro de la tripulación de un caza F-15E norteamericano derribado en Irán el viernes fue rescatado por el Ejército de Estados Unidos, según un funcionario norteamericano y otro israelí, mientras Washington continúa con las tareas de rescate y el otro tripulante pone en práctica su entrenamiento para resguardarse hasta ser recuperado, probablemente en helicóptero.
La aeronave derribada contaba con una tripulación estándar de dos personas: un piloto y un oficial de sistemas de armas. Ambos tripulantes del F-15E se eyectaron. No estaba claro cuál de los dos fue rescatado, y el funcionario estadounidense que confirmó el rescate no ofreció detalles sobre cómo se llevó a cabo.
Aunque el destino del otro tripulante no estaba claro, los pilotos militares reciben entrenamiento en los principios conocidos como Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape (SERE, por sus siglas en inglés), para situaciones en las que aviones militares estadounidenses son derribados sobre territorio hostil.
Es la primera vez que Estados Unidos pierde una aeronave en territorio iraní y constituye una escalada drástica en la guerra desde que comenzó hace cinco semanas.
Ataque de misiles iraníes contra Israel
El ejército de Israel informó haber detectado un ataque con misiles proveniente de Irán el sábado. “Hace poco, el ejército israelí detectó misiles lanzados desde Irán en dirección al territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensa están movilizados para interceptar esta amenaza”, escribió el ejército en su cuenta de Telegram.
Por qué el petróleo no volvería a su valor previo tras la guerra y qué está mirando el mercado
La evolución del precio del petróleo volvió a quedar en el centro de la escena en medio del conflicto en Medio Oriente. En ese contexto, el economista Guillermo Mondino analizó en LN+ el comportamiento de los mercados y advirtió que los valores podrían mantenerse elevados incluso después de que termine la guerra.
“Hay mucha incertidumbre, no hay claridad por parte de Estados Unidos sobre cuáles pueden ser los próximos pasos ni hay claridad por parte de Irán sobre si hay o no hay negociaciones concretas”, sostuvo.
365 militares resultaron heridos en combate en la guerra de Irán
Hasta el viernes, 247 de los heridos eran soldados del Ejército, 63 marineros de la Armada, 19 infantes de marina y 36 aviadores de la Fuerza Aérea, según datos del Pentágono disponibles en línea. Se desconoce si estos datos incluyen a los militares involucrados en el derribo de dos aeronaves de combate reportado el viernes.
La mayoría de los heridos (200) eran suboficiales y soldados de rango medio a superior; 85 eran oficiales y 80 suboficiales. El número actual de fallecidos en combate se mantiene en 13.
Un avión de ataque estadounidense A-10 fue alcanzado por las fuerzas de defensa aérea iraníes
Un avión A-10 estadounidense fue alcanzado por las defensas aéreas iraníes, según informaron medios estatales iraníes, citando a la oficina de relaciones públicas del Ejército de Irán. La agencia AP informó previamente que un segundo avión de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se había estrellado en Medio Oriente este viernes. El A-10, también conocido como Warthog, es un avión monoplaza.
Ejército de Irán dice haber derribado un segundo avión de Estados Unidos en el Golfo
El ejército iraní aseguró que derribó un segundo avión estadounidense de combate en el golfo Pérsico, según la televisión estatal, después de que un caza F-15 se estrellara en el suroeste del país. “Una aeronave estadounidense A-10 fue alcanzada por los sistemas de defensa aérea” del Ejército “y se estrelló en el golfo Pérsico”, informó la emisora IRIB citando a los militares.
Fuertes explosiones en Teherán
Fuertes explosiones se escucharon el viernes por la noche en Teherán, sobrevolada por aviones, informaron periodistas de la agencia de AFP. Las defensas antiaéreas fueron activadas, indicó la agencia iraní Fars. Israel había anunciado antes “ataques a gran escala” contra la capital iraní.
Hezbollah disparó un cohete e hirió a 3 miembros del personal de la ONU
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron un proyectil lanzado por Hezbollah que impactó en un puesto de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (Unifil) en la zona de Al-Aadaissah, al sur del Líbano. Como consecuencia del ataque, tres miembros del personal de la ONU resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel.
⭕️Hezbollah fired a rocket that landed in a UNIFIL outpost in southern Lebanon and injured 3 UN personnel.— Israel Defense Forces (@IDF) April 3, 2026
The IDF identified a launch carried out by Hezbollah that landed inside a UNIFIL force post in the Al-Aadaissah area in southern Lebanon. As a result of the launch, 3 UN… pic.twitter.com/rBo55JPpeN
Un funcionario iraní criticó a Estados Unidos tras el derribo de un avión estadounidense
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, se burló de Estados Unidos después de que su país derribara un avión estadounidense sobre el suroeste de Irán y al menos un miembro de la tripulación se eyectara.
“Esta brillante guerra sin estrategia que iniciaron ha pasado de ser un ‘cambio de régimen’ a un simple ‘¡Oigan! ¿Alguien puede encontrar a nuestros pilotos? ¿Por favor?’“, escribió Qalibaf en su cuenta de X. Los medios estatales iraníes afirmaron en una publicación de X que el ejército iraní derribó un F-15E Strike Eagle estadounidense. Qalibaf, reiterando su burla, escribió: ”¡Qué progreso tan increíble! ¡Unos auténticos genios!“.
Embajada de Estados Unidos en el Líbano advirtió de posibles ataques contra universidades
La embajada de Estados Unidos en el Líbano, donde el movimiento proiraní Hezbollah está en guerra con Israel, afirmó que Irán y sus grupos afines podrían atacar universidades en el país. “Irán y sus milicias terroristas afines podrían tener la intención de atacar universidades en el Líbano”, señaló una alerta de seguridad, sin identificar ninguna institución específica.
La Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de Irán, ha amenazado con atacar universidades estadounidenses en Medio Oriente tras asegurar que los ataques de Estados Unidos e Israel destruyeron dos universidades iraníes. El Líbano alberga entre otros la Universidad Americana de Beirut, una de las instituciones estadounidenses más destacadas de la región, cuyo campus y hospital se encuentran en el centro de la capital.
Israel identificó una célula terrorista de Hamas que operaba junto a sus tropas en el norte de Gaza
Así lo confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). “Las tropas de las FDI identificaron una célula terrorista armada de Hamas que operaba junto a las tropas de las FDI en el norte de Gaza, lo que representaba una amenaza inmediata para ellas. Las tropas llevaron a cabo un ataque selectivo contra la célula para eliminar la amenaza y lograron un impacto”, escribieron en la red social X.
⭕️IDF troops identified an armed Hamas terrorist cell operating adjacent to IDF troops in northern Gaza, posing an immediate threat to them.— Israel Defense Forces (@IDF) April 3, 2026
Troops conducted a targeted strike on the cell in order to eliminate the threat and a hit was identified.
Trump fue informado del caza de Estados Unidos abatido en Irán
El presidente Donald Trump “fue informado” de la situación después de que un avión de combate estadounidense fuera abatido en Irán, declaró el viernes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “El presidente fue informado”, afirmó. Según medios estadounidenses, uno de los dos miembros de la tripulación de la aeronave fue rescatado y continúan las operaciones para encontrar al segundo.
Por qué a EE.UU. le dejó de importar ahora el estrecho de Ormuz y se concentra en el uranio
La administración de Donald Trump prioriza la vigilancia del uranio para la producción de bombas sobre la relevancia del estrecho de Ormuz, un cambio de postura que ocurre bajo un contexto de ataques persistentes y el envío de tropas adicionales a la zona de conflicto. El analista internacional Andrés Repetto explicó en diálogo con LN+ el nuevo esquema de prioridades de Washington en Medio Oriente.
La Casa Blanca sostiene un discurso de victoria inminente, luego de que Trump comunicara que el conflicto bélico termina en un plazo de 2 o 3 semanas, una afirmación genera dudas debido a la actividad militar en el terreno.
“Empiezan a no encajar las piezas entre lo que está pasando y lo que se dice, porque el presidente de los Estados Unidos, que en un minutito lo vamos a escuchar, anunció que la guerra está prácticamente ganada, que solo restan dos o tres semanas”, detalló el analista internacional.
Uno de los pilotos fue rescatado
Dos funcionarios estadounidenses citados por el diario The Wall Street Journal confirmaron que uno de los miembros de la tripulación del F-15E Strike Eagle estadounidense que sobrevolaba Irán fue rescatado con vida.
Se desconoce el estado del segundo piloto, en momentos en que la operación de búsqueda y rescate se encuentra en curso.
Iran claims it shot down US fighter jet - as bounty placed on pilot https://t.co/PkkEEQBD63 pic.twitter.com/J3NqmKYcYr— New York Post (@nypost) April 3, 2026
La información también fue confirmada por las cadenas CBS y CNN, que añadió -citando a tres fuentes oficiales- que el piloto rescatado estaba bajo custodia norteamericana y recibiendo tratamiento médico.
En paralelo, Teherán había instado a su población a buscar a los pilotos y ofreció una “valiosa recompensa” para el que los encuentre, lo que supone un punto de máxima tensión entre ambas naciones.
Contra Estados Unidos
La campaña militar de Estados Unidos e Israel en Irán carece de justificación legal y genera serias preocupaciones por reiteradas violaciones del derecho internacional, según una carta firmada por más de 100 expertos legales radicados en Estados Unidos.
Los firmantes, entre ellos profesores de universidades estadounidenses de primer nivel, sostuvieron que la guerra contradice la Carta de las Naciones Unidas y advirtieron sobre posibles incumplimientos de las normas fundamentales destinadas a evitar víctimas civiles y daños a infraestructura civil.
“Estamos seriamente preocupados por ataques que han alcanzado escuelas, centros de salud y viviendas”, señalan.
Irán ofrece una “valiosa recompensa” por dos pilotos
Teherán instó a su población a buscar a los tripulantes perdidos tras el derribo de un caza estadounidense y ofreció una “valiosa recompensa” para el que los encuentre, lo que supone un punto de máxima tensión entre ambos naciones.
Trump y la OTAN
El jefe de la OTAN, Mark Rutte, se reunirá con Donald Trump la próxima semana durante una visita a Washington, en momentos que el presidente de Estados Unidos arremete contra la alianza por la guerra con Irán.
En las últimas horas Trump sugirió que considera abandonar la alianza militar de 77 años debido a la respuesta de las naciones europeas a su guerra. El mandatario critica a los miembros de la OTAN por limitar el acceso de las fuerzas estadounidenses a bases en sus territorios y negarse a encabezar los esfuerzos para abrir el estrecho de Ormuz.
Presupuesto para la guerra
La Casa Blanca envió un proyecto de presupuesto de defensa al Congreso por 1,5 billones de dólares para 2027, en momentos en que Estados Unidos enfrenta importantes gastos por la guerra en Irán.
Si es aprobado, los gastos militares pasarán de 1 billón de dólares en 2026 a 1,5 billones en 2027, según el documento presentado al Congreso. Sería el mayor incremento desde la Segunda Guerra Mundial, refiere la prensa estadounidense, e implicaría un aumento de 42% en el presupuesto global del Pentágono.
Irán intensifica ataques en Israel y el Golfo
Irán intensificó este viernes su ofensiva contra Israel y los aliados de Washington en el Golfo Pérsico, con bombardeos que alcanzaron una planta desalinizadora y una refinería de petróleo en Kuwait. La escalada se produjo un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con ampliar los golpes sobre infraestructura civil de la república islámica tras un ataque norteamericano a un importante puente del régimen.
Los ataques a instalaciones de transporte, energía y agua, vitales para las poblaciones de Irán y los países vecinos del Golfo, corren el riesgo de profundizar la guerra, que ya ha dejado miles de muertos y amenaza con causar daños duraderos a la economía mundial.
Búsqueda de un piloto
El Ejército iraní lanzó una operación de búsqueda del piloto de un caza estadounidense impactado por un sistema de defensa aérea, informó la agencia de noticias iraní Fars.
“Las fuerzas militares lanzaron una operación de búsqueda para encontrar al piloto del caza estadounidense que fue alcanzado hoy (viernes) más temprano”, señaló. Consultado por la AFP, el mando militar de Estados Unidos para Medio Oriente Medio (Centcom) no respondió de inmediato sobre este incidente.
Apertura del estrecho
El presidente norteamericano, Donald Trump, dijo el viernes que Estados Unidos podría fácilmente “abrir” de nuevo el estrecho de Ormuz y “tomar el petróleo” con “un poco más de tiempo”.
En su mensaje, publicado en su plataforma Truth Social, no explicó cómo Washington podría poner fin al control iraní sobre la vía marítima ni a qué petróleo se refería.
48 horas vertiginosas, la advertencia de Irán y el detonante de la expulsión
En las últimas horas, Irán fue un tema central en la agenda internacional de la administración libertaria a cargo de Javier Milei. A un ritmo vertiginoso se pasó de declarar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán a recibir una advertencia del gobierno de los ayatollahs. Enseguida, horas después, el Gobierno avanzó con la expulsión del encargado de negocios de la embajada de Irán en el país, Mohsen Soltani Tehrani.
Charla con el Papa
El Papa León XIV e Isaac Herzog, presidente del Estado de Israel, mantuvieron una conversación telefónica con motivo de las fiestas de Pascua. “Durante la conversación, se reiteró la necesidad de reabrir todos los canales posibles de diálogo diplomático para poner fin al grave conflicto en curso, con miras a una paz justa y duradera en todo Medio Oriente”, indicó un comunicado de la Santa Sede.
“La conversación continuó centrándose en la importancia de proteger a la población civil y promover el respeto del derecho internacional y humanitario”, agrega la nota del Vaticano.
Por su parte, el presidente Herzog escribió en sus redes que en la llamada telefónica con el Papa León XIV, “para intercambiar saludos por la Pascua judía y la Pascua cristiana, discutieron la guerra con Irán, incluyendo la constante amenaza de ataques con misiles por parte del régimen iraní y sus grupos terroristas afines contra personas de todas las religiones”.
Las cifras en los mercados
Los precios del petróleo continuaron disparándose ante la preocupación por una guerra prolongada con Irán, pero la mayoría de los mercados asiáticos que abrieron registraron subidas moderadas en una jornada de cautela.
En Europa, la bolsa permaneció cerrada en Francia, Alemania y el Reino Unido por el Viernes Santo.
Los mercados estadounidenses también estuvieron cerrados, pero los futuros del S&P 500 cotizaron y cayeron casi un 0,3%, hasta los 6.604,50 puntos. Los futuros del Dow Jones bajaron un 0,3%, hasta los 46.615,00 puntos.
El crudo de referencia estadounidense subió un 11,4%, hasta los 111,54 dólares por barril. El precio del crudo Brent, de referencia internacional, se disparó un 7,8%, hasta los 109,03 dólares por barril.
Por qué a EE.UU. le dejó de importar ahora el estrecho de Ormuz y se concentra en el uranio
La administración de Donald Trump prioriza la vigilancia del uranio para la producción de bombas sobre la relevancia del estrecho de Ormuz, un cambio de postura que ocurre bajo un contexto de ataques persistentes y el envío de tropas adicionales a la zona de conflicto. El analista internacional Andrés Repetto explicó en diálogo con LN+ el nuevo esquema de prioridades de Washington en Medio Oriente.
La Casa Blanca sostiene un discurso de victoria inminente, luego de que Trump comunicara que el conflicto bélico termina en un plazo de 2 o 3 semanas, una afirmación genera dudas debido a la actividad militar en el terreno.
"Lo que queda de Irán"
Las fuerzas estadounidenses aún no comenzaron a “destruir lo que queda en Irán”, advirtió el presidente Donald Trump y señaló que atacaría más puentes e infraestructuras energéticas del país.
El mandatario amenazó en su red social con atacar “puentes, después plantas eléctricas”, horas después de que dijera que el puente más alto de Irán había sido destruido.
Respuesta de Irán
Irán advirtió al Consejo de Seguridad de la ONU contra cualquier “acción provocadora” antes de la votación sobre un proyecto de resolución que ordena el despliegue de una fuerza para proteger la navegación por el estrecho de Ormuz.
“Cualquier acción provocadora por parte de los agresores y sus partidarios, incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU en relación con la situación en el estrecho de Ormuz, no hará más que complicar la situación”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi.
Según el cronograma oficial, el Consejo de Seguridad pospuso la votación prevista para este viernes. No se fijó de momento una nueva fecha para someter a consideración el borrador.
Irán amenaza con ataques “devastadores” contra EE.UU.
La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar con fuerza este jueves luego de que el Ejército iraní advirtiera que lanzará “devastadores” contra objetivos estadounidenses e israelíes, en respuesta a las recientes amenazas del presidente Donald Trump, quien aseguró que su país podría intensificar los bombardeos en un plazo de dos a tres semanas.
El cuartel general operativo Khatam al-Anbiya, encargado de coordinar las fuerzas armadas iraníes, afirmó que cualquier nueva ofensiva tendrá consecuencias severas. “Si Dios quiere, esta guerra les traerá humillación, derrota, arrepentimiento y capitulación”, señaló el mando militar en un comunicado difundido por medios estatales.
Países del Golfo piden luz verde de la ONU para el uso de la fuerza por estrecho de Ormuz
El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) llamó hoy al Consejo de Seguridad de la ONU a dar luz verde al uso de la fuerza para liberar el estrecho de Ormuz.
“Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz, impidiendo el paso de buques comerciales y petroleros y poniendo condiciones para permitir el tránsito de algunos”, denunció Jassem Al-Budaiwi durante la primera reunión del Consejo de Seguridad sobre la cooperación con el CCG, que agrupa a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Catar, Kuwait y Omán.
Irán advierte al Consejo de Seguridad contra alguna "acción provocadora" antes de votación sobre Ormuz
Irán advirtió este viernes al Consejo de Seguridad de la ONU contra cualquier “acción provocadora” antes de la votación sobre un proyecto de resolución que ordena el despliegue de una fuerza para proteger la navegación por el estrecho de Ormuz.
“Cualquier acción provocadora por parte de los agresores y sus partidarios, incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU en relación con la situación en el estrecho de Ormuz, no hará más que complicar la situación”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi.
Con información de AFP.
Irán afirmó que un ataque alcanzó la institución de investigación médica más antigua de su país
El portavoz del Ministerio de Salud de Irán, Hossein Kermanpour, declaró en X que los ataques que sufrió más temprano el país constituían “un atentado directo contra la seguridad sanitaria internacional” e instó a la Organización Mundial de la Salud y al Comité Internacional de la Cruz Roja a responder.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, calificó los ataques de “desgarradores, crueles, despreciables e indignantes” a través de la misma red social. Ambos compartieron fotografías de la destrucción y los escombros.
Israel aseguró que un misil balístico lanzado por los hutíes fue interceptado
Un misil balístico lanzado por los hutíes, respaldados por Irán, contra Israel en Yemen fue interceptado, según anunció el Times of Israel. Las sirenas sonaron poco antes en Jerusalén, sus alrededores y cerca del Mar Muerto. No se reportaron heridos.
Los hutíes se atribuyeron la responsabilidad de un nuevo ataque con misiles contra Israel, el cuarto desde el inicio de las hostilidades. En un comunicado, las milicias yemeníes afirmaron haber atacado “objetivos enemigos israelíes vitales” en la zona de Tel Aviv. Según las FDI, un misil lanzado desde Yemen que activó las sirenas en Jerusalén —no en Tel Aviv— fue interceptado. No se reportaron heridos, informaron los medios israelíes.
El jefe del Pentágono echa al número uno del Ejército en medio de la guerra con Irán
WASHINGTON.– El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió la renuncia del jefe del Estado Mayor del Ejército, una medida extraordinaria en medio de la guerra con Irán y el último de una serie de enfrentamientos entre el funcionario y altos mandos del servicio.
Se esperaba que el general Randy George ocupara el puesto hasta el otoño de 2027, completando un período típico de cuatro años en ese cargo. Pero Hegseth ha decidido ir en otra dirección, según dijo el equipo de Hegseth en una breve declaración confirmando la reestructuración.
Gran Bretaña busca liderar una movilización colectiva de países para liberar el estrecho de Ormuz
LONDRES.– En medio de la creciente crisis energética global, Gran Bretaña encabezó este jueves una ofensiva diplomática para intentar destrabar el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas natural licuado que permanece prácticamente paralizada por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Más de 40 países participaron de una reunión virtual convocada por Londres y coincidieron en exigir la “la apertura inmediata e incondicional” del paso marítimo.
Asistieron a la reunión representantes de Francia, Alemania, Países Bajos, Japón, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Chile o Emiratos Árabes Unidos.
Por qué Trump amenaza con retirar a EE.UU. de la OTAN, según un experto internacional
En medio de un clima bélico marcado por las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel, Donald Trump puso en duda la permanencia en la OTAN, lo que refleja una reconfiguración de las prioridades estratégicas de Washington. Al respecto, el analista Andrés Repetto profundizó en estas definiciones, en diálogo con LN+.
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