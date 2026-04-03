Bahréin pospuso la votación sobre la resolución de la ONU destinada a poner fin al control que Irán ejerce sobre el estrecho de Ormuz

Bahréin, nación del Golfo Pérsico que ostenta la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU este mes, pospuso la votación de una resolución destinada a reabrir el Estrecho de Ormuz, la cual había sido considerablemente diluida debido a la oposición de Rusia y China, según informaron dos diplomáticos de la ONU a la agencia AP. Indicaron que la votación se llevará a cabo la próxima semana.

El proyecto de resolución, patrocinado por Bahréin y cuya votación estaba prevista para el sábado, autorizaría medidas defensivas —no acciones ofensivas, como las que inicialmente apoyaron las naciones del Golfo y Estados Unidos— para garantizar el tránsito seguro de los buques por la vía marítima por donde transita una quinta parte del petróleo mundial.