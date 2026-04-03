Día 35 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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El conflicto en Medio Oriente entra viernes 3 de abril en su 35° día de guerra. A la espera de que se vote en la ONU una propuesta para autorizar a los países a usar “todos los medios defensivos necesarios” para asegurar el paso del tránsito en el estrecho de Ormuz, las tensiones continúan y se reportaron nuevos ataques. Trump, por su parte, dijo que los objetivos están “cerca de cumplirse”.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Bahréin pospuso la votación sobre la resolución de la ONU destinada a poner fin al control que Irán ejerce sobre el estrecho de Ormuz.
- El presidente de Estados Unidos realizó una conferencia de prensa a un mes de comenzar los ataques contra el país persa. “Estamos bien encaminados”, dijo.
- Gran Bretaña busca liderar una movilización colectiva de países para liberar el estrecho de Ormuz.
- 365 militares resultaron heridos en combate en la guerra de Irán.
- El jefe del Pentágono echa al número uno del Ejército en medio de la guerra con Irán.
- Israel respaldó la decisión de la Argentina de expulsar del país al máximo representante diplomático de Irán.
Otros hechos de importancia
- Estados Unidos destruyó el puente más alto de Irán.
- Siguen los ataques cruzados: Irán alcanzó un petrolero frente a la costa de Qatar y el Aeropuerto Internacional de Kuwait; ataques aéreos golpearon Teherán.
- Durante este miércoles, el precio del petróleo cayó y las bolsas repuntaron, en el marco de la expectativa que generó la conferencia programada por Trump.
- El presidente iraní publicó una carta en la que dice que el país que conduce no no alberga ningún resentimiento hacia los ciudadanos estadounidenses.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
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