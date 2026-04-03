Día 35 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra viernes 3 de abril en su 35° día de guerra. A la espera de que se vote en la ONU una propuesta para autorizar a los países a usar “todos los medios defensivos necesarios” para asegurar el paso del tránsito en el estrecho de Ormuz, las tensiones continúan y se reportaron nuevos ataques. Trump, por su parte, dijo que los objetivos están “cerca de cumplirse”.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Bahréin pospuso la votación sobre la resolución de la ONU destinada a poner fin al control que Irán ejerce sobre el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos realizó una conferencia de prensa a un mes de comenzar los ataques contra el país persa. “Estamos bien encaminados” , dijo.

, dijo. Gran Bretaña busca liderar una movilización colectiva de países para liberar el estrecho de Ormuz.

busca liderar una movilización colectiva de países para liberar el estrecho de Ormuz. 365 militares resultaron heridos en combate en la guerra de Irán.

Estados Unidos dijo que los objetivos están "cerca" de cumplirse Alex Brandon - AP

El jefe del Pentágono echa al número uno del Ejército en medio de la guerra con Irán.

Israel respaldó la decisión de la Argentina de expulsar del país al máximo representante diplomático de Irán.

Otros hechos de importancia

Estados Unidos destruyó el puente más alto de Irán.

Siguen los ataques cruzados: Irán alcanzó un petrolero frente a la costa de Qatar y el Aeropuerto Internacional de Kuwait ; ataques aéreos golpearon Teherán.

y el ; ataques aéreos golpearon Teherán. Durante este miércoles, el precio del petróleo cayó y las bolsas repuntaron, en el marco de la expectativa que generó la conferencia programada por Trump.

El presidente iraní publicó una carta en la que dice que el país que conduce no no alberga ningún resentimiento hacia los ciudadanos estadounidenses.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

La Inteligencia estadounidense dijo que Irán aún tiene importantes capacidades misilísticas Gideon Markowicz/JINI via Xinhua - XinHua