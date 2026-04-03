Por qué a EE.UU. le dejó de importar ahora el estrecho de Ormuz y se concentra en el uranio

La administración de Donald Trump prioriza la vigilancia del uranio para la producción de bombas sobre la relevancia del estrecho de Ormuz, un cambio de postura que ocurre bajo un contexto de ataques persistentes y el envío de tropas adicionales a la zona de conflicto. El analista internacional Andrés Repetto explicó en diálogo con LN+ el nuevo esquema de prioridades de Washington en Medio Oriente.

La Casa Blanca sostiene un discurso de victoria inminente, luego de que Trump comunicara que el conflicto bélico termina en un plazo de 2 o 3 semanas, una afirmación genera dudas debido a la actividad militar en el terreno.

“Empiezan a no encajar las piezas entre lo que está pasando y lo que se dice, porque el presidente de los Estados Unidos, que en un minutito lo vamos a escuchar, anunció que la guerra está prácticamente ganada, que solo restan dos o tres semanas”, detalló el analista internacional.

Andres Repetto rn LN+

Contexto electoral

Según explicó a LN+, el factor electoral influye en las decisiones del gobierno, ya que el mandatario enfrenta una contienda interna que afecta su porvenir político, por lo tanto, adaptará el concepto de triunfo según su conveniencia. “El presidente de los Estados Unidos adecuará la necesidad, estando en una campaña electoral interna que va mucho más allá de renovar las cámaras, sino que tiene que ver, por lo que él dijo hace un par de meses, con su futuro político e incluso personal. Adecuará la victoria a como dé lugar.”

En medio de las declaraciones cruzadas de Trump, el analista remarcó los objetivos de la administración norteamericana: “No le importa ahora la apertura o no del estrecho de Ormuz, sino que también la operación uranio, es decir, el uranio enriquecido que todavía está en poder del régimen iraní y genera la preocupación, ya que puede ser utilizado eventualmente en la fabricación de una bomba posguerra”, agregó.

A Donald Trump le preocupa que Irán tenga el control sobre el uranio para la fabricación de bombas Alex Brandon - AP Pool

Al desplazar su atención del estrecho de Ormuz, ya que el nuevo foco de la política exterior reside en el material para la producción de bombas, Washington coincide con las acciones de Benjamin Netanyahu.

“Ahí coinciden, quizás se están bajando los niveles de objetivos a lograr. Recordemos que lo primero que se decía era que se iba a decapitar el régimen y si bien eso no pasó, porque lo dice la propia Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Trump habla de un cambio de régimen porque hay otra gente borrando y la realidad es que que su director de seguridad nacional dice lo contrario”, explicó el analista.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu coinciden en la preocupación del uranio enriquecido de Irán Alex Brandon - AP

Contradicciones en el despliegue militar

El discurso de retiro de tropas contrasta con los movimientos navales, ya que el Pentágono ordenó el envío del portaaviones George Bush junto a un grupo de destructores hacia Medio Oriente, una movilización suma un total de 50.000 hombres en el área de conflicto.

Según Repetto, existen tres escenarios posibles para los próximos pasos de Estados Unidos en la guerra: “Siempre va a decir que la guerra se está ganando, que digan que quedan dos o tres semanas de misiones como las que estamos viendo, que anuncie mientras se está hablando que en ese momento se están desarrollando operaciones puntuales”.

“Y la tercera es que, bueno, que anuncie que se llega a un acuerdo y que esto está terminado”, concluyó.