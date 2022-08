El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 12 de agosto

Nana Calistar llegó este viernes 12 de agosto con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Uno de tus amigos necesitará mucho de tu apoyo. Después de la tormenta saldrá el sol y comenzarán a calmarse varios aspectos de tu vida. Eres uno de los signos más fuertes de Zodiaco, así que las subidas y bajadas no serán nada para ti.

TAURO

Los cambios de humor estarán a la orden del día, pero debes cuidar no tener impulsos hacia los demás. Estás en un proceso de maduración muy fuerte por lo que tienes que tener cuidado de no desarrollar actitudes hirientes.

GÉMINIS

Aprenderás a soltar y dejar ir todo lo que decidan otras personas, comprenderás todas las posibilidades de hacer tu vida sin ellos. Deja de lamentarte y recuerda de dónde vienes, lo tienes todo para salir adelante.

CÁNCER

El amor estará a tope e incluso podría darse el inicio de una nueva relación. Habrá varias opciones, pero debes saber elegir y leer a la gente porque no todos tienen las mismas intensiones. No te enamores de la persona equivocada.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy

LEO

Todo lo que tienes pendiente no puede esperar más, debes hacerlo antes de adentrarte en la fiesta del fin de semana porque el incumplimiento podría traerte problemas. La persona que te interesa no es como pensaste y hoy te darás cuenta.

VIRGO

Decir lo que sientes siempre debe ser lo más importante para ti y más porque desarrollaste aptitudes que te permiten comunicarte mejor. Callarte solo por no molestar a alguien es una de las peores cosas que podrías hacer.

LIBRA

Te darás cuenta de que nadie vale tanto la pena como para hacer grandes sacrificios por él o ella, salvo tu propia familia. Serán días de mucha reflexión. Ten cuidado de relacionarte con alguna amistad porque no saldría nada bien.

ESCORPIÓN

No vivas de recuerdos y aprende a tomar las nuevas oportunidades que te brinda la vida. A medida que avances, habrá nuevas experiencias en puerta para ti. Se aproxima la llegada de nuevos amores y cambios cruciales en tu entorno.

SAGITARIO

No te tomes las cosas tan a pecho y no te permitas caer por nada ni nadie, recuerda que primero eres tú, después tú y al final tú. Eres la prioridad bajo cualquier circunstancia. Las terceras oportunidades no deben existir en tu diccionario.

CAPRICORNIO

Te van a beneficiar mucho los cambios de humor que tienes, sobre todo si sales con una persona nueva. Tu estado de ánimo no necesariamente será malo, solo diferente a lo que estuviste acostumbrado en los últimos días.

ACUARIO

Lo que dicen los astros para ti este viernes 12 de agosto

Continúa en la lucha de tus metas y tus sueños porque en ocasiones te quejas mucho de cuestiones que no son tan importantes y tú las ves como un obstáculo. Se aproximan días lluviosos y también días de prosperidad. Abrázalos todos.

PISCIS

La tempestad es una buena oportunidad para crecer, no todo lo veas como una desgracia porque incluso los peores escenarios podrían ser el inicio de una nueva era. Se aproximan salidas con amigos, te la pasarás muy bien.