El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 12 de enero

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 12 de enero.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Es momento de ser más precavido en lo que se refiere el tema del dinero. Trata de ahorrar más y gastar menos en cosas innecesarias. Mantente fuerte y recuerda no tomar responsabilidades que no te corresponden a ti.

Números de suerte: 4, 9, 48.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Estás en plena construcción de tu vida, así que sé paciente y no dudes en decir todo lo que piensas. Es importante que siempre estés satisfecho. Lucha por superarte y lograr tus objetivos. No te olvides de prestar atención a tu voz interior.

Números de suerte: 5, 33, 26.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Pasarás por algunos momentos complicados en lo que se refiere al dinero. Aprende a ahorrar más para que no vuelva a sucederte. Además, no dudes en pedir ayuda a las personas que están a tu alrededor. Por otro lado, no dudes en hacer valer tus derechos ante cualquier persona.

Números de suerte: 33, 10, 27.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Se aproximan a tu vida algunos problemas familiares. No serás tú el involucrado, sino alguien cercano a ti. Lo que te tocará hacer es tratar de calmar la situación para que no escale a mayores. En el camino deberás lidiar con algunas personas entrometidas.

Números de suerte: 18, 5, 21.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Elimina de tu mente los errores del pasado que solo te traen culpa. Sé más flexible contigo y aprende a perdonarte por lo que ya fue o incluso lo que nunca pudo suceder. No olvides disfrutar de cada cosa de la vida, incluso de tus equivocaciones.

Números de suerte: 46, 7, 20.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

No te cierres a nuevas oportunidades. Permite que esa persona especial se acerque más a ti, ya que tiene mucho que ofrecerte. Por otro lado, sé más consciente de la realidad y no permitas que te engañen con falsas esperanzas.

Números de suerte: 15, 50, 23.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Presta más atención al tema de la salud y atiéndete a tiempo en cuanto presentes algún malestar. Evita que el problema se haga más grande. Pasarás por un buen momento en varios aspectos de tu vida como el económico y el amoroso.

Números de suerte: 1, 6, 42.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Es posible que tengas algún problema con un miembro de tu familia. Lo más importante es que dialoguen, pero también que cada uno se responsabilice de sus acciones. Confía más en ti y en lo que tu intuición te dicta.

Números de suerte: 18, 5, 31.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Estarás en el momento perfecto para cambiar de empleo, si es lo que buscas. Las oportunidades no te faltarán, solo debes salir a buscarlas. Podrás expresarte con mayor claridad y convencimiento en tu vida diaria.

Números de suerte: 11, 39, 18.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

En los próximos días conocerás a alguien que te ayudará a superarte en el ámbito personal y laboral. Ahora te reirás de las situaciones que antes te afectaban. Serás mucho más fuerte y nadie podrá dañarte como antes.

Números de suerte: 22, 11, 3.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Reconocerás tus logros y te sentirás orgulloso de ellos. También pasarás momentos cálidos con tus seres queridos: estarás rodeado de gente que te quiere y lo demuestra. Alguien aprovechará que estás mejor que nunca para decirte lo que siente por ti.

Números de suerte: 25, 18, 29.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Recibirás la ayuda que tanto has esperado y así podrás iniciar con ese un proyecto que planificaste desde hace tiempo. Estarás de suerte y recibirás apoyo económico de alguien inesperado. Conseguirás el objetivo más rápido de lo que piensas.

Números de suerte: 6, 40, 38.

