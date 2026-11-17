La Corte Suprema aceptó revisar las restricciones presentadas por la administración Trump en relación con el acceso al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Se prevé que el máximo tribunal escuche los alegatos en la primavera de 2027.

Qué se sabe del fallo de la Corte Suprema que afecta el asilo de inmigrantes en la frontera

En una breve lista de resoluciones publicada el pasado 13 de noviembre, la Corte acordó conceder la petición de certiorari (recurso mediante el cual un tribunal superior revisa la decisión de un tribunal inferior) a las preguntas planteadas por la administración Trump. Estas son:

Evaluar si la proclamación presidencial No. 10.888 y las directrices del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés) que suspenden la entrada de ciertos migrantes y el acceso al proceso de asilo son legales.

y las directrices del Departamento de Seguridad Nacional ( , por sus siglas en inglés) y el acceso al proceso de asilo Determinar si la sección 8 U.S.C. § 1252(f)(1) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) prohíbe a los tribunales inferiores emitir medidas cautelares de alcance colectivo contra la ejecución de las leyes de inmigración.

El Máximo Tribunal va a evaluar si la Proclamación No. 10,888 es legal Fotomontaje realizado con IA

“Se concede la petición de certiorari limitada a las cuestiones uno y dos planteadas en la petición”, destacó la Corte Suprema en la lista de resoluciones.

Según Scotus Blog, los alegatos orales ante los magistrados del máximo tribunal están previstos para efectuarse durante la primavera de 2027.

Qué estipula la proclamación que suspende el asilo de inmigrantes en la frontera

El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump emitió la proclamación 10.888 tras declarar una “invasión” en la frontera sur. En ese sentido, suspendió la entrada de migrantes que cruzaran puertos de entrada y les prohibió la posibilidad de solicitar asilo.

“Proclamo que los extranjeros que participen en la invasión de la frontera sur de EE.UU. tienen restringido invocar disposiciones de la INA que permitan su presencia continua en el país hasta que se emita una confirmación de que la irrupción haya cesado”, cita el escrito oficial.

Tras esta declaración, el DHS emitió dos instrucciones internas para procesar a los migrantes que crucen la frontera:

Repatriación directa 212 (f): expulsión física inmediata del país sin la emisión de una orden formal de deportación.

expulsión física inmediata del país sin la emisión de una orden formal de deportación. Remoción acelerada 212 (f): se emite una notificación y orden de deportación.

El litigio legal por el asilo de inmigrantes en la frontera

La proclamación ha pasado por diferentes litigios legales. El pasado 3 de febrero de 2025, tres organizaciones sin fines de lucro presentaron una demanda colectiva luego de considerar que la administración Trump buscaba crear “por decreto” un sistema alternativo de deportación al margen de la ley.

El 2 de julio de 2025 , el juez de distrito Randolph D. Moss anuló las directrices del DHS por violar la Ley de Inmigración y Nacionalidad ( INA , por sus siglas en inglés).

, el juez de distrito Randolph D. Moss por violar la Ley de Inmigración y Nacionalidad ( , por sus siglas en inglés). El 24 de abril de 2026, la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia del juez de distrito y el 23 de julio rechazó la solicitud de la administración Trump para reconsiderar la decisión.

El 27 de julio, el Tribunal de Apelaciones suspendió la entrada en vigor de su fallo a la espera del recurso de la Corte Suprema y, en agosto, la administración Trump presentó la petición de certiorari.