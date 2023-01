El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 23 de enero

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 23 de enero.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Se avecinan situaciones difíciles con las que tendrás que lidiar. Trata de no adjudicarte problemas de tus seres queridos y deja que se responsabilicen de sus acciones. Vigila la manera en la que respondes ante los percances que ocurren este día.

Números de suerte: 15, 20, 10.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

No olvides que debes disfrutar de cada instante que la vida te ofrece. No importa el lugar en el que estés o la actividad que hagas, toma un momento de tu tiempo para conectar con la naturaleza. Deberás modificar la manera en la que ves las cosas. Organiza tus ideas y toma decisiones sobre qué es lo que más te conviene.

Números de suerte: 11, 4, 25.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Transforma lo negativo en algo positivo. Toda esa intranquilidad que sientes en tu interior conviértela en algo útil. No olvides que eres una persona talentosa en diferentes temas. Elige uno de ellos y comienza a trabajar arduamente.

Números de suerte: 6, 27, 19.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Habrá algunos cambios en lo que refiere tu vida personal. Puede ser que tus proyectos sean diferentes, debido a que las personas que te rodean lidiarán con sus propias ocupaciones. Esto provocará que la gente incumpla con lo que te prometió. No seas tan exigente.

Números de suerte: 16, 27, 9.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Es posible que alguien cercano a ti te dé problemas. Hoy la paciencia no estará de tu lado, por eso más que nunca debes ser más responsable de tus acciones. No intentes defender lo que no tiene razón. En el tema de las finanzas, es bueno que aceptes consejos.

Números de suerte: 8, 35, 28.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Sin importar la situación en la que te encuentres actualmente, debes recordar seguir adelante. Intenta practicar nuevas actividades, ya sea un estudio u otras ocupaciones que te ayuden a superarte. Siempre ten presente tus sueños.

Números de suerte: 13, 4, 41.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Las cosas a tu alrededor no están tan bien. Si deseas presentar alguna idea, lo mejor será que esperes a que todo se tranquilice para que te puedan prestar atención. Aprovecha para poner en práctica nuevas rutinas de ejercicio y también invertir más tiempo en mejorar tu salud.

Números de suerte: 21, 5, 9.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Se prevé que para esta semana tu agenda esté llena de eventos sociales. Te faltará tiempo para poder lograr todas las cosas que tienes en mente. Sin embargo, no olvides que siempre alcanzarás tus objetivos. Te unirás a personas que te inspirarán para seguir adelante.

Números de suerte: 8, 17, 32.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Saldrás triunfante en aquellas batalles legales y profesionales que tenías. Tus acciones harán que personas controversiales o difíciles te brinden su confianza. Examina todo. Tendrás el poder para brindar orientación y sanación a otras personas.

Números de suerte: 2, 10, 6.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Algunas cosas se alejarán de ti, pero otras también llegarán. No te olvides de planificar muy bien tus tiempos para que puedas disfrutar. Por fin encontrarás la estabilidad en el terreno sentimental, pero también en lo económico. Estarás en condiciones de poder resolver tus problemas personales.

Números de suerte: 2, 9, 40.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Trabaja más en no ser tan tímido. No tengas miedo en darle una oportunidad al amor. Debes intentar disfrutar más de estar enamorado de otra persona e incluso de la vida en general. Deja los temores de ser rechazado a un lado.

Números de suerte: 31, 5, 44.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Encontrarás mayor sentido a la vida. Únete a esa persona que es cercana a ti y comparte tus mismos intereses. Esto te ayudará a concretar tus sueños, debido a que todas las actividades que hagas en grupo pueden ser muy exitosas. Es posible que haya cambios en el tema del amor.

Números de suerte: 7, 12, 3.

Horóscopo de Piscis

LA NACION