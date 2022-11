El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 29 de noviembre

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 29 de noviembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Tu mejor opción será no intervenir en los problemas de otras personas. Permite que los resuelvan a su manera. Por otro lado, los astros te dicen que te limites a disfrutar de los acontecimientos que hay en tu trabajo y que le veas el lado positivo a todo.

Números de suerte: 36, 12, 9.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Tu intuición nunca falla y este martes no será la excepción. Cualquier presentimiento que tengas es muy seguro que convierta en realidad. Comunícate con tu interior para encontrar la respuesta a todos los cuestionamientos que tienes.

Números de suerte: 41, 20, 35.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Habrá un poco de inseguridad de tu parte hacia todas tus relaciones: amorosas, amistosas y hasta familiares. Todos tus sentimientos se intensificarán. Solo busca relajarte y no alardear o hacer un drama innecesario.

Números de suerte: 33, 20, 4.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Te percatarás de que en tu alrededor hay una persona que siempre te envidió. Finalmente, la sacarás de tu vida. También te sentirás más satisfecho con los sacrificios que has hecho hasta ahora y dejarás de lamentarte por lo que no hiciste.

Números de suerte: 13, 46, 31.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Tus cinco sentidos estarán más fuertes que nunca. Te concentrarás más en todo lo relacionado con el arte, la música y la decoración, porque tu cerebro te lo pedirá gracias a la explosión artística que tuviste. Expandirás tu círculo de amistades.

Números de suerte: 45, 7, 31.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Acepta que aquel deseo no será posible de cumplir. Convéncete de que es lo mejor y que tienes que vivir el presente. Lo que no se dio, debe quedar en el pasado. No busques refugio en tus recuerdos porque solo te lastimarás.

Números de suerte: 28, 13, 1.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

La recomendación para el día de hoy es que no te precipites a tomar decisiones. Medita todas las opciones antes de comprometerte con una en especial. Además, se prevé que ya no te dejes llevar por las apariencias, algo que ayudará a cambiar tu entorno.

Números de suerte: 30, 9, 27.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Para que los miedos desaparezcan, hay que enfrentarlos. En el momento en que decidas deshacerte de ellos, verás mejoría en tu autoestima. Deja ir todo lo que te molesta y te quita la paz, es el mayor acto de amor propio.

Números de suerte: 27, 16, 11.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Te llegará la sabiduría que necesitas para salir de los compromisos que tienes en puerta. Esta ayuda extra que tendrás, te orientará a encontrarle un nuevo sentido a la vida. Nunca seas la sombra de nadie.

Números de suerte: 15, 39, 5.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Estás destinado para el éxito. Tu forma de ser y, sobre todo, tu manera de trabajar es lo que tiene encantados a tus superiores. No esperes a que otros tomen la iniciativa, tú también puedes hacerlo. Para lograr tus objetivos solo debes tener fuerza de voluntad.

Números de suerte: 15, 46, 22.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Los planetas te dicen que te abras a nuevas experiencias y no tengas temor de nada. La felicidad está más cerca de lo que piensas. En cuanto a lo profesional, recibirás la inspiración que necesitas por parte de personas jóvenes, aun cuando no sean de tu círculo cercano.

Números de suerte: 8, 42, 18.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Los límites que tienes solo existen en tu cabeza. Este martes trata de romper las barreras que tú mismo te impusiste. Puedes abrirte a nuevos horizontes el día que quieras, pero trata de hacerlo pronto porque el mundo no te esperará.

Números de suerte: 18, 43, 26.

Horóscopo de Piscis

LA NACION