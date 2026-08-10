Alerta migrantes: el DHS revoca 175.000 visas durante el gobierno de Trump

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó una cifra récord en su política de control fronterizo: la revocación de más de 175.000 visas a ciudadanos extranjeros. Esta medida responde a una estrategia de mano dura que impulsa la administración del presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado.

Visas revocadas durante el gobierno de Trump

El objetivo central de la cartera de Seguridad Interior es, según se afirma, identificar y expulsar a individuos que, a juicio del gobierno, representan una amenaza para la estabilidad del país o cometieron infracciones graves durante su estancia legal.

Según la información oficial, la gran mayoría de estas anulaciones derivó de encuentros directos con las fuerzas de seguridad. Los delitos más frecuentes que motivaron estas acciones fueron los episodios de violencia, las detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol, el robo y el tráfico de sustancias ilícitas.

El Departamento de Estado subrayó mediante un comunicado que “un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho” y ratificó su intención de utilizar todos los recursos disponibles para proteger a la población local de quienes abusan del sistema migratorio, según publicó Reuters.

Nuevas cifras reveladas sobre la cancelación de visas en Estados Unidos Fotomontaje realizado con IA (Instagram Donald Trump y Magnific)

Casos más graves

El DHS detalló casos particulares que ilustran la severidad de este operativo. Entre los individuos afectados figuran personas con cargos pendientes por violación, abuso sexual, secuestro y trata de personas.

Además, el organismo mencionó un expediente donde un sujeto enfrentaba una docena de denuncias vinculadas a la posesión de material de abuso infantil.

En otro frente, una embajada estadounidense situada en el norte de África canceló más de cien visas de padres identificados como turistas de nacimiento. Estos extranjeros ingresaron a territorio estadounidense con el propósito principal de dar a luz y lograr que sus hijos obtuvieran la ciudadanía por nacimiento.

Un memorial en honor al activista ultraderechista Charlie Kirk en Phoenix, Arizona, el 11 de septiembre del 2025. (AP foto/Ross D. Franklin) Ross D. Franklin - AP

El alcance de la medida también abarca el terreno político. El Departamento de Estado revocó los permisos de residencia a varios extranjeros que celebraron públicamente el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido en septiembre de 2025.

Las autoridades identificaron comentarios en redes sociales donde los sancionados expresaron que el activista “murió demasiado tarde” o que los demócratas no deben quejarse ante la muerte de fascistas. Estas expresiones resultaron determinantes para que los agentes migratorios procedieran con la cancelación inmediata de sus privilegios de viaje, según la explicación oficial.

Mayores controles a solicitantes de visas

La ofensiva migratoria integra una política integral de vigilancia que incluye una revisión exhaustiva de perfiles en plataformas digitales y procesos de control más estrictos.

Si bien el gobierno de Trump justifica este despliegue como una necesidad imperativa para la seguridad nacional, diversos defensores de derechos humanos manifestaron su descontento. Estas organizaciones denuncian que la vigilancia constante sobre las redes sociales amenaza la libertad de expresión y resulta en un señalamiento injusto hacia los migrantes.

A pesar de estas críticas, la administración mantiene firme su postura bajo el liderazgo del secretario Marco Rubio, quien impulsa investigaciones constantes sobre aquellos que violan los términos de su estancia en la nación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.