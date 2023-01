El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 31 de enero

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 31 de enero.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

No habrá ningún obstáculo que pueda detenerte. Mostrarás iniciativa en distintos temas y será muy acertada. Las personas que no estaban de acuerdo contigo, ahora te apoyarán. A partir de hoy, todo lo que venga a tu mente serán proyectos exitosos.

Números de suerte: 9, 13, 4.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Desarrollarás gusto por descubrir otras ramas de estudio y poder expandir tus conocimientos. Querrás prestar más atención a lo que es tu apariencia personal y eso te hará sentir más feliz. Tu delicadeza será una de las claves que definirán tu nueva personalidad.

Números de suerte: 4, 3, 6.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Toma lo mejor de cada experiencia que vives, ya sea buena o mala. Recuerda que lo que te sucede actualmente te ayudará a crecer y a ver de una manera diferente la vida. Es de suma importancia que encuentres la tranquilidad, así que aléjate de las personas negativas que no contribuyan a tu crecimiento.

Números de suerte: 33, 14, 9.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Los que te rodean se contagiarán de la energía y entusiasmo que tienes hoy. Además, te sentirás más apasionado que cualquier otro día. Si tienes pareja, vivirán uno de los mejores momentos, ya que se entenderán en todos los sentidos. Todo fluirá e incluso organizarán planes para concretar juntos.

Números de suerte: 8, 13, 29.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Prestarás más importancia a la relación que llevas con tus seres queridos, ya que será fundamental para tu estabilidad emocional. Tu casa ahora será el centro de las reuniones. Cambiar un poco la decoración y el orden de las cosas en tu hogar te vendrá muy bien.

Números de suerte: 7, 12, 22

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Las reuniones sociales se avivan y en el proceso, disfrutarás de buena compañía. Te mostrarás más sincero y seguro de ti mismo. Evita los problemas con personas que son cercanas a ti. Mantente sociable y tolerante en tus relaciones personales y también las profesionales.

Números de suerte: 12, 33, 5.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Al fin podrás decir adiós a los malestares que aquejaban tu salud. Ahora deberás encontrar la mejor forma de cuidarte a ti mismo. Cambia tus hábitos alimenticios e implementa una nueva rutina de ejercicios para mantenerte saludable. En el tema del amor, es posible que pases buenos momentos con alguien especial para ti.

Números de suerte: 1, 8, 3.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

No trates de interferir en las decisiones de los demás. Lo único que está en tus manos es brindar consejos, pero no forzar las cosas. No te preocupes porque todo ocurra como quieres, en ocasiones lo espontáneo es mejor. Tratar de controlar a los demás solo te traerá problemas que no necesitas.

Números de suerte: 5, 15, 32.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Serás muy determinante respecto a las metas que quieras alcanzar en tu vida. Solo ten en mente que siempre te encontrarás con obstáculos en el camino, por lo que no puedes desalentarte. Continúa con tus proyectos sin importar cualquier cosa. Recuerda que hay gente a tu alrededor que quiere verte feliz.

Números de suerte: 11, 5, 2.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Te muestras dispuesto a ceder para poder pasar tiempo en compañía de tus seres queridos. Sin importar que la semana recién comenzó, estarás con un espíritu fiestero. Te encuentras listo para disfrutar al máximo de cualquier invitación que surja en los próximos días.

Números de suerte: 16, 29, 41.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Todos los días son de aprendizaje para ti. Las cosas en tu vida han cambiado un poco y llegó el momento de ver ciertas realidades. Ya no eres la misma persona de antes, pero recuerda que todas las experiencias te ayudarán a crecer y a madurar.

Números de suerte: 17, 1, 8.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Si tienes pareja, es posible que por fin se atrevan a dar el siguiente paso, sin embargo, recuerda que es importante que no impongas tu voluntad. En ocasiones tendrás que ceder y compartir para poder disfrutar de la compañía de tus seres queridos.

Números de suerte: 15, 5, 17.

