Oficial en Florida: qué se sabe sobre el regreso de Messi al Inter Miami este 2026

Lionel Messi ya inició la cuenta regresiva para volver al Inter Miami, aunque su regreso todavía no tiene una fecha marcada en el calendario. Tras disputar el Mundial 2026, el capitán argentino comenzó un período de descanso en Rosario.

Hoyos, sobre cuándo podría volver Messi al Inter Miami

El entrenador del equipo de Florida, Ángel Guillermo Hoyos, se refirió a la situación del crack argentino después del triunfo 3-2 ante Chicago Fire, por la Major League Soccer (MLS, por sus siglas en inglés). Ante la consulta sobre la reincorporación del rosarino, respondió que no hay una fecha de regreso, según informó Associated Press (AP).

Inter Miami también respetará los tiempos de Rodrigo De Paul antes de reincorporarlo al plantel Instagram @leomessi

El entrenador explicó que el cuerpo técnico aguardará hasta que el futbolista se encuentre recuperado. En ese sentido, destacó la confianza que mantiene en él y aseguró que estará disponible cuando se sienta “muy bien en todos los aspectos”.

La decisión también alcanza al volante argentino Rodrigo De Paul, quien no participó del encuentro frente a Chicago. Hoyos sostuvo que ambos atravesaron un período exigente en el Mundial y remarcó que el club respetará sus tiempos antes de que retomen la competencia.

Lionel Messi descansa en Rosario tras la final del Mundial 2026

El capitán del Inter Miami y de la selección argentina llegó el martes a Rosario para permanecer con su familia. El viaje ocurrió después de la derrota del domingo ante España por 1-0 en el alargue de la final de la Copa del Mundo.

Mientras tanto, inició su descanso antes de reincorporarse al plantel que defiende el título de la MLS.

La presencia de Messi en el Juego de las Estrellas del 29 de julio también está en duda Instagram @leomessi

Hoyos explicó que los jugadores acumularon alrededor de “50 días de mucha tensión” y una sucesión de partidos. Además, señaló que una Copa del Mundo representa “algo tremendo” por el desgaste físico y mental que provoca. El técnico consideró que tanto Messi como De Paul merecen disponer de un espacio para recuperarse.

Calendario del Inter Miami: próximos partidos de MLS y Leagues Cup

El calendario del campeón vigente de la MLS continuará este sábado con una visita al CF Montréal. Luego, el equipo recibirá al Columbus Crew el 1° de agosto.

Cuatro días más tarde, el Inter Miami comenzará su participación en la Leagues Cup, el torneo anual que reúne a clubes de la MLS y de la liga mexicana. La competencia se extenderá hasta el 6 de septiembre. La ausencia de un plazo concreto deja abierta la disponibilidad de Messi para esos compromisos.

Messi, tras perder la final del Mundial 2026 Jess Stiles - CALSP

Messi, en duda para el MLS All-Star Game

La participación del delantero también está en duda para el Juego de las Estrellas del 29 de julio en Charlotte. El encuentro enfrentará a un seleccionado de figuras de la MLS contra otro integrado por jugadores de la liga mexicana.

Messi fue elegido mediante una votación para disputar el partido de exhibición. Sin embargo, el año pasado se negó a participar y recibió como sanción una fecha de suspensión en la MLS.

El récord de Lionel Messi con goles desde fuera del área en el Mundial 2026

Lionel Messi cerró su participación en el Mundial con un nuevo récord. El capitán argentino se convirtió en el futbolista con más goles desde fuera del área en la historia de la competencia, según detalló la FIFA. Con uno de sus goles ante Argelia igualó los cinco tantos desde fuera del área de Rivellino.

Luego, Messi superó el registro durante el tercer partido de la fase de grupos. Frente a Jordania, ejecutó un tiro libre que superó la barrera y le permitió alcanzar su sexto gol desde larga distancia.

La FIFA incluyó las dos anotaciones del argentino entre los 43 tantos convertidos desde fuera del área durante la Copa del Mundo de Norteamérica. De acuerdo con el Grupo de Estudio Técnico del organismo, esta clase de goles representó el 16% del total, el doble que en la edición de 2022.