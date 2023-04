El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 4 de abril

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 4 de abril.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Tendrás tanta paz en tu interior que podrás enfrentarte sin temor alguno a cualquier cosa que se te presente. Aceptarás a las personas tal y como son, así como tratarás de cambiar tus defectos para ser mejor cada día.

Números de suerte: 40, 12, 18.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

La recomendación para este martes es que no le insistas a una persona que no quiere seguir tus consejos. Haces suficiente con escucharle y tratar de que no se vaya por un mal camino, pero no es tu responsabilidad lo que decida hacer.

Números de suerte: 15, 31, 26.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Trata de mantenerte unido con tus seres queridos y pon de tu parte para que no se alejen. Inclúyelos en todos tus planes, recuerda que la familia es lo más importante. Puedes hacer reuniones para invitarlos y compartir con ellos.

Números de suerte: 7, 25, 5.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Los astros te dicen que finalmente llevarás a cabo eso que tanto deseabas. Descubrirás cosas nuevas y verás pequeños detalles en cada una de ellas. Te asombrarás por lo desconocido y serás más observador que antes.

Números de suerte: 9, 45, 37.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Se impone que seas más concreto a la hora de expresar una idea. A veces sueles enviar mensajes un tanto confusos y por eso la gente no te entiende, así que trata de ir directamente al punto. Por otro lado, no te involucres en problemas que no son tuyos.

Números de suerte: 4, 33, 2.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Trata de cuidar más tu dinero y no compres cosas que no necesitas. No dejes que la gente que rodea te presione a adquirir algo que tú no quieres. Mejor busca a alguien que te asesore para mantener tus finanzas a salvo.

Números de suerte: 31, 8, 20.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Es hora de que te alejes de todo lo que te causa tristeza y preocupación, mereces ser feliz. Intenta rodearte únicamente de personas alegres y que te aporten cosas positivas. Si es necesario, amplía tu círculo de amistades.

Números de suerte: 27, 5, 18.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Los astros te dicen que te tomes tu tiempo para decidir cosas del ámbito sentimental. Debes ir con más cautela y no dejarte llevar por la primera impresión. No te precipites y permite que la situación fluya para que puedas observar mejor.

Números de suerte: 19, 4, 11.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

El amor estará mejor que nunca para tu signo. Se prevé que haya muchos triunfos, ya sea junto a tu pareja o en la búsqueda de una. Harás planes a futuro con tu ser amado, pero, si no tienes a nadie, conocerás a la persona perfecta.

Números de suerte: 10, 35, 15.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Sanarás algunas heridas del pasado que no te dejaban tranquilo y eso te ayudará a volver a ser feliz. Ahora estarás dispuesto a vivir lo que sea, porque tu prioridad es no detenerte ante nada. Tu mente estará más clara ahora.

Números de suerte: 23, 10, 2.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Tus consejos serán la guía de luz para muchas personas. Les ayudarás a salir adelante de una situación que creían interminable. Ten por seguro que el Universo te devolverá esa buena acción con creces. Por otro lado, no descuides tu salud.

Números de suerte: 16, 50, 14.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Tienes que aprender a mesurar tu carácter porque muchas veces te lleva a cometer errores de los que después te arrepientes. Trata de relajarte y piensa dos veces antes de decir algo. Libera tensiones y no te desquites con nadie.

Números de suerte: 2, 19, 7.

