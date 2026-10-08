El huracán Isaías se intensifica rumbo a EE.UU.: tocará tierra en Florida y evacuan plataformas de petróleo en el Golfo de México

MIAMI.– El huracán Isaías avanzaba este jueves hacia la costa del Golfo de México, donde provocó evacuaciones, suspensión de clases y declaraciones de emergencia en zonas de Florida y Alabama, mientras las empresas energéticas comenzaban a reducir la producción de petróleo y gas en alta mar ante la previsión de que toque tierra entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado.

Isaías, el primer huracán de la temporada atlántica de este año, presentaba vientos máximos sostenidos de unos 80 mph (129 km/h) y se encontraba a unos 676 kilómetros al sur-suroeste de la desembocadura del río Mississippi, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Hurricane Isaias is the first hurricane of the 2026 Atlantic hurricane season as it moves toward a landfall on the northern Gulf Coast Friday night or early Saturday, with storm surge, rainfall flooding and high winds. It will then spread its heavy rain inland over the East this… pic.twitter.com/1oGh7PAbAf — The Weather Channel (@weatherchannel) October 8, 2026

“Los preparativos para proteger vidas y propiedades de la marejada ciclónica y los vientos dañinos a lo largo del área bajo alerta de la costa del Golfo deben acelerarse para completarse hoy”, dijo el centro el jueves.

Se espera que Isaías se intensifique rápidamente y lleve vientos fuertes y una peligrosa marejada ciclónica a la franja nororiental de Florida, el sur de Alabama y el sur de Mississippi cuando toque tierra en la costa norte del golfo a última hora del viernes o temprano el sábado. Podrían producirse lluvias intensas con riesgo de inundaciones hasta el fin de semana, incluso tierra adentro hasta el valle de Tennessee.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia en 25 condados, mientras que el gobernador de Alabama, Kay Ivey, hizo lo mismo en 40.

4 AM CDT Thu Oct 8 (Advisory 7) Key Messages for Hurricane #Isaias. Latest info: https://t.co/GrztW6mQJV



4 AM CDT jueves 8 de octubre (Aviso 7) Mensajes clave sobre el huracán #Isaias. Más información: https://t.co/GrztW6mQJV pic.twitter.com/w0ncqO3FZt — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2026

En el condado de Okaloosa, en Florida, se ordenaron evacuaciones obligatorias en algunas zonas costeras y al menos cuatro distritos escolares suspendieron las clases.

En Alabama, las ciudades de Gulf Shores y Orange Beach recomendaron evacuar voluntariamente a quienes viven en zonas bajas. Mientras en Pensacola, las cuadrillas de servicios públicos fueron desplegadas para responder a posibles cortes de electricidad, y las autoridades distribuyeron arena para que los vecinos pudieran llenar bolsas y proteger sus viviendas de las inundaciones.

“Obviamente, no hay necesidad de entrar en pánico en este momento. Se trata de estar preparados”, dijo el alcalde de Pensacola, D.C. Reeves.

Esta fotografía, tomada con un teléfono inteligente y facilitada por Maranie Adams, muestra diversos objetos colocados en estantes elevados ante la llegada de la tormenta tropical Isaias el miércoles 7 de octubre de 2026 en Gulf Shores, Alabama Maranie Adams - Maranie Adams

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que Isaías podría provocar vientos destructivos y una peligrosa marejada ciclónica en el Panhandle de Florida, Alabama y Mississippi. El aumento del nivel del agua podría alcanzar entre 1,5 y 2 metros en algunas zonas de Alabama y Mississippi, mientras que otras áreas podrían recibir hasta 25 centímetros de lluvia.

Los meteorólogos también advirtieron sobre posibles inundaciones tierra adentro, incluso en el valle de Tennessee, y sobre la formación de tornados desde Alabama, pasando por el Panhandle de Florida, hasta el suroeste de Georgia entre el viernes por la noche y el sábado.

🚨ISAIAS YA ES HURACÁN🚨 ➖ EL PRIMERO DE LA TEMPORADA EN EL ATLÁNTICO



El huracán #Isaias se ha convertido en el primer huracán de la temporada 2026 en el Atlántico. Actualmente tiene vientos máximos sostenidos de 130 km/h (80 mph) y una presión mínima de 975 mb.



Se espera que… pic.twitter.com/bXsuUNVHN8 — Huracán Info (@HuracanInfoCo) October 8, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional pidió a las comunidades que se prepararan para posibles cortes de electricidad prolongados.

A lo largo de la costa de Alabama, los residentes ya trasladaban sus pertenencias hacia zonas más elevadas. En Gulf Shores, Maranie Adams contó a Associated Press que su familia planeaba permanecer en su casa, ubicada a unos 800 metros de la costa, mientras preparaba un lugar para resguardar a sus gallinas.“Tenemos que conseguir jaulas para llevarlas adentro de la casa para que no salgan volando”, dijo Adams. “Va a ser ruidoso”.

Petróleo afectado

El huracán también comenzó a afectar a la industria energética. Hasta el miércoles, los productores habían suspendido alrededor del 25,08% de la producción de petróleo y del 16,37% de la producción de gas natural en el sector estadounidense del Golfo de México, según la Administración de Minerales Marinos. Además, ocho de las 371 plataformas marinas tripuladas de la región habían sido evacuadas.

Empresas como Shell y Chevron informaron que estaban reduciendo sus operaciones en plataformas marinas. El Golfo de México concentra cerca del 15% de la producción anual de petróleo crudo de Estados Unidos, por lo que una interrupción prolongada podría ejercer presión sobre los mercados de combustibles, especialmente si el huracán afecta también a las refinerías ubicadas en la costa.

Con los precios del petróleo ya altos, los recortes de producción son lo suficientemente pronunciados como para afectar a los mercados, aunque otros huracanes en el golfo han causado interrupciones mayores, afirmó Jim Burkhard, jefe global de investigación del mercado de crudo de S&P Global Energy. Más preocupante, añadió, es si Isaías impacta como una tormenta potente cerca de refinerías.

A medida que avance tierra adentro, Isaías también podría alterar el duelo de fútbol americano universitario del sábado entre los rivales Georgia y Alabama, un partido al que el presidente Donald Trump planea asistir.

Esta fotografía, tomada con un teléfono inteligente y facilitada por Maranie Adams, muestra diversas pertenencias colocadas en superficies elevadas ante la llegada de la tormenta tropical Isaias el miércoles 7 de octubre Maranie Adams - Maranie Adams

Isaías se está desarrollando más de cuatro meses después del inicio de la temporada de huracanes del Atlántico y se quedó a un día de igualar un récord de 121 años como el huracán que más tarde se ha formado en la zona. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el récord data de 1905, cuando el primer huracán atlántico del año se formó el 8 de octubre.

Un fenómeno de El Niño particularmente intenso contribuyó este año a mantener relativamente baja la actividad de huracanes en el Atlántico, al generar condiciones atmosféricas desfavorables para el desarrollo de tormentas.

Los pronósticos indican que Isaías se debilitará rápidamente después de tocar tierra. Hasta entonces, sin embargo, las autoridades de la costa del Golfo permanecían en alerta ante la posibilidad de fuertes vientos, inundaciones, marejadas y cortes generalizados de electricidad.

Agencias AP y Reuters