WASHINGTON.– El tablero de vuelos volvió a llenarse de demoras este domingo en Estados Unidos, apenas nueve días después de que una falla en la infraestructura de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) paralizara durante horas los despegues en todo el país. Esta vez el problema fue más acotado, pero tuvo como protagonista a Delta Air Lines, una de las mayores aerolíneas estadounidenses, y volvió a aparecer en el peor momento posible: pocos días antes de Acción de Gracias, uno de los períodos de mayor movimiento del año.

El logotipo de la compañía adorna el lateral de un avión de Delta Air Lines en el Aeropuerto Internacional de Denver, David Zalubowski - AP

La compañía sufrió una falla en el sistema automatizado que calcula el peso y el balance de los aviones antes del despegue, una herramienta que permite determinar, entre otras cosas, cómo se distribuyen pasajeros, equipaje, combustible y carga dentro de cada aeronave. Sin esos datos, los vuelos no pueden salir normalmente.

El problema tuvo su epicentro en Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, principal centro de operaciones de Delta y uno de los aeropuertos más transitados del mundo. Durante la mañana, la FAA impuso a pedido de la aerolínea un ground stop —una orden que impide temporalmente despegar a los vuelos afectados— y luego lo reemplazó por un programa de demoras. El promedio rondaba los 57 minutos. Las restricciones fueron levantadas antes del mediodía.

La dimensión del problema se extendió rápidamente más allá de Atlanta. Al mediodía, el 48% de los vuelos de Delta registraba demoras, según FlightAware.

En Atlanta, alrededor del 38% de los vuelos que partían y el 36% de los que llegaban estaban demorados. Otros relevamientos posteriores situaron en más de 1000 la cantidad de vuelos de Delta afectados por demoras durante la jornada.

La aerolínea explicó que sus equipos estaban utilizando procedimientos manuales para poder despachar los aviones mientras trabajaban en la recuperación del sistema automatizado.

También coordinaba con los controladores aéreos para evitar que la acumulación de aeronaves generara un problema adicional en las puertas de embarque y las calles de rodaje de Atlanta.

La FAA, por su parte, se apresuró a marcar una diferencia con el episodio que había paralizado la aviación estadounidense la semana anterior: la falla de Delta no se originó en los sistemas de control del tránsito aéreo de la agencia. Fue un problema interno de la aerolínea.

Una semana de fallas que encendió las alarmas

El episodio de Delta llega después de una sucesión inusual de problemas tecnológicos que afectaron a las aerolíneas estadounidenses.

El caso más grave ocurrió el viernes 13 de noviembre, cuando una falla en la red de comunicaciones de la FAA provocó un ground stop nacional. Durante unas cinco horas, los aviones no pudieron despegar de los aeropuertos estadounidenses mientras la agencia intentaba restablecer sus sistemas.

Aviones de Delta permanecen en la pista del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta tras una suspensión de operaciones el 22 de noviembre de 2026 en Atlanta, Georgia MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fue apenas la segunda vez desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 que las autoridades estadounidenses ordenaron una suspensión nacional de los despegues. El episodio dejó una enorme cantidad de vuelos cancelados y demorados durante todo el fin de semana siguiente.

Y después llegó United

Cuando el sistema todavía intentaba recuperarse de aquella crisis, apareció un nuevo problema.

El lunes 16, United Airlines sufrió una falla tecnológica de más de 90 minutos que obligó a retrasar vuelos que todavía permanecían en tierra. La compañía dijo posteriormente que había solucionado el inconveniente y que los vuelos que ya estaban en el aire y las operaciones de United Express no habían sido afectados.

Hacia las 18.50 de ese lunes United acumulaba 645 vuelos demorados, equivalentes al 20% de su programación, y 25 cancelaciones. La cantidad no podía atribuirse íntegramente a la falla tecnológica porque la aerolínea todavía estaba recuperándose de la interrupción nacional de la FAA.

El episodio de United tuvo además una particularidad que ayuda a entender lo ocurrido ahora con Delta: el problema afectó aplicaciones utilizadas por los pilotos y dejó a la compañía sin capacidad para proporcionar algunos de los datos finales de peso de las aeronaves necesarios antes del despegue. La consecuencia fue nuevamente la misma: aviones listos para volar que no podían salir a tiempo.

Un agente de Delta muestra un cartel ofreciendo ayuda a los viajeros en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta tras una demora de vuelos MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un problema diferente, una misma vulnerabilidad

Los episodios no forman necesariamente parte de una misma falla ni existe evidencia de que hayan sido provocados por un ataque informático. De hecho, funcionarios estadounidenses descartaron hasta ahora indicios de que la crisis de la FAA y las fallas posteriores de las aerolíneas estuvieran vinculadas a un ciberataque.

Pero la sucesión de incidentes puso bajo la lupa la dependencia tecnológica del sistema aéreo estadounidense.

El episodio de la FAA mostró la fragilidad de una infraestructura de control aéreo que todavía depende de componentes y redes antiguos. La investigación llevó incluso a la agencia a suspender temporalmente la instalación de nuevos routers del mismo modelo mientras se realizaban pruebas adicionales.

La crisis también abrió una discusión política sobre cuánto dinero necesita Estados Unidos para modernizar su sistema de control aéreo. El secretario de Transporte, Sean Duffy, pidió al Congreso alrededor de US$50.000 millones para infraestructura aeroportuaria y control de tránsito aéreo. La propuesta generó resistencia de legisladores que cuestionan el monto y reclaman determinar con precisión qué inversiones son necesarias.

Aviones de Delta permanecen en la pista del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta tras una suspensión de operaciones el 22 de noviembre de 2026 en Atlanta, Georgia MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ahora, mientras el país se prepara para una de las mayores operaciones de transporte del año, el problema vuelve a aparecer, aunque en una escala menor.

Delta no quedó paralizada este domingo. Sus aviones siguieron despegando, pero mucho más lentamente de lo previsto. La diferencia entre un sistema que funciona con normalidad y otro obligado a recurrir a procedimientos manuales terminó traduciéndose en cientos —y luego más de un millar— de vuelos demorados.

Y el momento no podía ser más incómodo: la semana de Acción de Gracias recién empieza.

Agencias Reuters y AP