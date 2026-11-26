El Black Friday de 2026 se celebra el viernes 27 de noviembre en Estados Unidos, al día siguiente de Thanksgiving. Aunque la fecha central cae después del feriado, las promociones de algunas cadenas ya comenzaron y pueden extenderse durante el fin de semana.

Cuándo abren las tiendas: días y horarios confirmados

Acción de Gracias se celebra este jueves 26 de noviembre en Estados Unidos. Kohl’s anunció que cerrará sus locales ese día y que volverá a abrir a las 5 de la mañana, hora local de cada estado, el viernes 27. La empresa aclaró que los horarios pueden variar según la sucursal y que algunas ofertas estarán disponibles de manera online en su sitio web.

Algunas cadenas de supermercados extenderán sus promociones y descuentos durante todo el fin de semana en sucursales y en su página web (Freepik)

Walmart, Target y Best Buy también cerrarán en Thanksgiving y anunciaron aperturas a las 6 de la mañana del viernes, según informó la agencia Associated Press. Macy’s prevé abrir de 6 a 23 el viernes. Los horarios y las condiciones de cada promoción conviene confirmarlos directamente con la tienda elegida.

La fecha no significa que todos los descuentos duren un solo día. Kohl’s, por ejemplo, fijó su semana de ofertas entre el 22 y el 28 de noviembre, y anunció promociones digitales para el 29 y el 30. La disponibilidad, las exclusiones y los límites dependen de cada producto y comercio.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Para quienes viven en Estados Unidos o compran desde el exterior, el precio anunciado no siempre refleja el costo final: pueden añadirse impuestos, envío u otros cargos, según el lugar y la operación. También es importante comprobar si un descuento exige una membresía, un cupón o una compra dentro de un horario determinado.

El Cyber Monday sigue al fin de semana de Thanksgiving y en 2026 cae el lunes 30 de noviembre. Aunque se asocia con compras en línea, las campañas de las cadenas no se limitan necesariamente a esa fecha. Revisar las políticas de devolución y comparar el precio final permite evaluar cada oferta sin depender solo del porcentaje promocionado.

La noticia en pocas líneas

¿Cuándo es el Black Friday 2026 en Estados Unidos? La jornada será el viernes 27 de noviembre, después del Día de Acción de Gracias.

¿Cuándo se celebra Thanksgiving en 2026? En Estados Unidos, Acción de Gracias cae el jueves 26 de noviembre de 2026.

¿Qué anunció Kohl’s para el Black Friday? Kohl’s anunció que cerrará sus tiendas el 26 de noviembre y las abrirá a las 5 del 27, hora local, con posibles variaciones por sucursal.

¿Cuándo es el Cyber Monday de 2026? El Cyber Monday será el lunes 30 de noviembre, después del fin de semana de Thanksgiving.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.